„L-aș lua cu ochii închiși!” Un club din Liga 1 a pus ochii pe veteranul Ciprian Deac: „E încă un jucător foarte bun”
Ciprian Deac FOTO: SportPictures
„L-aș lua cu ochii închiși!” Un club din Liga 1 a pus ochii pe veteranul Ciprian Deac: „E încă un jucător foarte bun”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 22:51
alt-text Actualizat: 10.01.2026, ora 03:50
  • Ciprian Deac (39 de ani), legenda celor de la CFR Cluj, este dorit de o echipă din Liga 1.
  • Jucătorul-simbol al celor de la CFR Cluj este pe picior de plecare după ce Daniel Pancu l-a anunțat că nu va face parte din planurile „feroviarilor”.

În ciuda vârstei înaintate, Ciprian Deac s-a menținut la un nivel înalt pentru fotbalul românesc, datorită pregătirii sale fizice.

Ciprian Deac, dorit cu insistență de o echipă din Liga 1: „L-aș lua cu ochii închiși”

Mijlocașul care a trecut pe la Schalke a intrat în atenția antrenorului nou-promovatei Metaloglobus, care spune că l-ar transfera fără să stea pe gânduri.

„L-aș lua pe Deac cu ochii închiși la Metaloglobus. El este un jucător încă foarte bun, pe care îl apreciez mult. Sunt convins că ne-ar ajuta în Superliga”, a spus Mihai Teja, potrivit prosport.ro.

100.000 de euro
este cota de piață a lui Ciprian Deac, conform transfermarkt.com

După 21 de etape, Metaloglobus se află pe ultima poziție în Liga 1, cu 12 puncte. Între nou-promovată și primul loc care ar asigura salvarea directă de la retrogradare sunt 10 puncte.

Ciprian Deac, dorit în staff-ul lui CFR Cluj: „Purtăm deja discuții”

După ce s-a făcut publică informația că Ciprian Deac nu va continua la CFR Cluj, oficialii din Gruia au emis un comunicat prin care transmit că doresc ca mijlocașul să rămână în cadrul clubului.

„Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi, atât cât el își va dori asta, și purtăm deja discuții cu el pentru a-și continua povestea alb-vișinie din postura de membru al staff-ului administrativ.

Indiferent de poziția pe care o va ocupa în cadrul clubului nostru, numele său va avea mereu o rezonanță unică, pentru că a muncit neîncetat să ajungă aici”, se arată în comunicatul „feroviarilor” de pe Facebook.

Ciprian Deac, legenda celor de la CFR Cluj

Ciprian Deac este unul dintre jucătorii emblematici din istoria clubului, alături de Mario Camora, celălalt veteran din lotul lui Daniel Pancu.

Deac a jucat 505 meciuri pentru CFR Cluj în toate competițiile, reușind să înscrie 90 de goluri și să ofere 118 pase decisive.

Mijlocașul a câștigat 14 trofee în tricoul „feroviarilor”: 7 titluri, 3 cupe și 4 supercupe.

2005
este anul în care Ciprian Deac a semnat, pentru prima dată, cu CFR Cluj

