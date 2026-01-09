Adrian Mutu, 47 de ani, a redistribuit o postare care menționează punctele joase și înalte ale carierei sale de jucător, dar și din viața personală

Fostul mare internațional român a avut și un comentariu referitor la conținutul postării: „Sunt oameni care mai spun și adevărul! Bine punctat!”.

Mutu, candidat la „Balonul de Aur” 2003

Anterior, „Briliantul” a catalogat decizia de a consuma cocaină drept „cea mai proastă din carieră”, care ar fi stat între el și câștigarea Balonului de Aur.

Conținutul postării redistribuite de Mutu, pe scurt:

„Păcat că trebuie să mergi până în Italia ca să vezi cât de respectat e Adrian Mutu!

La fel ca în cazul lui Chivu, parcă nu ne dăm seama, aici, în România, cât de mare a fost. [...]

Singurul fotbalist român nominalizat la BALONUL DE AUR în acest mileniu. Al 22-lea fotbalist al lumii în 2003, la egalitate cu Ronaldinho și peste Figo sau Owen (ambii câștigători la activ ai premiului).

De 4 ori Fotbalistul Român al Anului. Votat în 2021 „Cel Mai Bun Fotbalist al Fiorentinei din ultimii 20 de ani”, peste Luca Toni sau Salah.

Votat în 2021 „Cel Mai Bun Fotbalist al Fiorentinei din ultimii 20 de ani”, peste Luca Toni sau Salah. Două turnee finale în tricoul naționalei al cărei cel mai bun marcator din istorie este, la egalitate cu Gică Hagi. [...]

Totuși, pentru unii români rămâne doar „un dr*gat”. Și sunt mulți cei care îl văd astfel. Prea mulți.

Despre Ronaldinho nu vorbește nimeni așa, Rene Higuita rămâne tot „Scorpionul” și nu mai zic cum se raportează argentinienii la Maradona.

Dacă toți am gândi așa, Eliade și Ion Barbu nu s-ar învăța în școli [...]”.

Adrian Mutu a vorbit în Anglia despre scandalul de dopaj de la Chelsea: „Puteam câștiga Balonul de Aur!”

Mutu a impresionat la debutul la Chelsea, unde a marcat patru goluri în primele 3 meciuri sub conducerea lui Claudio Ranieri. „Briliantul” a intrat însă în colimatorul noului antrenor, portughezul Jose Mourinho.

A urmat testul pozitiv la cocaină care i-a adus o suspendare de 7 luni, dar și rezilierea contractului cu Chelsea, care l-a și dat în judecată pentru a-și recupera din pagubele financiare.

„Nu l-aș mai lua la echipă niciodată”, a fost declarația lui Mourinho, la vremea respectivă.

„Să iau cocaină în timpul petrecut la Chelsea a fost cea mai proastă decizie pe care aș fi putut s-o iau în cariera mea. Eram singur și trist, dar nici depresia, nici nimic altceva nu poate fi o justificare pentru ce am făcut.

Ar fi trebuit să cer ajutor și nu am făcut-o. Cu toate acestea, înveți din orice în viață, iar acea lecție m-a făcut un om mai bun, mult mai matur și mai conștient. Și sunt mândru de asta.

M-am gândit la asta de multe ori. Cred că timp de mai bine de un sezon am fost printre cei mai buni jucători din lume, așa că aș fi putut câștiga cu ușurință Balonul de Aur. Dar deciziile proaste m-au împiedicat să fac asta. Încerc să nu mă amăgesc foarte mult cu asta”, a declarat Mutu în martie 2025, potrivit telegraph.co.uk.

Adrian Mutu: „ S-au scris multe minciuni despre mine”

Întrebat dacă ar trebui să fie iertat și mai apreciat, la peste 20 de ani de la eveniment, Mutu a răspuns:

„Ar trebui! Au trecut 23 de ani de la povestea cu Chelsea, s-au scris multe minciuni despre mine atunci și de-a lungul anilor, mai ales în presa din țara voastră.

M-am săturat să vorbesc despre asta. Am mers mai departe și ar trebui să facă și ei la fel. Am lăsat totul în trecut, eram copil atunci și am plătit pentru greșeală.

De atunci am fost premiat de multe ori, am realizat multe lucruri și mi-am reconstruit complet viața, iar acum sunt un bărbat matur, cu o familie frumoasă și o carieră de antrenor promițătoare.

Nimeni, la voi în țară, nu a scris despre asta! Am scris o carte și în prezent filmez un documentar despre viața mea și alte lucruri. Da, am făcut o greșeală atunci, dar am revenit mai puternic și mai înțelept, cu lecția învățată”, a concluzionat Mutu, pentru sursa citată.

