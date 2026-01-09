„Unii mai spun și adevărul!” Mutu a reacționat la o postare despre el: „Pentru unii români rămâne doar un drogat. Despre Ronaldinho nu vorbește nimeni așa” +9 foto
Adrian Mutu, 47 de ani, a redistribuit o postare care menționează punctele joase și înalte ale carierei sale de jucător, dar și din viața personală
Nationala

„Unii mai spun și adevărul!” Mutu a reacționat la o postare despre el: „Pentru unii români rămâne doar un drogat. Despre Ronaldinho nu vorbește nimeni așa”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 21:38
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 21:42
  • Adrian Mutu, 47 de ani, a redistribuit o postare care menționează punctele joase și înalte ale carierei sale de jucător, dar și din viața personală

Fostul mare internațional român a avut și un comentariu referitor la conținutul postării: „Sunt oameni care mai spun și adevărul! Bine punctat!”.

Stanciu, victima atacurilor rasiste Genoa sare în apărarea românului, după penalty-ul ratat cu AC Milan: „Vom lua toate măsurile necesare!”
Citește și
Stanciu, victima atacurilor rasiste Genoa sare în apărarea românului, după penalty-ul ratat cu AC Milan: „Vom lua toate măsurile necesare!”
Citește mai mult
Stanciu, victima atacurilor rasiste Genoa sare în apărarea românului, după penalty-ul ratat cu AC Milan: „Vom lua toate măsurile necesare!”

Mutu, candidat la „Balonul de Aur” 2003

Anterior, „Briliantul” a catalogat decizia de a consuma cocaină drept „cea mai proastă din carieră”, care ar fi stat între el și câștigarea Balonului de Aur.

Conținutul postării redistribuite de Mutu, pe scurt:

„Păcat că trebuie să mergi până în Italia ca să vezi cât de respectat e Adrian Mutu!

La fel ca în cazul lui Chivu, parcă nu ne dăm seama, aici, în România, cât de mare a fost. [...]

  • ⭐ Singurul fotbalist român nominalizat la BALONUL DE AUR în acest mileniu.
  • ⭐ Al 22-lea fotbalist al lumii în 2003, la egalitate cu Ronaldinho și peste Figo sau Owen (ambii câștigători la activ ai premiului).
  • ⭐ De 4 ori Fotbalistul Român al Anului.
  • ⭐ Votat în 2021 „Cel Mai Bun Fotbalist al Fiorentinei din ultimii 20 de ani”, peste Luca Toni sau Salah.
  • ⭐ Două turnee finale în tricoul naționalei al cărei cel mai bun marcator din istorie este, la egalitate cu Gică Hagi. [...]

Totuși, pentru unii români rămâne doar „un dr*gat”. Și sunt mulți cei care îl văd astfel. Prea mulți.

Despre Ronaldinho nu vorbește nimeni așa, Rene Higuita rămâne tot „Scorpionul” și nu mai zic cum se raportează argentinienii la Maradona.

Dacă toți am gândi așa, Eliade și Ion Barbu nu s-ar învăța în școli [...]”.

Adrian Mutu a vorbit în Anglia despre scandalul de dopaj de la Chelsea: „Puteam câștiga Balonul de Aur!”

Mutu a impresionat la debutul la Chelsea, unde a marcat patru goluri în primele 3 meciuri sub conducerea lui Claudio Ranieri. „Briliantul” a intrat însă în colimatorul noului antrenor, portughezul Jose Mourinho.

A urmat testul pozitiv la cocaină care i-a adus o suspendare de 7 luni, dar și rezilierea contractului cu Chelsea, care l-a și dat în judecată pentru a-și recupera din pagubele financiare.

„Nu l-aș mai lua la echipă niciodată”, a fost declarația lui Mourinho, la vremea respectivă.

„Să iau cocaină în timpul petrecut la Chelsea a fost cea mai proastă decizie pe care aș fi putut s-o iau în cariera mea. Eram singur și trist, dar nici depresia, nici nimic altceva nu poate fi o justificare pentru ce am făcut.

Ar fi trebuit să cer ajutor și nu am făcut-o. Cu toate acestea, înveți din orice în viață, iar acea lecție m-a făcut un om mai bun, mult mai matur și mai conștient. Și sunt mândru de asta.

M-am gândit la asta de multe ori. Cred că timp de mai bine de un sezon am fost printre cei mai buni jucători din lume, așa că aș fi putut câștiga cu ușurință Balonul de Aur. Dar deciziile proaste m-au împiedicat să fac asta. Încerc să nu mă amăgesc foarte mult cu asta”, a declarat Mutu în martie 2025, potrivit telegraph.co.uk.

Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (6).jpg
Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (6).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (1).jpg Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (2).jpg Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (3).jpg Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (4).jpg Adrian Mutu prefera tinutele elegante FOTO Sportpictures (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Adrian Mutu: „S-au scris multe minciuni despre mine”

Întrebat dacă ar trebui să fie iertat și mai apreciat, la peste 20 de ani de la eveniment, Mutu a răspuns:

„Ar trebui! Au trecut 23 de ani de la povestea cu Chelsea, s-au scris multe minciuni despre mine atunci și de-a lungul anilor, mai ales în presa din țara voastră.

M-am săturat să vorbesc despre asta. Am mers mai departe și ar trebui să facă și ei la fel. Am lăsat totul în trecut, eram copil atunci și am plătit pentru greșeală.

De atunci am fost premiat de multe ori, am realizat multe lucruri și mi-am reconstruit complet viața, iar acum sunt un bărbat matur, cu o familie frumoasă și o carieră de antrenor promițătoare.

Nimeni, la voi în țară, nu a scris despre asta! Am scris o carte și în prezent filmez un documentar despre viața mea și alte lucruri. Da, am făcut o greșeală atunci, dar am revenit mai puternic și mai înțelept, cu lecția învățată”, a concluzionat Mutu, pentru sursa citată.

Citește și

„Am negociat o lună” Dinamo a vrut să dea un jucător în Liga 1 , dar a fost încurcată: „Mă supără maniera în care s-a întâmplat”
Superliga
20:36
„Am negociat o lună” Dinamo a vrut să dea un jucător în Liga 1, dar a fost încurcată: „Mă supără maniera în care s-a întâmplat”
Citește mai mult
„Am negociat o lună” Dinamo a vrut să dea un jucător în Liga 1 , dar a fost încurcată: „Mă supără maniera în care s-a întâmplat”
„Două turnuri de 1,92 m” Cum va arăta apărarea FCSB în 2026: „Ei vor juca”
Superliga
20:29
„Două turnuri de 1,92 m” Cum va arăta apărarea FCSB în 2026: „Ei vor juca”
Citește mai mult
„Două turnuri de 1,92 m” Cum va arăta apărarea FCSB în 2026: „Ei vor juca”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
adrian mutu romania NATIONALA chelsea droguri
Știrile zilei din sport
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
Gimnastica
09.01
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Citește mai mult
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Gimnastica
09.01
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Citește mai mult
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Superliga
09.01
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Citește mai mult
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Superliga
09.01
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Citește mai mult
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:34
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
21:32
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
00:18
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
23:39
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Superliga
09.01
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Citește mai mult
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Auto
09.01
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Citește mai mult
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Superliga
09.01
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
Citește mai mult
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 
Superliga
09.01
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile”
Citește mai mult
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 22 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share