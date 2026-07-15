Destinație-surpriză Mason Greenwood, vândut de Marseille după două sezoane. Fenerbahce a plătit o sumă record
Mason Greenwood. Foto: IMAGO + AI + montaj/GOLAZO.ro
Campionate

Destinație-surpriză Mason Greenwood, vândut de Marseille după două sezoane. Fenerbahce a plătit o sumă record

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 10:49
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 10:49
  • Mason Greenwood (24 de ani) este noul jucător al celor de la Fenerbahce.
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Controversatul atacant englez a bifat două sezoane în Ligue 1, iar acum se va alătura clubului din Super Lig, pentru o sumă record.

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Mason Greenwood a semnat cu Fenerbahce

Fenerbahce l-a prezentat oficial pe Greenwood, marți, după ce a ajuns la un acord cu Olympique Marseille, club la care atacantul a evoluat în ultimele două sezoane.

Suma de transfer se ridică la 39 de milioane de euro, cea mai mare plătită vreodată de clubul turc pentru un jucător, după cea pentru Guendouzi (ianuarie 2026 - 28 de milioane de euro) și pentru Akturkoglu (septembrie 2025 - 22,5 milioane de euro).

„Clubul nostru a ajuns la o înțelegere atât cu clubul, cât și cu jucătorul Mason Greenwood, privind transferul acestuia. Jucătorul în vârstă de 24 de ani a semnat un contract pe patru ani.

Taxa totală de transfer de 39 de milioane de euro către Olympique de Marseille va fi plătită în trei rate egale pe parcursul a trei ani. În plus, taxa de solidaritate, care decurge din regulamentul FIFA, va fi plătită de clubul nostru.

Îl primim pe Mason Greenwood în familia noastră și îi urăm multe să aibă parte de victorii și titluri alături de Fenerbahçe”, a transmis clubul, pe site-ul oficial.

81 de apariții
a bifat Greenwood la Marseille, reușind 48 de goluri și 17 pase decisive, în toate competițiile

Mason Greenwood, acuzat de tentativă de viol şi agresiune

Mason Greenwood a fost arestat în ianuarie 2022, după ce iubita lui a postat pe social media fotografii şi videoclipuri în care apărea cu faţa însângerată şi vânătăi pe corp. „Pentru toţi cei care vor să ştie ce-mi face în realitate Mason Greenwood”, a scris ea.

Fotbalistul a fost acuzat de tentativă de viol şi agresiune pentru presupuse fapte săvârşite în 2021, precum şi de comportament posesiv și coercitiv.

În februarie 2024, Serviciu de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a anunțat că acuzațiile formulate împotriva atacantului au fost retrase.

Potrivit CPS, o serie de martori-cheie care s-au retras din anchetă și noi dovezi au demonstrat că „nu există o perspectivă realistă” ca jucătorul să fie condamnat.

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