Spania, record după record Noi borne atinse de „La Furia Roja”, după calificarea în finala CM 2026 » Franța, într-o situație nemaivăzută de 32 ani! +30 foto
Unai Simon și Pau Cubarsi. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Spania, record după record Noi borne atinse de „La Furia Roja”, după calificarea în finala CM 2026 » Franța, într-o situație nemaivăzută de 32 ani!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 09:50
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 09:50
  • Franța - Spania 0-2. Formația lui Luis de la Fuente a stabilit o nouă serie de recorduri, după ce a obținut calificarea în marea finală de la CM 2026.
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Ibericii au făcut un joc foarte solid prin care au închis toate opțiunile francezilor, iar victoria i-a plasat pe primul loc în mai multe clasamente ale naționalelor.

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Spania, 37 de meciuri fără înfrângere în toate competițiile

Cu succesul de la Dallas, Spania a ajuns la 37 de meciuri fără înfrângere în toate competițiile, 28 victorii și 9 egaluri, și a egalat numărul incredibil înregistrat până acum de o națiune europeană.

Italia este cea care se afla în vârful ierarhiei, cu 37 de meciuri consecutive fără eșec în perioada octombrie 2018 - septembrie 2021, an în care avea să devină și campioană europeană.

În același timp, „La Furia Roja” este prima națională europeană din istorie care câștigă opt meciuri consecutive în faza eliminatorie a unor turnee majore, Campionat Mondial sau Campionat European, potrivit statisticienilor de la Opta.

FOTO. Penalty-ul obținut de Lamine Yamal în Franța - Spania 0-2

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
+30 Foto
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Alt record important. Spania este prima echipă din istoria Cupei Mondiale care nu a primit gol în șase partide disputate la un singur turneu final.

Meciurile disputate până acum de Spania la CM 2026:

  • Spania - Capul Verde 0-0
  • Spania - Arabia Saudită 4-0
  • Uruguay - Spania 0-1
  • Spania - Austria 3-0
  • Portugalia - Spania 0-1
  • Spania - Belgia 2-1
  • Franța - Spania 0-2

Acest aspect este întărit de coeficientul xG (Expected Goals) înregistrat de Franța, 0,3, cea mai mică valoare înregistrată de o semifinalistă de CM de la meciul Brazilia – Suedia din 1994, când scandinavii au înregistrat 0,1.

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