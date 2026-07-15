Spania, record după record Noi borne atinse de „La Furia Roja”, după calificarea în finala CM 2026 » Franța, într-o situație nemaivăzută de 32 ani!

Franța - Spania 0-2. Formația lui Luis de la Fuente a stabilit o nouă serie de recorduri, după ce a obținut calificarea în marea finală de la CM 2026.

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Ibericii au făcut un joc foarte solid prin care au închis toate opțiunile francezilor, iar victoria i-a plasat pe primul loc în mai multe clasamente ale naționalelor.

Spania, 37 de meciuri fără înfrângere în toate competițiile

Cu succesul de la Dallas, Spania a ajuns la 37 de meciuri fără înfrângere în toate competițiile, 28 victorii și 9 egaluri, și a egalat numărul incredibil înregistrat până acum de o națiune europeană.

Italia este cea care se afla în vârful ierarhiei, cu 37 de meciuri consecutive fără eșec în perioada octombrie 2018 - septembrie 2021, an în care avea să devină și campioană europeană.

În același timp, „La Furia Roja” este prima națională europeană din istorie care câștigă opt meciuri consecutive în faza eliminatorie a unor turnee majore, Campionat Mondial sau Campionat European, potrivit statisticienilor de la Opta.

1 - Spain are the first ever European nation to win eight consecutive knockout stage matches at major tournaments (World Cup/EURO).



Know-how. pic.twitter.com/pjUqW7fLeO — OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026

FOTO. Penalty-ul obținut de Lamine Yamal în Franța - Spania 0-2

Alt record important. Spania este prima echipă din istoria Cupei Mondiale care nu a primit gol în șase partide disputate la un singur turneu final.

Meciurile disputate până acum de Spania la CM 2026:

Spania - Capul Verde 0-0

Spania - Arabia Saudită 4-0

Uruguay - Spania 0-1

Spania - Austria 3-0

Portugalia - Spania 0-1

Spania - Belgia 2-1

Franța - Spania 0-2

Acest aspect este întărit de coeficientul xG (Expected Goals) înregistrat de Franța, 0,3, cea mai mică valoare înregistrată de o semifinalistă de CM de la meciul Brazilia – Suedia din 1994, când scandinavii au înregistrat 0,1.

6 - Spain are the first team in FIFA World Cup history to keep six clean sheets at a single edition – the xG figure they faced today against France (0.3) was the lowest by a nation in a semi-final tie in the competition since Brazil vs Sweden in 1994 (0.1).



Shutdown. pic.twitter.com/Pknb64OjVg — OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026

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