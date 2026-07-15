FIFA, cu mâinile legate A fost obligată să accepte încălcarea regulii #1 de la Mondial, înainte de Anglia - Argentina
Gianni Infantino, șeful FIFA FOTO Imago
Campionatul Mondial

FIFA, cu mâinile legate A fost obligată să accepte încălcarea regulii #1 de la Mondial, înainte de Anglia - Argentina

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 09:20
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 09:21
  • FIFA a fost nevoită să accepte încălcarea regulii pe care o impune cu strictețe la Campionatul Mondial, înainte de semifinala Anglia - Argentina.
  • Meciul se va juca miercuri, de la ora 22:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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Anglia și Argentina se vor duela la Atlanta pentru ultimul loc în finala CM 2026, acolo unde o vor întâlni pe Spania.

Ibericii au trecut în prima semifinală de Franța, scor 2-0.

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FOTO. FIFA, obligată să accepte încălcarea regulii #1 de la Mondial înainte de Anglia - Argentina

În mod normal, forul condus de Gianni Infantino interzice expunerea brandurilor care nu fac parte din portofoliul comercial al competiției. Astfel, logo-urile brandurilor de pe stadioanele de la Mondial au fost acoperite sau îndepărtate.

Cu toate acestea, FIFA a fost nevoită să facă o excepție de la regulament, înainte de semifinala dintre Anglia și Argentina.

Forul mondial nu a putut acoperi logo-ul Mercedes-Benz de pe stadionul din Atlanta, pentru că ar fi creat probleme tehnice.

Deși arena a fost redenumită temporar pe durata turneului, logo-ul Mercedes-Benz de pe acoperiș va rămâne vizibil în timpul meciului. FIFA și-ar fi dorit să acopere emblema pentru că producătorii auto Hyundai și Kia sunt doi dintre sponsorii turneului.

Stadionul din Atlanta. Foto: Imago Stadionul din Atlanta. Foto: Imago
Stadionul din Atlanta. Foto: Imago

Totuși, dimensiunea și designul acoperișului stadionului au făcut imposibilă acoperirea logo-ului fără a genera probleme tehnice serioase.

Sigla Mercedes se află pe acoperișul retractabil al stadionului, care este alcătuit din opt segmente mobile, iar fiecare piesă cântărește aproximativ 500 de tone și are o lungime de circa 67 de metri.

„Logo-ul nu este doar pe acoperiș. Se află și pe toate fațadele stadionului. Iar acestea nu sunt mici. Sunt uriașe. Așa au fost proiectate”, a spus Adam Fullerton în 2025, vicepreședintele operațiunilor stadionului din Atlanta, citat de goal.com.

Cazul de la Atlanta amintește de cel al stadionului Levi’s, folosit la rândul său la Cupa Mondială. Și acolo, logo-ul a fost acoperit pentru a respecta regulile FIFA, dar forma distinctivă a rămas ușor de recunoscut.

Un caz asemănător a fost și la Gillette Stadium, din Boston.

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