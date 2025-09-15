„Calmează-te, Mister!” Scene uluitoare cu antrenorul lui AC Milan, eliminat! Și-a dat jos sacoul, s-a certat cu arbitrii și a fost ținut cu greu de staff

Massimiliano Allegri (58 de ani), antrenorul celor de la AC Milan, a izbucnit nervos pe finalul meciului cu Bologna (1-0).

(58 de ani), antrenorul celor de la AC Milan, a izbucnit nervos pe finalul meciului cu Bologna (1-0). Tehnicianul și-a scos sacoul, iar după ce a început să protesteze, a fost eliminat.

În finalul partidei, „rossonerii” primiseră inițal un penalty, dar decizia a fost anulată după ce arbitrul central s-a consultat cu arbitrul de rezervă.

Scene uluitoare cu antrenorul lui AC Milan: și-a dat jos sacoul și s-a certat cu arbitrii

Această hotărâre l-a scos din sărite pe Allegri, care a fost trimis în tribune, după ce și-a scos sacoul și a lansat mai multe remarci ironice la adresa brigăzii de arbitri.

Antrenorul a gesticulat nervos spre arbitrul de rezervă și l-a ironizat strigând în repetate rânduri: „Bravo, bravo!”. în timp ce staff-ul tehnic și jucătorii, printre care Saelemaekers, au încercat să-l calmeze.

„Calmează-te, Mister. Calm!”, i-ar fi spus Saelemaekers, conform gazzetta.it.

Formația pregătită de Allegri a câștigat la limită, scor 1-0, datorită golului reușit de Luka Modric.

AC Milan ocupă locul cinci în Serie A, cu șase puncte, după trei meciuri.

Nu e prima ieșire în decor a lui Allegri

Primul episod notabil a avut loc în decembrie 2015, la un meci Carpi - Juventus (2-3), când Allegri, nervos pe propriii jucători, a început să țipe, să înjure și, în punctul culminant, și-a aruncat sacoul.

De-a lungul timpului, antrenorul a repetat de mai multe ori acest tip de ieșiri nervoase.

Cel mai recent exemplu dat este finala Cupei Italiei 2024 contra Atalantei, câștigată de Juventus cu 1-0.

Atunci, frustrat că echipei sale nu i-a fost acordat un fault în atac în prelungiri, Allegri a explodat: și-a aruncat sacoul și cravata!

Allegri, în finala Cupei Italiei 2024. Foto: YouTube, @seriea

