„Și-au dat seama că nu pot face față” Dezvăluirile lui Adrian Mazilu despre perioada petrecută în străinătate: „A fost o maturizare forțată” +45 foto
Adrian Mazilu
„Și-au dat seama că nu pot face față” Dezvăluirile lui Adrian Mazilu despre perioada petrecută în străinătate: „A fost o maturizare forțată”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 12:37
  • Adrian Mazilu (20 de ani), extrema lui Dinamo, a vorbit despre experiențele de la Brighton și Vitesse, perioade marcate de accidentări și dificultăți de acomodare.

Jucătorul român a petrecut 6 luni în Olanda, la Vitesse, acolo unde a jucat doar 4 meciuri. Acesta a fost împrumutat acolo de către Brighton, formație pentru care nu a apucat să joace.

În sezonul 2024/2025, Mazilu a suferit o accidentare dură la coapsă, care l-a ținut departe de teren o perioadă lungă de timp și a necesitat două intervenții chirurgicale.

Adrian Mazilu, despre perioada petrecută la Brighton: „Am simţit o susţinere din partea lor”

Mijlocașul român a ajuns la Brighton în 2024, atunci când a fost cumpărat de la Farul Constanța pentru 3 milioane de euro.

Visul lui Mazilu de a debuta în Premier League s-a sfârșit atunci când a suferit accidentarea.

„Prima dată m-au trimis la juniori, am simţit o susţinere din partea lor. Ştiam ce greu este nivelul şi să joci în Premier League şi când am ajuns acolo am zis că pot să mă adaptez. Când am ajuns la juniori ştiam că pot să fac faţă.

Mi s-a dat această legătură în care pot să joc titular în toate meciurile acolo şi uşor-uşor să fac pasul şi la prima echipă. Dar a apărut accidentarea şi acest vis s-a cam distrus.

Am avut o accidentare la hamstring (n.r. ischiogambier), mi s-a desprins, din câte am auzit, tendonul. (...) S-a întâmplat la un meci amical, într-un sprint, şi asta a fost.

În prima perioadă trebuia să stau în jur de 4 luni, asta estimau cei de acolo, dar când am revenit pe teren am simţit că este ceva neregulă cu piciorul meu. Nu mă simţeam la fel de puternic. Când mi-am făcut din nou un scan trebuia să mă reoperez.

Ei mi-au spus că există un risc să mă accidentez, dacă nu mă operez. N-am vrut să mai am acest risc şi am ales să mă operez încă o dată, pentru binele meu”, a declarat Adrian Mazilu, potrivit orangesport.ro.

M-am operat de două ori în aceeași zonă, din păcate Adrian Mazilu, despre accidentarea suferită la Brighton

Adrian Mazilu nu s-a putut impune la Vitesse: „Antrenorul a ales să nu se mai bazeze pe mine”

Mazilu a ajuns sub formă de împrumut la Vitesse de la Brighton la începutul anului 2024, acolo unde a petrecut 6 luni.

Jucătorul român nu a putut face față la echipa olandeză. Nici antrenorul nu a vrut să riște cu Mazilu, din cauza accidentării serioase suferite de român.

„Am ajuns în Olanda, dar pot să zic că nu am fost pregătit, pentru că n-am acumulat acest stagiu de pregătire, eu venind de-acasă direct în Olanda, unde deja erau meciurile și pregătirea era făcută.

Când am ajuns acolo şi m-au băgat, după o săptămână jumate de antrenamente, era greu să fac faţă din primul meci.

Şi după prima partidă poate şi-au dat seama că nu pot să fac faţă. Dar după, când am început să acumulez antrenamente şi să mă ţin bine pe picioare, antrenorul a ales să nu se mai bazeze pe mine. Poate nu a vrut să rişte.

Oricum echipa era pe ultimul loc, eu m-am dus să îi ajut. Am vorbit atunci cu antrenorul, dar el a luat această decizie. Nu a depins de mine aşa mult”, a mai spus Mazilu, conform sursei citate.

Mazilu s-a schimbat după perioada petrecută în Olanda și Anglia: „Văd lucrurile diferit”

În ciuda accidentărilor și problemelor de acomodare, Adrian Mazilu a revenit în România, la Dinamo, și a declarat că dificultățile prin care a trecut l-au ajutat să se maturizeze mai repede.

„Fotbalul nu e doar aşa cum pare, eşti pe teren şi dai cu piciorul în minge. În viaţa extrasportivă sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le faci. Să munceşti din greu, să ai alimentaţie corectă, să ai susţinere. Să faci extra tot ce ţine de tine pentru a ajunge la un nivel.

Venind acolo într-un fotbal foarte ridicat, cu un nivel destul de mare, trebuia să o fac mai bine, să muncesc mai mult. M-am dus ca un copil şi acolo era nivelul foarte ridicat.

A fost o maturizare foarte rapidă. Din punctul meu de vedere, acum gândesc altfel. Văd lucrurile diferit, văd altfel fotbalul pentru că am reuşit să iau contact cu lumea de-afară.

Când eram la Farul eram un copil, doar jucam din talent, venind de la juniori, nu prea făceam extra”, a concluzionat jucătorul român.

  • Adrian Mazilu a fost cumpărat de Dinamo în această vară de la Brighton pentru 400.000 de euro.
  • Acesta nu a apucat să debuteze pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic pentru că încă se recuperează după accidentare.
1 milion de euro
valorează Adrian Mazilu, potrivit Transfermarkt
dinamo BRIGHTON accidentari adrian mazilu vitesse
18:20
