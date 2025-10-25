„Wow, de ce nu s-a gândit nimeni la asta?!” E de 10 ori mai bogat decât Ronaldo, s-a întâlnit cu Regele Charles, dar internauții  nu-l iau în serios

Mathieu Flamini (41 de ani), fost fotbalist la Arsenal și AC Milan, s-a întâlnit recent cu Regele Charles al III-lea, din postura de om de afaceri.

Domeniul în care activează francezul, suma amețitoare din conturile sale și glumele făcute de internauți la adresa sa, în rândurile de mai jos.

Cristiano Ronaldo a devenit, recent, primul fotbalist din istorie care a câștigat de-a lungul carierei un miliard de euro, însă averea portughezului pălește în comparație cu banii câștigați de Flamini în afara terenului.

Fostul fotbalist Mathieu Flamini, de 10 ori mai bogat decât Cristiano Ronaldo

În 2008, an în care AC Milan îl transfera de la Arsenal, Flamini a devenit cofondator la GF Biochemicals, o companie axată pe crearea de alternative durabile la produsele pe bază de combustibili fosili.

Firma francezului este unul dintre principalii producători mondiali de acid levulinic și derivate.

Acidul levulinic este o substanță chimică creată din biomasă, cum ar fi iarba sau așchii de lemn, și poate fi utilizat în materiale plastice, solvenți, combustibili și industria farmaceutică - și, în mod esențial, ca înlocuitor al petrolului în toate formele sale, scrie bbc.com.

În prezent, Flamini este un lider în domeniul inovării climatice și al responsabilității față de mediu, precum și unul dintre cei mai bogați sportivi de pe planetă.

11,5 miliarde de euro este suma la care este estimată averea lui Mathieu Flamini, potrivit The Sun

După ce a fost de-a lungul timpului invitat să vorbească la Harvard și în fața Comisiei Europene, fostul fotbalist francez s-a întâlnit săptămâna aceasta chiar și cu Regele Carol al III-lea, la Palatul Buckingham.

„Săptămâna trecută, am avut onoarea de a mă alătura Alianței pentru Bioeconomie Circulară, unde liderii mondiali și vocile indigene modelează viitorul bioeconomiei.

Mândru că GF Biochemicals a stat alături de vizionarii care construiesc o lume durabilă sub îndrumarea Majestății Sale Regele Charles”, a scris Flamini pe Facebook.

Mathieu Flamini, alături de Regele Charles al III-lea (FOTO: Instagram @mathieuflamini)

Pe lângă implicarea sa în domeniul biochimiei, Flamini a cofondat și o gamă de suplimente numită UNITY alături de Mesut Ozil, fostul său coechipier de la Arsenal.

Am crescut în Marsilia, în apropierea mării, și de la o vârstă foarte fragedă am fost conștient de problemele de mediu legate de plasticul din oceane și de poluarea chimică. Nu știam dacă va fi vorba de reciclare energetică, chimică sau urbană, și am ajuns să ne întâlnim cu o echipă de oameni de știință din Milano și am început să mergem în această direcție Mathieu Flamini, despre afacerea sa

Flamini trage un semnal de alarmă: „Să luăm exemplul Premier League”

Flamini militează pentru mai multă durabilitate în fotbal, de la modul în care sunt produse echipamentele până la modul în care fanii se deplasează la meciuri.

„Trebuie să înțelegem că nu ne gândim doar la salvarea pădurii amazoniene. De fapt, ne gândim la sănătate.

Să luăm exemplul Premier League. Au un model de afaceri de îndeplinit pentru următorii 30 de ani, iar poluarea devine o problemă. În tot mai multe părți ale lumii, copiii nu se antrenează în aer liber din cauza poluării ridicate.

Dacă mai puțini oameni se antrenează, mai puțini urmăresc sportul, iar baza de talente scade. Acest lucru este relevant”, a spus Flamini într-un interviu pentru The Times.

Mathieu Flamini, confondator GF Biochemicals (FOTO: Instagram @mathieuflamini)

Flamini, ținta glumelor internauților: „Wow, de ce nu s-a gândit nimeni la asta?!”

Flamini postează pe profilurile sale de pe rețelele sociale sfaturi pe care internauții le consideră banale.

„Oamenii fac «zile de detoxifiere» în weekend, apoi mănâncă prostii toată săptămâna. Încearcă să faci opusul. Mănâncă sănătos 5-6 zile, permite-ți 1-2 zile în care să trișezi”

People do "detox days" on weekends, then eat junk all week.



Try to do the opposite.



Eat clean 5-6 days, allow yourself 1-2 cheat days.



— Mathieu flamini (@mathieuflamini) October 20, 2025

Urmăritorii fostului mijlocaș au lăsat mesaje ironice în secțiunea de comentarii a postării:

„Este exact ceea ce fac și eu. Bună dimineața, omologul meu miliardar, sper că ești bine”

„Wow, de ce nu s-a mai gândit nimeni la asta?”

„Te cred, pentru că ești miliardar”

„Nimeni nu face asta în weekend, amice. Tu și prietenii tăi bogați ați putea face asta. Oamenii normali din clasa muncitoare mănâncă normal timp de 5 zile și apoi se bucură de weekenduri”

„M-am gândit că este vorba despre unul dintre acei «life-coach»/ influenceri care folosesc fotografii aleatorii cu oameni și m-am întrebat de ce l-a ales pe Flamini dintre toți oamenii, doar pentru a observa că este chiar el. Sănătate, Mathieu”

„LOL, prima mea reacție a fost să mă întreb de ce este acest tip folosește fotografia lui Mathieu Flamini, și apoi m-am uitat la nume”

Într-o altă postare, Flamini oferă un sfat oarecum elementar:

„Aproximativ 80% din creierul, inima și mușchii tăi sunt alcătuite din apă. Deci, dacă vrei să fii în cea mai bună formă a ta, trebuie să bei apă. Nu este negociabil. Corpul tău are nevoie de acest lichid prețios pentru a funcționa corect. Eu încerc să beau până la 3 litri în fiecare zi”

De-a lungul carierei de fotbalist, Flamini a trecut pe la Olympique Marseille, Arsenal Londra, AC Milan, Crystal Palace și Getafe.

