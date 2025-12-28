Încă o grijă pentru Lucescu? VIDEO: Atacantul turc a făcut spectacol în Serie A! Gol decisiv, după o cursă în stilul lui Maradona

Semih Kilicsoy (20 de ani), fotbalistul celor de la Cagliari, a înscris golul decisiv în victoria cu Torino, scor 2-1.

Atacantul poate reprezenta o opțiune pentru Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, în vederea meciului cu România din semifinalele barajului pentru CM 2026.

Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Kilicsoy a bifat până acum doar patru apariții la naționala Turciei, unde concurența pe postul său este ridicată.

Semih Kilicsoy, gol decisiv după o cursă în stilul lui Maradona

În minutul 65 al meciului cu Torino, la scorul de 1-1, Kilicsoy a pornit o acțiune individuală, precum Maradona, după ce a primit mingea în propria jumătate de teren.

Atacantul a avansat singur până în apropierea careului, a trecut de doi adversari, a făcut o fentă și a șutat de la marginea careului, reușind să-l învingă pe Alberto Paleari, spre deliciul fanilor lui Cagliari.

Prin acest gol a fost stabilit scorul final, 2-1, rezultat în urma căruia Cagliari a urcat pe locul 14, cu 18 puncte, la două puncte în spatele celor de la Torino, aflați pe poziția 13.

A fost primul gol reușit de atacantul împrumutat de la Beșiktaș în tricoul lui Cagliari, după 10 meciuri disputate.

16 goluri a marcat Semih Kilicsoy în 87 de meciuri jucate în tricoul lui Beșiktaș. A bifat și 9 pase decisive

Kilicsoy, încă o grijă pentru Lucescu?

Atacantul este căpitanul naționalei U21 a Turciei, pentru care a marcat 6 goluri în 11 apariții.

La prima reprezentativă a Turciei a debutat la doar 18 ani, în 2024, însă până acum a strâns doar 62 de minute în patru meciuri.

Ultima sa prezență la echipa mare datează din 19 noiembrie 2024, într-un meci cu Muntenegru din Liga Națiunilor. A mai intrat pe teren în amicalele cu Italia și Polonia, dar și în finalul meciului cu Țările de Jos din sferturile EURO 2024, scor 1-2.

Kilicsoy are parte de concurență serioasă pe poziția de atacant. Printre opțiunile selecționerului Vincenzo Montella se află jucători precum:

Arda Guler (Real Madrid, 20 de ani)

Kenan Yildiz (Juventus, 20 de ani)

Deniz Gul (FC Porto, 21 de ani)

Enes Unal (Bournemouth, 28 de ani)

Ahmed Kutucu (Galatasaray, 25 de ani)

Oguz Aydin (Fenerbahce, 25 de ani)

Kerem Akturkoglu (Fenerbahce, 27 de ani)

Bariş Yilmaz (Galatasaray, 25 de ani)

Rezumatul partidei dintre Torino și Cagliari, scor 1-2

