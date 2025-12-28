Încă o grijă pentru Lucescu? VIDEO: Atacantul turc a făcut spectacol în Serie A! Gol decisiv, după o cursă în stilul lui Maradona

- Semih Kilicsoy (20 de ani), fotbalistul celor de la Cagliari, a înscris golul decisiv în victoria cu Torino, scor 2-1.
- Atacantul poate reprezenta o opțiune pentru Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, în vederea meciului cu România din semifinalele barajului pentru CM 2026.
- Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Kilicsoy a bifat până acum doar patru apariții la naționala Turciei, unde concurența pe postul său este ridicată.
Semih Kilicsoy, gol decisiv după o cursă în stilul lui Maradona
În minutul 65 al meciului cu Torino, la scorul de 1-1, Kilicsoy a pornit o acțiune individuală, precum Maradona, după ce a primit mingea în propria jumătate de teren.
Atacantul a avansat singur până în apropierea careului, a trecut de doi adversari, a făcut o fentă și a șutat de la marginea careului, reușind să-l învingă pe Alberto Paleari, spre deliciul fanilor lui Cagliari.
Galerie foto (26 imagini)
Prin acest gol a fost stabilit scorul final, 2-1, rezultat în urma căruia Cagliari a urcat pe locul 14, cu 18 puncte, la două puncte în spatele celor de la Torino, aflați pe poziția 13.
A fost primul gol reușit de atacantul împrumutat de la Beșiktaș în tricoul lui Cagliari, după 10 meciuri disputate.
Kilicsoy, încă o grijă pentru Lucescu?
Atacantul este căpitanul naționalei U21 a Turciei, pentru care a marcat 6 goluri în 11 apariții.
La prima reprezentativă a Turciei a debutat la doar 18 ani, în 2024, însă până acum a strâns doar 62 de minute în patru meciuri.
Ultima sa prezență la echipa mare datează din 19 noiembrie 2024, într-un meci cu Muntenegru din Liga Națiunilor. A mai intrat pe teren în amicalele cu Italia și Polonia, dar și în finalul meciului cu Țările de Jos din sferturile EURO 2024, scor 1-2.
Kilicsoy are parte de concurență serioasă pe poziția de atacant. Printre opțiunile selecționerului Vincenzo Montella se află jucători precum:
- Arda Guler (Real Madrid, 20 de ani)
- Kenan Yildiz (Juventus, 20 de ani)
- Deniz Gul (FC Porto, 21 de ani)
- Enes Unal (Bournemouth, 28 de ani)
- Ahmed Kutucu (Galatasaray, 25 de ani)
- Oguz Aydin (Fenerbahce, 25 de ani)
- Kerem Akturkoglu (Fenerbahce, 27 de ani)
- Bariş Yilmaz (Galatasaray, 25 de ani)