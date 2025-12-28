Guardiola recidivează FOTO: Antrenorul lui Manchester City, moment tensionat după victorie » L-a privit cu dispreț

Nottingham Forest - Manchester City 1-2. Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul oaspeților, a fost vizibil deranjat de un cameraman, la finalul partidei.

Este a doua reacție de acest gen a tehnicianului „cetățenilor”. Își pierduse cumpătul și în urmă cu 36 de zile!

Manchester City s-a impus cu scorul de 2-1 în partida de sâmbătă cu Nottingham Forest, iar bucuria lui Pep Guardiola a fost stricată de un cameraman.

FOTO. Guardiola, vizibil deranjat de un cameraman. Din nou!

După fluierul de final al partidei de pe City Ground, Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a vrut să meargă în fața fanilor echipei pentru a sărbători victoria din etapa 18 din Premier League.

Momentul de bucurie al tehnicianului spaniol a fost întrerupt. Atunci când Guardiola aplauda în fața fanilor, cameramanul respectiv a venit în fața lui pentru a imortaliza momentul.

Tehnicianul a fost foarte deranjat de faptul că era filmat. S-a uitat pentru câteva secunde direct în cameră, nervois, apoi s-a dat la o parte, făcând gesturi dezaprobatoare. Și a privit spre fani în momentul în care i-a cerut cameramanului să se dea din calea lui.

Tijjani Reijnders ('48) a deschis scorul, dar avantajul lui City a ținut doar pentru 6 minute. Nottingham Forest a restabilit egalitatea prin reușita lui Hutchinson ('54).

Rayan Cherki ('83) a adus victoria „cetățenilor”, după un șut trimis cu piciorul drept din interiorul careului, la colțul scurt.

În urma succesului de sâmbătă, echipa pregătită de Pep Guardiola este pe locul 2 în Premier League, cu 40 de puncte obținute după 18 etape.

VIDEO. Nottingham Forest - Manchester City 1-2

Guardiola, gest incredibil față de un cameraman

În partida de pe 22 noiembrie cu Newcastle, pierdută de Manchester City cu scorul de 1-2, Pep Guardiola s-a îndreptat amenințător spre un cameraman în momentul când a văzut că este filmat și i-a tras acestuia căștile de pe urechi pentru a-i spune ceva.

Spaniolul a fost destul de agresiv, dar lucrurile s-au calmat rapid.

Ulterior, tehnicianul spaniol și-a cerut scuze față de acel cameraman, după ieșirea sa nervoasă.

„Mi-a fost rușine de comportamentul meu când am văzut imaginile. Nu-mi place. Îi cer scuze. Sunt cine sunt. Chiar și după 1.000 de meciuri nu sunt perfect și fac greșeli. Îmi apăr echipa și clubul”, a spus Pep Guardiola la câteva zile de la incident, conform mundodeportivo.com.

Pentru „cetățeni” urmează duelul cu Sunderland, de pe 1 ianuarie 2026, din etapa 19 din Premier League.

