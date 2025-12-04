Drama lui Piastri a ajuns în Parlament Un senator din Australia acuză McLaren » De la ce a pornit totul

Politicianul australian Matt Canavan (44 de ani) a vorbit în ședința Senatului despre deciziile celor de la McLaren cu privire la pilotul Oscar Piastri (24 de ani), acuzându-i pe conducătorii echipei de comportament părtinitor.

Politicianul este de părere că cei de la McLaren îi tratează în mod diferit pe Oscar Piastri și pe Lando Norris, cel din urmă fiind mult mai avantajat.

Deciziile McLaren au provocat discuții în Parlamentul Australiei

După ce, în acest sezon, McLaren a luat mai multe decizii care l-au dezavantajat pe Oscar Piastri în detrimentul lui Lando Norris, Matt Canavan a deschis această discuție chiar într-o ședință de Senat.

După ce Oscar Piastri a terminat pe locul al doilea Marele Premiu din Qatar din cauza unei erori de strategie a celor de la McLaren, senatorul australian a decis să discute acest subiect în Parlamentul australian.

„A fost o noapte puțin frustrantă pentru unii australieni. Nu știu pe cine să întreb asta, dar voi vă ocupați de transport și de mașini.

Credeți că cei de la McLaren sunt părtinitori împotriva lui Oscar Piastri și că asta îl costă campionatul mondial?”, a fost întrebarea adresată de Canavan lui Anthony Chisholm, ministrul adjunct al Afacerilor regionale, conform marca.com.

Amuzat inițial de această întrebare, Chisholm a spus că deciziile McLaren au fost nedrepte:

„Cred cu siguranță că s-au luat niște decizii nedrepte anul acesta. Și asta vine de la cineva cu o fiică obsedată de F1, care a fost foarte supărată când s-a trezit în această dimineață”.

Ce s-a întâmplat la Marele Premiu din Qatar

La începutul cursei, Piastri și Norris se aflau pe primele locuri, Verstappen fiind pe locul al treilea la linia de start. Dacă Lando ar fi câștigat Marele Premiu al Qatarului, titlul mondial ar fi fost decis chiar astăzi, înainte cu o etapă de finalul sezonului.

Momentul decisiv al cursei s-a petrecut în turul 7, atunci când a fost nevoie ca safety-car-ul să intre pe pistă, după o coliziune între Hulkenberg și Gasly.

În acel moment, Max Verstappen a ales să intre la boxe, cei de la McLaren luând decizia ca Piastri și Norris să rămână pe circuit.

În turul 33, Verstappen a intrat pentru a doua oară la boxe, mutare care s-a dovedit a fi câștigătoare, deoarece, după schimbul de pneuri, olandezul a fost mult mai rapid decât cei doi piloți ai McLaren și a redus din diferența față de Lando Norris.

Ulterior, Piastri a fost și el chemat la boxe, însă nu a mai fost timp pentru ca acesta să revină, iar Verstappen a rămas pe prima poziție până la final.

Clasamentul piloților înainte de ultima etapă din Formula 1:

1. Lando Norris (McLaren) - 408 puncte

2. Max Verstappen (Red Bull) - 396

3. Oscar Piastri (McLaren) - 392

4. George Russell (Mercedes) - 309

5. Charles Leclerc (Ferrari) - 230

6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 152

7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 150

8. Alexander Albon (Williams) - 73

9. Carlos Sainz (Williams) - 64

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51

11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - 49

12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 48

13. Oliver Bearman (Haas) - 41

14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 38

15. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 33

16. Esteban Ocon (Haas) - 32

17. Lance Stroll (Aston Martin) - 32

18. Pierre Gasly (Alpine) - 22

19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - 19

20. Franco Colapinto (Alpine) - 0

21. Jack Doohan (Alpine) - 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport