 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!

- UTA ARAD - FCSB. Robert Necșulescu (18 ani), jucătorul gazdelor, a văzut cartonașul roșu după doar 34 de minute în debutul său la seniori.
Jucător la FCSB U19, Necșulescu a început meciul de la Arad ca titular, după ce majoritatea jucătorilor de bază ai campioanei au rămas la București.
UTA ARAD - FCSB. Robert Necșulescu, eliminat după o intervenție iresponsabilă
În minutul 31, Dăncuș a încercat un lung de linie spre coechipierul său.
Pe fază, Alexandru Benga, căpitanul celor de la UTA, a respins mingea cu capul, moment în care a fost dărâmat de Necșulescu cu o lovitură de picior aplicată în zona feței.
Inițial, centralul partidei Cătălin George i-a arătat jucătorului de la FCSB doar cartonașul galben.
Ulterior, Szabolcs Kovacs și Marius Omuț, arbitrii din camera VAR, l-au chemat pe acesta să revadă faza la monitorul de la marginea terenului.
În cele din urmă, Cătălin George și-a schimbat decizia. A anulat cartonașul galben și i-a arătat direct roșu lui Robert Necșulescu.
Astfel, campioana României a fost nevoită să joace mai mult de o repriză în inferioritate numerică.