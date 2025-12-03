 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!

UTA ARAD - FCSB. Robert Necșulescu (18 ani), jucătorul gazdelor, a văzut cartonașul roșu după doar 34 de minute în debutul său la seniori.

Jucător la FCSB U19, Necșulescu a început meciul de la Arad ca titular, după ce majoritatea jucătorilor de bază ai campioanei au rămas la București.

UTA ARAD - FCSB. Robert Necșulescu, eliminat după o intervenție iresponsabilă

În minutul 31, Dăncuș a încercat un lung de linie spre coechipierul său.

Pe fază, Alexandru Benga, căpitanul celor de la UTA, a respins mingea cu capul, moment în care a fost dărâmat de Necșulescu cu o lovitură de picior aplicată în zona feței.

Inițial, centralul partidei Cătălin George i-a arătat jucătorului de la FCSB doar cartonașul galben.

Ulterior, Szabolcs Kovacs și Marius Omuț, arbitrii din camera VAR, l-au chemat pe acesta să revadă faza la monitorul de la marginea terenului.

În cele din urmă, Cătălin George și-a schimbat decizia. A anulat cartonașul galben și i-a arătat direct roșu lui Robert Necșulescu.

Astfel, campioana României a fost nevoită să joace mai mult de o repriză în inferioritate numerică.

