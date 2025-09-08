De 100 de ori mai mult Jucătorul plecat în Arabia pe un salariu fabulos: „Am început să râd când am văzut sumele din contract”

Belgianul Matteo Dams (20 de ani) încasează de 100 de ori mai mult la Al-Ahli decât la fosta sa formație, PSV Eindhoven.

Matteo Dams este coleg cu mai mulți jucători care au evoluat în top 5 campionate din Europa.

Matteo Dams, convins să semneze cu Al-Ahli datorită salariului uriaș: „Am început să râd”

Întrebat de ce a acceptat oferta celor de la Al-Ahli, Matteo Dams a recunoscut că salariul uriaș a fost principalul motiv pentru care a semnat contractul cu trupa saudită.

„ Eram deja convins după apelul telefonic cu Jorik (n.r. - impresarul său). Evident, pentru că știam cât aș putea câștiga în Arabia Saudită, dar și pentru că Al-Ahli mă dorea cu adevărat .

Am simțit asta imediat și m-am gândit că este foarte important. Antrenorul a fost complet de acord cu venirea mea.

Mi-era doar teamă de ce ar spune oamenii, mai ales cei din jurul meu. Știți prejudecățile: că aș alege banii, că mi-aș arunca cariera la gunoi, că nivelul de aici este groaznic.

Dar, în cele din urmă, eu am fost cel care a trebuit să vină aici ca să joc fotbal, așa că a trebuit să fiu complet dedicat deciziei mele. Așa că am spus da”, a spus Matteo Dams, potrivit goal.com.

250.000 de euro/lună câștigă Matteo Dams la Al Ahli, echivalentul a 100 de salarii lunare primite la PSV

Contractul belgianului cu Al-Ahli este valabil până în vara anului 2029. Astfel, până la finalul contractului, fotbalistul ar urma să încaseze nu mai puțin de 12.000.000 de euro.

Am început să râd [când am văzut sumele din contract], pentru că erau ridicol de mari pentru un tânăr de 20 de ani. Nu doar pentru un tânăr de 20 de ani! Matteo Dams, fundaș Al-Ahli

Belgianul, integrat rapid în lotul saudiților

Matteo Dams a semnat cu Al-Ahli în ianuarie și a fost integrat rapid în lotul echipei saudite. Până în prezent, a evoluat în 18 partide pentru trupa de pe „King Abdullah”.

Belgianul este cel mai bine cotat fundaș lateral al clubului, cu o valoare de piață de 4.500.000 de euro, conform Transfermarkt, și colaborează în compartimentul defensiv cu foștii fundași din Serie A Roger Ibanez și Merih Demiral.

Al-Ahli a încheiat stagiunea precedentă a Superligii Arabiei Saudite pe poziția 5, cu 67 de puncte.

