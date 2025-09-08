CIPRU - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a anunțat motivul pentru care nu a mai chemat niciun jucător de atac pentru partida din preliminariile CM 2026.

Cipru - România se joacă marți, de la ora 21:45, la Nicosia. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Denis Drăguș a rămas singurul atacant din lotul României. Daniel Bîrligea și Louis Munteanu, convocați și ei de Mircea Lucescu, s-au accidentat și au devenit indisponibili pentru meciul cu Cipru.

CIPRU - ROMÂNIA. Mircea Lucescu: „În Liga 1 sunt mulți atacanți străini”

„Il Luce” a fost întrebat despre motivul pentru care nu a mai chemat măcar un înlocuitor pentru cei doi.

Selecționerul a ținut să sublinieze faptul că opțiunile sale erau limitate. Mai mulți jucători care au trecut pe la națională nu au contracte, iar în campionatul nostru evoluează din ce în ce mai mulți străini.

Totodată, Lucescu a anunțat că are alternative în lotul actual.

„Păi, n-am mai chemat pe nimeni pentru că nu e nevoie. Și, în afară de asta, nici nu ai pe cine. E un atacant, al doilea, Miculescu, a jucat de multe ori acolo la Steaua (n.r. FCSB). Nu avea rost să mai aduci pe cineva.

Mai e și Tănase dacă e nevoie, am mai spus-o.

Alibec nu joacă, Pușcaș nu are echipă. În campionatul nostru sunt mulți atacanți străini ”, a spus Mircea Lucescu, la emisiunea „Liga DigiSport”.

Mircea Lucescu: „A fost o dezamăgire generală”

Selecționerul a vorbit și despre atmosfera din cadrul echipei, după eșecul categoric din amicalul cu Canada, 0-3.

„Atmosfera nu s-a schimbat în niciun fel. Sigur, a fost o dezamăgire, o nemulțumire generală.

Asta a fost în seara meciului, după care, a doua zi am încercat să punem lucrurile la punct și să vedem ce am făcut bine în meciul ăsta.

Totuși, jucătorii veneau după o perioadă lungă în care nu ne-am văzut, aproape trei luni.

Am avut doar două zile la dispoziție pentru a pregăti meciul și sunt convins că greșelile care au apărut în jocul nostru s-au datorat și lipsei de concentrare, de atenție și de mobilizare”, a concluzionat Lucescu, pentru sursa citată.

Lotul României pentru partida cu Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese | Italia)

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Mihai POPESCU (FCSB), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova), Alexandru CHIPCIU (U Cluj)

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB), Marius MARIN (Pisa | Italia), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia), Darius OLARU (FCSB), Florin TĂNASE (FCSB), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos), David MICULESCU (FCSB), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923)

Atacant

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

