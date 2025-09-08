De ce l-a dat afară pe Mourinho Președintele lui Fenerbahce explică: „A fost inacceptabil”
Ali Koc FOTO: IMAGO
De ce l-a dat afară pe Mourinho Președintele lui Fenerbahce explică: „A fost inacceptabil”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 08.09.2025, ora 16:53
alt-text Actualizat: 08.09.2025, ora 16:53

Fenerbahce a decis să renunțe la serviciile tehnicianului portughez după eliminarea din play-off-ul Ligii Campionilor contra celor de la Benfica, scor 0-1 la general.

Conducătorul formației din Turcia a declarat că principalul motiv pentru care a încheiat colaborarea cu Mourinho a fost jocul prestat de echipă.

Ali Koc explică motivul demiterii lui Mourinho: „A fost inacceptabil”

Conducerea a fost foarte deranjată de maniera de joc a echipei în „dubla” cu Benfica, astfel că au decis să încheie colaborarea cu legendarul antrenor.

„De ce l-am dat afară pe Mourinho? Explic aici pentru prima dată. A fost o despărțire amară. Chimia dintre noi a fost perfectă, iar realizările lui sunt evidente. Simplul fapt că l-am putut aduce aici a fost o mare realizare.

Mai presus de toate, a fost dificil să mă despart de cineva cu care eram prieten. Știam că are un stil de joc defensiv când l-am adus.

Am discutat despre dorința de a juca mai dominant la sfârșitul sezonului trecut. Să marcăm 99 de goluri și să câștigăm 99 de puncte este în ADN-ul nostru.

Faptul că am fost eliminați de Benfica nu a fost o problemă, dar felul în care am fost eliminați a fost inacceptabil. Asta m-a făcut să simt că fotbalul de anul trecut va continua”, a declarat Ali Koc, citat de dailymail.co.uk.

Ne-am despărțit pentru că am crezut că această echipă va juca un fotbal mai bun în acest sezon. Acest tip de fotbal funcționează în Europa, dar în Turcia trebuie să-i zdrobim pe adversari în majoritatea meciurilor. Ne chinuim să ajungem în avantaj după ce am fost conduși în fiecare meci. Ali Koc, președinte Fenerbahce

Cel mai scurt mandat al lui Mourinho. Unde ar putea ajunge

În vârstă de 62 de ani, Mourinho a avut la Fener cel mai scurt mandat din toată cariera sa. A pregătit echipa doar 14 luni.

În 62 de meciuri pe banca formației din Turcia, Jose Mourinho a înregistrat 37 de victorii, 14 remize și 11 înfrângeri.

În ultimele zile, la Milano au apărut discuții despre posibila demitere a lui Cristi Chivu de la Inter.

Conform italienilor de la radioradio.it, „The Special One” ar putea reveni la Inter, formație alături de care a reușit „tripla” în 2010. Acesta a câștigat cupa, campionatul și Liga Campionilor.

Portughezul este încă foarte apreciat la Milano, astfel că în cazul demiterii lui Chivu, Mourinho ar putea reveni pe banca „nerazzurrilor”.

Jose Mourinho fenerbahce demitere ali koc
