Roberto Rosetti (58 de ani), conducătorul Comisiei de Arbitri din cadrul UEFA, a vorbit despre modul în care ar trebui folosit VAR și spune că arbitrii trebuie să se bazeze mai mult pe propriile decizii.

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În cadrul prezentării platformei „Clear Line”, italianul a explicat că VAR ar trebui să intervină doar în cazul greșelilor clare și evidente, nu pentru a analiza „la microscop” fiecare fază.

Șeful arbitrajului UEFA cere mai puțin VAR și mai multă responsabilitate pentru arbitri

„Nu sunt mulțumit de utilizarea excesivă a VAR pe care am văzut-o în ultima perioadă. Am observat și eu acest lucru și mi-aș dori să revenim la modul în care era folosit la început.

Astăzi se analizează situațiile microscopic. Iar asta nu este bine. Dacă un episod este microscopic, atunci arbitrul trebuie să fie arbitru.

Trebuie să revenim la principiul inițial al intervenției VAR. Și avem nevoie de arbitri mai preciși, mai puternici și mai curajoși, care să folosească VAR mai puțin.

Vreau să fie clar: avem oficiali video de cel mai înalt nivel în Europa. Dar trebuie să intervenim în situații clare și evidente, nu în cele microscopice”, a spus Rosetti.

Nu este bine să vedem arbitri care așteaptă ajutorul VAR. Oficialii de meci trebuie să fie hotărâți și să aștepte mai puțin de la VAR. Roberto Rosetti, directorul UEFA pentru arbitraj

Șeful arbitrajului UEFA insistă că decizia trebuie să rămână, în primul rând, în responsabilitatea arbitrului de centru.

„Rolul central al arbitrului este sacru. Arbitrul trebuie să fie în centrul jocului, să fie curajos, să ia decizii, să vadă bine și să arbitreze bine.

VAR nu arbitrează și nu rearbitrează meciul, VAR este doar un sprijin. Ăsta e fotbal, nu PlayStation”, a mai spus acesta conform bbc.com.

UEFA a lansat „Clear Line”: „Toată lumea va putea înțelege când intervenția VAR este corectă și când nu”

Forul european a lansat și „Clear Line”, o bibliotecă video prin care explică public modul în care trebuie interpretate fazele de arbitraj și când este justificată intervenția VAR.

Platforma include exemple despre penalty-uri, cartonașe roșii, infracțiuni comise de echipa aflată în atac, decizii factuale și situații în care arbitrul sancționează jucătorul greșit.

„Este un fel de bibliotecă de informații pentru toată lumea, menită să îi ajute pe oameni să înțeleagă când intervenția VAR este corectă și când nu.

Este un instrument unic, creat tocmai pentru că foarte mulți oameni pun întrebări despre limitele de intervenție ale VAR.

Găsești acolo de toate: statistici, clipuri video, hențuri, cartonașe roșii, confundarea jucătorilor… exemple clare, ușor de înțeles și de văzut”, a explicat Rosetti.

Astfel, utilizatorul poate înțelege mai ușor diferența dintre:

o decizie corectă care trebuie lăsată neschimbată

o eroare clară pentru care VAR-ul trebuie să intervină

o situație în care arbitrul trebuie să fie chemat la monitor

o situație factuală, în care VAR-ul poate transmite informația arbitrului fără ca acesta să fie neapărat chemat la marginea terenului

o fază în care analiza suplimentară ar deveni excesivă

VAR poate interveni la al doilea cartonaș galben

Rosetti a vorbit și despre posibilitatea intervenției VAR atunci când un jucător primește în mod eronat al doilea cartonaș galben, situație care duce automat la eliminare.

„A-b-s-o-l-u-t, este foarte utilă. Anul acesta am văzut situații, inclusiv în Italia, la Inter - Juventus, 0-0, sau la Olympiacos - Barcelona și Burnley - Nottingham Forest, în care au existat erori la al doilea cartonaș galben care nu mai pot fi acceptate.

Primul cartonaș galben poate fi discutabil, este o decizie a omului de pe teren. Dar al doilea înseamnă eliminare și este absurd ca o astfel de eroare să poată influența clar un meci”

În schimb, Rosetti nu susține verificarea obișnuită a primului cartonaș galben.

Dacă VAR ar începe să verifice și primele cartonașe galbene, s-ar ajunge prea departe. În astfel de situații, decizia trebuie să rămână la arbitru, chiar dacă uneori poate fi greșită. Roberto Rosetti, directorul UEFA pentru arbitraj

Rosetti cere respect pentru arbitri: „Nu este normal ca mai mulți jucători să îl înconjoare pe arbitru pentru a protesta”

Italianul pune accent și pe rolul căpitanilor și pe relația acestora cu arbitrii.

„Și rolul căpitanilor este important. Trebuie să le redăm importanța pe care o au în relația cu arbitrul.

Este nevoie de respect reciproc între căpitani și arbitri. Le-am explicat tuturor echipelor că nu este normal ca mai mulți jucători să îl înconjoare pe arbitru pentru a protesta sau a gesticula.

Respectul față de arbitru trebuie să fie esențial. Este unul dintre principiile de bază ale fotbalului”

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