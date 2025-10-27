I-a pus gând rău „Regelui”  Mauro Icardi atacă recordul lui Hagi: „Înțeleg criticile, dar ăsta e scopul meu”
Mauro Icardi FOTO: IMAGO
I-a pus gând rău „Regelui” Mauro Icardi atacă recordul lui Hagi: „Înțeleg criticile, dar ăsta e scopul meu”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 18:12
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 18:12
  • Mauro Icardi (32 de ani), atacantul lui Galatasaray, vrea să îl depășească pe Gheorghe Hagi (60 de ani) în topul celor mai buni marcatori străini din istoria formației din Istanbul.
  • „Regele” a jucat la Galatasaray între 1996 și 2001, fiind o adevărată legendă a formației din Turcia.

După victoria obținută de Galatasaray cu Goztepe, scor 3-1, Mauro Icardi a declarat că își dorește să devină cel mai bun marcator străin din istoria clubului, poziție pe care se află în acest moment Gheorghe Hagi, cu 72 de goluri marcate.

Mauro Icardi vrea să îl depășească pe Hagi: „Acesta e scopul meu”

Icardi a marcat golul de 3-1 cu Goztepe și a ajuns la 67 de reușite în 99 de meciuri jucate în tricoul galben-roșu.

„Scopul nostru este să continuăm să câștigăm. Am început rău, dar am reușit să câștigăm și să obținem trei puncte. Sunt foarte fericit.

Ca atacant, sunt fericit când marchez. Sunt într-o perioadă în care nu am jucat foarte mult, dar este important să marchez goluri și să lupt pentru locul de golgheter. Înțeleg criticile, dar mă concentrez pe munca mea. Scopul meu este să fiu golgheterul străin al lui Galatasaray”, a declarat Mauro Icardi, conform beinsports.com.tr.

8 milioane de euro
este cota lui Mauro Icardi, conform Transfermarkt

După reușita din partida cu Goztepe, Icardi mai are nevoie de doar 5 goluri pentru a egala performanța lui Gheorghe Hagi.

Clasamentul celor mai buni marcatori străini din istoria lui Galatasaray:

  • 1. Gheorghe Hagi - 72 goluri / 192 meciuri
  • 2. Mauro Icardi - 67 goluri / 99 meciuri
  • 3. Milan Baros - 61 goluri / 116 meciuri
  • 4. Bafetimbi Gomis - 51 goluri / 86 meciuri
  • 5. Wesley Sneijder - 45 goluri / 175 meciuri

