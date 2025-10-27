Jose Manuel Ochotorena, fost portar al lui Real Madrid și antrenor de portari al naționalei Spaniei, a murit la vârsta de 64 de ani.

Decesul a fost cauzat de o boală care, în ultimele luni, îi restrânsese semnificativ activitatea profesională și aparițiile publice, conform marca.com.

A murit Ochotorena, legendarul portar de la Real Madrid și Valencia

Născut în San Sebastian, în 1961, Ochotorena a debutat în Primera Division cu Real Madrid, profitând de greva generală a fotbaliștilor, din 1982.

Cu gruparea blanco a câștigat o Cupă a Regelui, trei titluri de campion, două Cupe UEFA și o Cupă a Ligii, înainte de a se transfera, în 1988, la Valencia CF.

Deși la Real Madrid a fost mult timp în umbra lui Miguel Angel și, mai apoi, a lui Paco Buyo, la Valencia și-a găsit locul ideal.

În al doilea sezon petrecut pe Mestalla, a primit Trofeul Zamora, distincția acordată portarului cu cele mai puține goluri încasate în campionat.

Evoluțiile excelente de la Valencia i-au adus și convocarea la echipa națională a Spaniei pentru Cupa Mondială din Italia 1990, alături de Andoni Zubizarreta și Juan Carlos Ablanedo.

Spre finalul carierei, Ochotorena a jucat pentru Tenerife și Logrones, unde și-a încheiat cariera de fotbalist.

Ochotorena a făcut parte din staff-ul care a scris istorie la Euro 2008, CM 2010 și Euro 2012

Retras din activitate la finalul anilor ’90, Jose Manuel Ochotorena a devenit unul dintre cei mai apreciați antrenori de portari din Spania. A revenit la Valencia, fiind adus de Rafa Benitez, alături de care a lucrat ulterior și la Liverpool.

Timp de peste două decenii, a combinat activitatea de la club cu cea de la naționala Spaniei, făcând parte din staff-ul tehnic care a cucerit Euro 2008, Campionatul Mondial din 2010 și Euro 2012, cea mai glorioasă perioadă din istoria fotbalului spaniol.

A fost, de asemenea, prezent în staff-ul „La Roja” la Euro 2004, Mondialul 2006, Mondialul 2014, Euro 2016 și Mondialul 2018. Colaborarea sa cu echipa națională s-a încheiat în februarie 2021.

De-a lungul carierei, Ochotorena i-a antrenat pe unii dintre cei mai mari portari spanioli: Casillas, Valdes, De Gea, Reina, Asenjo, Kepa, Unai Simon , dar și pe internaționali care au trecut pe la Valencia: Canizares, Palop, Guaita, Diego Alves, Cillessen sau Mamardashvili.

19 antrenori diferiți au colaborat cu Jose Manuel Ochotorena la Valencia: Benitez, Quique, Koeman, Emery, Djukic, Valverde, Pellegrino, Pizzi, Nuno, Neville, Ayestaran, Voro, Marcelino, Celades, Gracia, Bordalas, Prandelli, Gattuso și Baraja

Reacții din partea cluburilor la care a jucat sau a antrenat

REAL MADRID:

„Real Madrid, președintele și Consiliul de Administrație al clubului sunt profund îndurerați de moartea lui José Manuel Ochotorena, unul dintre portarii legendari ai clubului nostru.

Real Madrid transmite condoleanțe întregii familii madridiste. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a notat Real Madrid, într-un comunicat.

VALENCIA:

„Valencia își exprimă profundul regret, tristețea și durerea pentru dispariția lui José Manuel Ochotorena, antrenor de portari, fost jucător și legendă a clubului.

Clubul transmite condoleanțe familiei și prietenilor săi și li se alătură acestora în acest moment de profundă suferință.

Moștenirea sa va dăinui pentru totdeauna. Odihnească-se în pace”, a scris Valencia, în comunicatul emis.

Jucătorii și staff-ul Valenciei au ținut un moment de reculegere în memoria fostului lor coleg și antrenor, înaintea antrenamentului.

