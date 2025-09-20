Haos în calificările de la Baku Record de steaguri roșii » Verstappen va pleca din pole position + dezastru pentru Hamilton

Max Verstappen (Red Bull) va pleca din pole position în Marele Premiu al Azerbaijanului.

Olandezul și-a câștigat poziția după o sesiune de calificări plină de incidente, ploaie și nu mai puțin de șase steaguri roși.

Verstappen a profitat de accidentul liderului Oscar Piastri (McLaren), care a frânat prea târziu într-un viraj și a lovit un zid.

Carlos Sainz (Williams) părea că obține primul loc, dar în ultimele secunde Verstappen a reușit un tur mai bun și i-a „furat” poziția, conform motorsport.com.

Calificările de la Baku au fost întrerupte constant. Leclerc (Ferrari) a lovit barierele la virajul 15, chiar când începeau primele picături de ploaie. Singurii piloți care și-au încheiat tururile au fost Sainz, Lawson și Hadjar.

Când sesiunea s-a reluat, Verstappen si Norris au reușit tururi foarte rapide, dar Piastri a frânat târziu în timpul turului trei și a lovit zidul, ceea ce a făcut ca încă un steag roșu să fie ridicat.

Calificările au fost reluate din nou, iar Carlos Sainz părea favorit datorită turului pe uscat prins înainte de începerea ploii.

Totuși, cu 3 minute și 41 de secunde rămase, Max Verstappen a legat un tur curat, i-a depășit timpul spaniolului și a obținut pole-ul la Baku.

„Au fost niște calificări lungi, sincer, cu atâtea steaguri roșii! A fost greu să legi un tur, pentru că de cele mai multe ori fie anvelopele nu erau optime, fie apărea un steag roșu.

Mai ales în Q3 (n.r. - ultima rundă de calificări), cu ploaie… a fost foarte dificil. În turul final trebuie pur și simplu să riști. Nici măcar nu eram pe setul de anvelope pe care mi-l doream, dar, din cauza tuturor întreruperilor, practic am rămas fără.

Sunt foarte mulțumit de cum a mers weekendul până acum”, a spus Verstappen, conform formula1.com.

Surpriza plăcută a zilei a fost Liam Lawson (Racing Bulls), care a terminat al treilea.

Primele opt poziții pentru grila de start la MP Azerbaijan 2025 (Baku):

1. Max Verstappen (Red Bull) — 1:41.117

2. Carlos Sainz (Williams) — 1:41.595

3. Liam Lawson (Racing Bulls) — 1:41.707

4. Kimi Antonelli (Mercedes) — 1:41.717

5. George Russell (Mercedes) — 1:42.070

6. Yuki Tsunoda (Red Bull) — 1:42.143

7. Lando Norris (McLaren) — 1:42.239

8. Isack Hadjar (Racing Bulls) — 1:42.372

6 steaguri roșii au fost ridicate în calificările de la Baku, un record all-time pentru o sesiune de calificare. Până acum, au fost ridicate maxim 5 steaguri, conform reuters.com

Lewis Hamilton a explicat eliminarea din a doua rundă a calificărilor: „Nu am avut anvelopele potrivite”

Lewis Hamilton a ratat intrarea în Q3, fiind scos din runda secundă de calificări chiar de coechipierul său de la Ferrari, Charles Leclerc.

Septuplul campion a pus eliminarea pe seama alegerii anvelopelor greșite.

„Sunt, sincer, foarte dezamăgit. Ieri mașina se simțea bine, iar azi am urmat o direcție care, pe hârtie, părea cea mai bună pentru noi. Per total, ritmul a fost bun, am progresat, m-am simțit în formă, n-am greșit.

Doar că, la final, n-am avut compoziția de anvelope potrivită și asta a făcut totul mult mai greu”, a explicat Hamilton, conform motorsport.com.

Toți din fața mea erau pe medium, dar eu am pierdut un set de medium în FP2 și, din cauza planului de rulaj, am fost în dezavantaj Lewis Hamilton, pilot Ferrari

Hamilton a mai explicat că ar fi vrut pneuri medium, dar echipa i-a transmis că încălzirea ar dura prea mult pentru timpul rămas, în plus, nu mai avea suficient combustibil, deci nu mai avea loc pentru încă un tur rapid după schimb.

Cursa are loc duminică, 21 septembrie 2025, cu startul la ora 14:00 (ora României) și va fi transmisă pe Antena 1.

