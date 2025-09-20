Balaj a vrut să plece de la CFR Cluj Cum a fost convins să rămână președinte în Gruia : „Mi-a spus că nu e corect”

Cristi Balaj (54 de ani) a dezvăluit că a luat în calcul să renunțe la funcția de președinte al clubului CFR Cluj.

Explicațiile oficialului, în rândurile de mai jos.

Vicecampioana traversează o perioadă dificilă în acest sezon. A ratat calificarea în faza principală a unei competiții europene, iar în Liga 1 ocupă locul 10, cu doar 7 puncte.

Cristi Balaj: „ M-am gândit să plec de la CFR”

Fostul arbitru FIFA a afirmat că a vrut să plece de la CFR Cluj, dar patronul Ioan Varga a reușit să-l convingă să rămână în Gruia.

„M-am gândit să plec de la CFR. Am discutat, nu voiam să se afle acest amănunt. Diferența a fost făcută de abordarea domnului Varga, un om care a investit zeci de milioane în echipă.

Mi-a spus că nu e corect să las echipa la greu. Știam că urma să-l numească pe Mandorlini. M-a rugat frumos să-l ajut, am mai lucrat cu Mandorlini și știa că ține la mine și că mă apreciază.

M-a rugat să mă ocup de instalarea lui. N-a fost foarte greu să mă convingă să rămân. Eram supărat, nici nu știam în ce direcție mă îndrept. Aveam o combinație de sentimente. Mi se părea mult mai simplu să plec decât să rămân. Așa că am ales a doua cale.

Dacă am făcut bine sau nu, habar nu am. Până la urmă, nu există om de neînlocuit”, a declarat Cristi Balaj, citat de sptfm.ro.

4 noiembrie 2021 este data la care Cristi Balaj a fost instalat în funcția de președinte la CFR Cluj

Cristi Balaj: „Jocul nostru din teren este groaznic”

Președintele clujenilor a vorbit și despre situația dificilă prin care trece formația din Gruia.

„Avem o situație delicată și sunt multe cauze. Făcând o analiză a jucătorilor care au venit în această perioadă, fără să pierdem nume importante din echipă, am putea spune că CFR ar trebui să fie mai bună decât sezonul precedent, în mod normal. Am auzit tot felul de opinii. Și atunci întrebarea este unde e greșeala?

S-au făcut modificări și la banca tehnică. Dan Petrescu a renunțat, având anumite probleme de sănătate. A regretat că nu a făcut acest pas înapoi după finala Cupei. El spera să califice echipa în grupele unei competiții și apoi să se retragă. Deci el s-ar fi retras chiar dacă ne calificam.

Problema numărul unu este că avem foarte mulți jucători accidentați. Sunt lucruri pe care nu le poți programa. Nu poți să ai jucători la același nivel dublură pe post. N-ai cum pentru că nu poți să menții același nivel salarial la toți jucătorii. Și atunci suferi.

Jocul nostru din teren este groaznic. Am avut ședință, am discutat și am spus că trebuie să strângem rândurile.

Am încercat să le dau jucătorilor acea încredere în ei și să subliniez valoarea pe care o au. Au demonstrat-o în repetate rânduri, sunt aceiași jucători.

Le-am explicat că diferența este făcută de spirit și atitudine. Le-am spus că cei care reușesc să se ridice în astfel de momente, rămân sus. Le-am spus că viața are și astfel de momente. Din punctul nostru de vedere, am făcut tot ce puteam”, a mai spus Balaj pentru sursa citată.

Următorul joc al celor de la CFR Cluj este programat duminică, de la ora 18:15, pe teren propriu, împotriva celor de la UTA Arad.

