Balaj a vrut să plece de la CFR Cluj Cum a fost convins să rămână președinte în Gruia : „Mi-a spus că nu e corect”
Cristi Balaj/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Balaj a vrut să plece de la CFR Cluj Cum a fost convins să rămână președinte în Gruia: „Mi-a spus că nu e corect”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.09.2025, ora 17:41
alt-text Actualizat: 20.09.2025, ora 17:42
  • Cristi Balaj (54 de ani) a dezvăluit că a luat în calcul să renunțe la funcția de președinte al clubului CFR Cluj.
  • Explicațiile oficialului, în rândurile de mai jos.

Vicecampioana traversează o perioadă dificilă în acest sezon. A ratat calificarea în faza principală a unei competiții europene, iar în Liga 1 ocupă locul 10, cu doar 7 puncte.

Mitriță, gol fabulos VIDEO.  O nouă reușită de senzație în China! Cifre incredibile
Citește și
Mitriță, gol fabulos VIDEO. O nouă reușită de senzație în China! Cifre incredibile
Citește mai mult
Mitriță, gol fabulos VIDEO.  O nouă reușită de senzație în China! Cifre incredibile

Cristi Balaj: „M-am gândit să plec de la CFR

Fostul arbitru FIFA a afirmat că a vrut să plece de la CFR Cluj, dar patronul Ioan Varga a reușit să-l convingă să rămână în Gruia.

„M-am gândit să plec de la CFR. Am discutat, nu voiam să se afle acest amănunt. Diferența a fost făcută de abordarea domnului Varga, un om care a investit zeci de milioane în echipă.

Mi-a spus că nu e corect să las echipa la greu. Știam că urma să-l numească pe Mandorlini. M-a rugat frumos să-l ajut, am mai lucrat cu Mandorlini și știa că ține la mine și că mă apreciază.

M-a rugat să mă ocup de instalarea lui. N-a fost foarte greu să mă convingă să rămân. Eram supărat, nici nu știam în ce direcție mă îndrept. Aveam o combinație de sentimente. Mi se părea mult mai simplu să plec decât să rămân. Așa că am ales a doua cale.

Dacă am făcut bine sau nu, habar nu am. Până la urmă, nu există om de neînlocuit”, a declarat Cristi Balaj, citat de sptfm.ro.

4 noiembrie 2021
este data la care Cristi Balaj a fost instalat în funcția de președinte la CFR Cluj

Cristi Balaj: „Jocul nostru din teren este groaznic”

Președintele clujenilor a vorbit și despre situația dificilă prin care trece formația din Gruia.

„Avem o situație delicată și sunt multe cauze. Făcând o analiză a jucătorilor care au venit în această perioadă, fără să pierdem nume importante din echipă, am putea spune că CFR ar trebui să fie mai bună decât sezonul precedent, în mod normal. Am auzit tot felul de opinii. Și atunci întrebarea este unde e greșeala?

S-au făcut modificări și la banca tehnică. Dan Petrescu a renunțat, având anumite probleme de sănătate. A regretat că nu a făcut acest pas înapoi după finala Cupei. El spera să califice echipa în grupele unei competiții și apoi să se retragă. Deci el s-ar fi retras chiar dacă ne calificam.

Problema numărul unu este că avem foarte mulți jucători accidentați. Sunt lucruri pe care nu le poți programa. Nu poți să ai jucători la același nivel dublură pe post. N-ai cum pentru că nu poți să menții același nivel salarial la toți jucătorii. Și atunci suferi.

Jocul nostru din teren este groaznic. Am avut ședință, am discutat și am spus că trebuie să strângem rândurile.

Am încercat să le dau jucătorilor acea încredere în ei și să subliniez valoarea pe care o au. Au demonstrat-o în repetate rânduri, sunt aceiași jucători.

Le-am explicat că diferența este făcută de spirit și atitudine. Le-am spus că cei care reușesc să se ridice în astfel de momente, rămân sus. Le-am spus că viața are și astfel de momente. Din punctul nostru de vedere, am făcut tot ce puteam”, a mai spus Balaj pentru sursa citată.

Următorul joc al celor de la CFR Cluj este programat duminică, de la ora 18:15, pe teren propriu, împotriva celor de la UTA Arad.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

FRF, anchetă internă  Federația vrea să afle adevărul despre scandalul în care este implicat Ion Geolgău » Fostul fotbalist,  acuzat de hărțuire de mama unui junior
Superliga
16:43
FRF, anchetă internă Federația vrea să afle adevărul despre scandalul în care este implicat Ion Geolgău » Fostul fotbalist, acuzat de hărțuire de mama unui junior
Citește mai mult
FRF, anchetă internă  Federația vrea să afle adevărul despre scandalul în care este implicat Ion Geolgău » Fostul fotbalist,  acuzat de hărțuire de mama unui junior
Petrescu ar putea reveni pe bancă  Echipa din străinătate care îl dorește pe tehnician tocmai și-a dat afară antrenorul
Stranieri
15:32
Petrescu ar putea reveni pe bancă Echipa din străinătate care îl dorește pe tehnician tocmai și-a dat afară antrenorul
Citește mai mult
Petrescu ar putea reveni pe bancă  Echipa din străinătate care îl dorește pe tehnician tocmai și-a dat afară antrenorul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
CFR Cluj Cristi Balaj superliga ioan varga
Știrile zilei din sport
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare
Superliga
14:22
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare
Citește mai mult
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Superliga
17:49
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Citește mai mult
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
Stranieri
14:02
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
Citește mai mult
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă”
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Superliga
13:21
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Citește mai mult
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:14
Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 8 colegi, printre nominalizați
Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 8 colegi, printre nominalizați
18:08
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”
17:38
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
17:49
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Top stiri din sport
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Auto
09:44
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Citește mai mult
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Campionate
09:08
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat: „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Citește mai mult
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Stranieri
10:22
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Citește mai mult
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Superliga
20.09
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Citește mai mult
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 16 rapid 7 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share