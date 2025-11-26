Presiuni pe liderul din Formula 1  Familia Verstappen, atac la adresa lui Lando Norris: „ Uită să frâneze în prima curbă”

Max Verstappen (28 de ani), pilot la Red Bull, și tatăl său, Jos (53 de ani), pun presiune pe liderul din Formula 1, Lando Norris (26 de ani), cu două etape înainte de încheierea sezonului.

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, după ce Lando Norris și Oscar Piastri (ambii de la McLaren) au fost descalificați.

În urma succesului pilotului de la Red Bull, lupta pentru titlul mondial s-a relansat, diferența dintre el și liderul Lando Norris fiind de doar 24 de puncte, cu două etape înainte de final.

Presiuni pe Lando Norris din partea familiei Verstappen

Max Verstappen a profitat de eliminările lui Lando Norris și Oscar Piastri de la Marele Premiu din Las Vegas și a câștigat cursa.

În contextul în care pilotul de la Red Bull are încă șanse de a obține al cincilea titlu mondial, Verstappen e determinat să obțină rezultate cât mai bune în ultimele două etape ale sezonului.

„Iau cursă după cursă și voi vedea cum vor sta lucrurile la Abu Dhabi. Lando este în frunte, e mare favorit, el e cel care poate pierde titlul mondial", a spus Max Verstappen, conform marca.com.

Ultimele două curse din acest sezon vor avea loc în Qatar (28-30 noiembrie) și Abu Dhabi (5-7 decembrie).

Jos Verstappen: „Descalificarea este o greșeală gravă”

Jos Verstappen, tatăl pilotului de la Red Bull, a continuat să pună presiune pe Lando Norris și a precizat că descalificarea acestuia de la Las Vegas a fost o greșeală.

„ Descalificarea este o greșeală gravă. O gafă. De ce ar forța atât de mult limita? Poate a fost o greșeală, dar poate mașina pur și simplu nu funcționa și trebuiau să o facă.

Problema lui este că se concentrează doar pe «Max, Max, Max» și uită să frâneze în prima curbă. Max a frânat cu câțiva metri mai devreme, iar Norris a greșit”, a declarat fostul pilot din Formula 1 din anii 1990 pentru Formule1.nl, citat de marca.com.

În cursa din SUA, Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați, după ce responsabilul care se ocupă de verificarea monoposturilor la finalul cursei a identificat câteva nereguli.

Este vorba de un anumit grad ridicat de uzură a blocurilor de protecție, similar cu situațiile lui Lewis Hamilton și Charles Leclerc de la Marele Premiu al SUA din 2023, informează foxnews.com.au.

Clasamentul general al piloților

Lando Norris (McLaren) - 390 puncte

Oscar Piastri (McLaren) - 366 puncte

Max Verstappen (Red Bull) - 366 puncte

George Russell (Mercedes) - 294 puncte

Charles Leclerc (Ferrari) - 226 puncte

Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 puncte

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport