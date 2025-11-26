Amenințată cu moartea Paige Spiranac, victima hărțuirii online, după ce a fost acuzată că a trișat la un turneu de golf: „Unii îmi spun să mă sinucid”
Paige Spiranac/ Foto: Instagram
Alte sporturi

Amenințată cu moartea Paige Spiranac, victima hărțuirii online, după ce a fost acuzată că a trișat la un turneu de golf: „Unii îmi spun să mă sinucid”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.11.2025, ora 14:47
alt-text Actualizat: 26.11.2025, ora 14:47
  • Paige Spiranac (32 de ani), fosta jucătoare de golf, a dezvăluit că a primit numeroase amenințări cu moartea, în urma unor controverse apărute la un turneu care a adunat mai mulți creatori de conținut.

La începutul lunii noiembrie, Paige Spiranac a participat la Internet Invitational, un turneu exclusivist.

Evenimentul s-a desfășurat la Big Cedar Lodge din Missouri și la el au luat parte 48 de creatori de conținut de golf. Aceștia au concurat pentru un premiu de un milion de dolari.

Paige Spiranac, victima hărțuirii online

Spiranac a făcut echipă cu Malosi Togisala și Frankie Borrelli.

La un moment dat, fosta jucătoare de golf a fost suprinsă cum călca iarba înaltă din fața lui Togisala pentru a-i face acestuia lovitura mai ușoară.

Un alt participant, Peter Finch, a observat mișcarea, dar a ezitat să i-o arate lui Spiranac până la sfârșitul rundei.

Cu ochii în lacrimi, americanca s-a apărat în fața acuzațiilor, spunând:

„Nu mi-am dat seama că nu poți face asta. Nu cred că m-am îmbunătățit... Nu am mișcat mingea. Pur și simplu nu vreau ca oamenii să creadă că aș încerca să trișez”, a spus ea, citată de thesun.co.uk

Originară din Colorado, Spiranac a declarat că a fost amenințată cu moartea în urma incidentului.

Paige Spiranac: „Cea mai urâtă perioadă pe care am trăit-o

Dezvăluirile au fost într-un videoclip postat pe Instagram făcute în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.

„Ultima săptămână și jumătate a fost probabil cea mai urâtă perioadă pe care am trăit-o în cei zece ani de când fac asta.

Vorbesc despre zeci de mii de amenințări cu moartea, oameni care îmi spun să mă sinucid, cele mai josnice și oribile lucruri pe care le-ai putea spune vreodată unei persoane.

Asta a fost în mesajele mele private, până la punctul în care discutam despre posibilitatea de a obține un ordin de restricție. Adică, e o chestie serioasă. Nu e ușor și nu a fost ușor”, a dezvăluit Spiranac.

Paige Spiranac: „Aveam nevoie să mă retrag pentru sănătatea mea mintală”

Avalanșa de insulte pe care a primit-o a determinat-o să stea departe, pentru o perioadă, de social media.

„Știu că oamenii se întreabă de ce nu am postat nimic și de ce nu am vorbit despre asta, dar aveam nevoie să mă retrag pentru sănătatea mea mintală.

Un lucru cu care mă lupt foarte mult este dorința de a fi plăcut și acceptat, nu vreau ca cineva să mă displacă și încerc mereu să fac tot ce pot pentru ca oamenii să mă placă.

Este greu pentru mine, ca persoană, felul în care procesez lucrurile și, evident, situația nu a fost ușoară, dar, din fericire, am familia lângă mine și încerc să mă detașez”.

2016
este anul în care Paige Spiranac s-a retras din golful profesionist

golf hartuire amenintari cu moartea incident paige spiranac
Știrile zilei din sport
