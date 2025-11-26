„Poate fi 7-0, dar și 0-3” Steaua Roșie, analizată de un sârb care o știe și pe FCSB: „El te poate distruge singur”. Adevărul șocant al excluderii lui Radonjic +39 foto
„Poate fi 7-0, dar și 0-3" Steaua Roșie, analizată de un sârb care o știe și pe FCSB: „El te poate distruge singur". Adevărul șocant al excluderii lui Radonjic

Vlad Nedelea , Iosif Popescu
Publicat: 26.11.2025, ora 14:59
  • Zvonko Milojkovic a descusut-o pe Steaua Roșie într-un interviu pentru GOLAZO.ro și a tras o concluzie: poate câștiga lejer cu FCSB, dar nu e exclus nici un eșec dur.
  • A spus adevărul șocant din spatele excluderii lui Nemanja Radonjic, unul dintre cei mai importanți jucători ai Stelei Roșii.
  • De asemenea, a dezvăluit care sunt jucătorii de la care are cele mai multe așteptări, dar și postul deficitar al gazdelor de joi.

Pentru a înțelege mai bine Steaua Roșie - FCSB, dar și punctele unde campioana României poate lovi decisiv, GOLAZO.ro a stat de vorbă la Belgrad cu Zvonko Milojkovic, un bun cunoscător al fotbalului est-european, al mentalității jucătorilor balcanici.

Vorbește răspicat, cu concluzii ferme: Steaua Roșie poate să zdrobească pe oricine, dar la fel de ușor se poate prăbuși.

Probleme interne, achiziții ratate, decizii politice în jurul lotului, vulnerabilități defensive, toate pot transforma meciul într-un haos ce poate fi exploatat la maxim de FCSB.

Ce spuneți despre meciul de joi?

Poate fi orice rezultat, când zic orice, chiar înseamnă orice. Cred că FCSB poate câștiga. Steaua Roșie nu e sigură de victorie, deși e echipa cu buget mai mare, cu jucători foarte buni. Totuși, a făcut o mare greșeală.

La ce vă referiți?

A greșit complet campania de achiziții din vară. Total. A vândut doi puști extrem de valoroși: pe Veljko Milosavljevic cu 15 milioane, pe Andrija Maksimovic cu 14 milioane, plus alți jucători pe sume de 2, 3 sau 5 milioane. Per total, a vândut de aproape 50 de milioane și a reinvestit doar 15. Iar cei aduși au fost slabi. În afară de Marko Arnautovic, care, da, e genul de jucător care te poate distruge de unul singur, dar are și el o vârstă. La el trebuie mare atenție. Poate decide meciul singur!

E totuși un club bogat, cu resurse.

Este. Dar când banii nu sunt investiți cu cap, cum face și Gigi Becali uneori, când aruncă sume uriașe pe jucători din Liga 1 care nu merită, exact așa a procedat și Steaua Roșie, doar că pe fotbaliști străini. Poate face un meci excepțional joi, poate câștiga 5-0 sau 7-0, dar la fel de bine poate pierde 0-3. N-ar fi ceva șocant. Asta e Steaua Roșie de azi.

Ați menționat Arnautovic. Mai e un nume tare, Nemanja Radonjic. E exclus, de ce?

Să nu vă luați după ce se scrie. El nu mai e în lot din motive politice. E susținător al protestelor studențești, iar clubul e apropiat de președintele Aleksandar Vucic. Conducerea nu îl mai putea păstra. O pierdere, e un jucător bun.

Unde poate profita FCSB?

La apărare. Cum ei au probleme mari în defensivă, dar, surpriză, și Steaua Roșie stă la fel de prost în spate. Acolo cred că David Miculescu poate face diferența. Va intra des în duel direct cu Nair Tiknizyan, un fundaș stânga care seamănă, ca profil, cu Nicușor Bancu, foarte bun ofensiv, dar aproape zero defensiv. La cum îl știu pe Miculescu, cred că poate profita.

În afară de Miculescu, vă mai place cineva de la FCSB?

Doi jucători: Daniel Bîrligea și Darius Olaru. Amândoi pot face meci mare. Aici e forța echipei voastre, la ei. Bîrligea îmi place mult: ca atitudine, ca luptă, ca mentalitate. E diferit de tipar. Se vede că a crescut fotbalistic departe de România.

Cum va fi atmosfera pe stadion?

Mă aștept la aproximativ 20.000 de oameni. Nu cred că va fi o problemă pentru FCSB, știe să joace în medii ostile. Sigur, fanii Stelei Roșii fac mereu atmosferă, dar e o diferență mare între un meci european și unul de campionat sau un derby cu Partizan. Contextul schimbă totul.

Stadionul echipei Steaua Roșie Belgrad (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Stadionul echipei Steaua Roșie Belgrad (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (39 imagini)

Stadionul echipei Steaua Roșie Belgrad (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Stadionul echipei Steaua Roșie Belgrad (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Stadionul echipei Steaua Roșie Belgrad (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Stadionul echipei Steaua Roșie Belgrad (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Stadionul echipei Steaua Roșie Belgrad (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+39 Foto
Ce se întâmplă de fapt la Steaua Roșie? Care sunt problemele reale?

Sunt multe. E un club care poate cheltui 100 de milioane într-un sezon, cu salarii medii de 700–800.000 de euro pe an. Arnautovic ia cam la 2 milioane de euro sau chiar puțin peste, din ce știu. Dar clubul e măcinat intern, probleme de vestiar, tensiuni staff-jucători, conflicte cu conducerea, exact cum a fost și cazul Radonjic. Sunt multe fracturi în interior. Iar FCSB chiar poate profita de moment. Un meci ciudat, imprevizibil, deschis complet. Poate ieși orice. Iar asta e tot ce îl face și mai interesant. De asta e frumos fotbalul, nu?

