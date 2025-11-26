Neymar, accidentări fără sfârșit  An încheiat pentru superstarul brazilian. Ce s-a întâmplat

- Neymar (33 de ani), jucătorul lui Santos, s-a accidentat și ar putea lipsi de pe teren până în 2026.
- Problemele sale medicale l-ar putea împiedica pe starul brazilian să evolueze la Campionatul Mondial din 2026.
După ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat în 2023, accidentare care l-a ținut departe de teren timp de aproximativ un an, Neymar a fost chinuit în continuare de probleme medicale.
Neymar s-a accidentat. An încheiat pentru superstarul brazilian
În partida de pe 20 noiembrie dintre Santos și Mirassol, 1-1, Neymar a jucat în toate cele 90 de minute având câteva probleme la genunchiul stâng.
În următoarea partidă de campionat cu International, 1-1, de pe 25 noiembrie, starul brazilian a lipsit din cauza problemelor la genunchi.
Conform publicației O Globo, accidentarea lui Neymar este una serioasă, având probleme la meniscul genunchiului stâng.
Presa din Brazilia scrie că 2025 e încheiat deja pentru Neymar, deși Santos va mai juca și în decembrie, scrie lequipe.fr.
Meciurile pe care Santos le mai are de disputat în 2025:
- Santos - Sport Recife, pe 29 noiembrie
- Juventude - Santos, 4 decembrie
- Santos - Cruzeiro, 7 decembrie
După accidentarea gravă suferită de Neymar în 2023, în martie anul acesta a mai avut câteva leziuni la coapsa stângă.
Apoi a mai avut alte probleme, tot la coapsă, în aprilie și septembrie.
Carlo Ancelotti, despre Neymar: „Trebuie să fie într-o formă fizică bună dacă vrea să fie convocat la națională”
Problemele medicale ale lui Neymar l-ar putea împiedica pe starul brazilian să participe la Campionatul Mondial de anul viitor.
În luna septembrie, Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a precizat că îl va convoca pe Neymar dacă acesta va fi în formă:
„Nu vom urmări cum joacă Neymar, toată lumea îi cunoaște talentul. În fotbalul modern, pentru a profita de talentul său, un jucător trebuie să fie într-o condiție fizică bună . Dacă este la cel mai înalt nivel, nu va avea nicio problemă să ajungă în echipa națională.
Am vorbit cu el. A venit la hotel înainte de meciul cu Paraguay și am discutat despre asta. Totul este clar, ideea rămâne aceeași.
L-aș juca mijlocaș ofensiv sau atacant, trebuie să joace central, nu poate juca pe lateral pentru că fotbalul modern necesită atacanți cu calitate fizică. Poate juca mijlocaș ofensiv fără nicio problemă”, a declarat Carlo Ancelotti, conform marca.com.