Maxim Potîrniche, în vârstă de 36 de ani, fost jucător al naționale și triplu campion în Republica Moldova, a devenit deputat după alegerile din 28 septembrie.

El a candidat pe listele PAS, partidul fondat de președintele Maia Sandu, formațiune care a luat 50,20% din voturi.

Interviul a fost realizat la Chișinău de Oxana Bodnar, corespondentul HotNews.ro în Republica Moldova.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au avut un câștigător clar, partidul Maiei Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate - PAS. Acesta a trecut de 50% dintre voturi, mai mult decât dublu față de Blocul Patriotic, condus de Igor Dodon, alianță cu înclinații pro-ruse.

PAS a obținut nu mai puțin de 55 de mandate de parlamentari, iar printre aceștia, poziție eligibilă are și un fost fotbalist. Numele lui Maxim Potîrniche.

Acesta a renunțat la carieră în luna iulie, la 36 de ani, tocmai pentru a da curs ofertei pe care a primit-o de a intra în politică și de a sprijini partidul Maiei Sandu. Ultimul club la care a evoluat Potîrniche e Petrocub Hâncești, cu care a și câștigat titlul în vara lui 2024.

A jucat și pentru alte două cluburi mari ale Republicii Moldova: Sheriff Tiraspol și Zimbru Chișinău. În plus, a fost și în echipa națională, unde a bifat 14 selecții, între 2011 și 2022. Are 9 trofee câștigate, dintre care 3 sunt titluri de campion în Moldova.

Domnule Potîrniche, de ce ați decis să intrați în politică și de ce în echipa PAS? Ați avut și alte oferte, de la alte formațiuni politice?

În general, ultimii cred că vreo 10 ani, am rezonat cu tot ce înseamnă Platforma sau mișcarea ACUM (n.r. - fostul bloc dintre PAS și Platforma DA), Partidul PAS, Maia Sandu, politicile pe care le implementează oamenii pe care îi văd acolo. Rezonez cu valorile lor, rezonez chiar și cu greșelile pe care le-au făcut, pentru că înțeleg că este firesc să și greșești.



Am zis că nu mai pot să stau deoparte, nu mai pot să stau pe canapea și să arăt cu degetul: „Uite, asta nu se întâmplă, de ce în sport nu este așa”. Dar am decis să mă ridic din pat, să merg și să-mi asum niște acțiuni care să aibă un impact asupra domeniul din care vin. Realizez care sunt problemele și vreau să pun mâna și să fac, nu doar să vorbesc.

Maxim Potîrniche (dreapta) în meciul Petrocub Hîncești - Rapid Viena din Conference League, noiembrie 2024

„ I-am zis DA doamnei președinte în ziua în care m-a ofertat”

Dar cu cine personal ați discutat în PAS despre aceasta propunere? Sau chiar cu doamna Maia Sandu?

Da, inițial am discutat cu doamna președinte. Am fost cooptat de către ea, am fost invitat. Nu am stat mult pe gânduri și am dat răspunsul în aceeași zi. Am spus da, exact cum am menționat mai înainte: nu vreau să stau deoparte.

Ați spus că recunoașteți și greșelile PAS. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, greșelile comise de PAS și ce ar trebui corectat în viitor?

Una dintre greșeli, sau mai bine zis o scăpare, a fost gândirea idealistă că Justiția se va reforma de la sine, din interior. Atâta timp cât oamenii din sistem se cunosc între ei, au stat în aceleași bănci la școală, la universitate, la Institutul Național de Justiție, lucrurile nu se întâmplă așa.



Din fericire, avem statul pe care îl avem, iar justiția este o putere separată. Cred că trebuia mai ferm să intervenim cu legi care să facă justiția să se curețe. Nu doar din interior, ci prin pornirea mecanismului de verificare și preverificare și cu oamenii potriviți.

„În toată istoria Uniunii Europene, pe teritoriul ei n-a existat vreun război”

În opinia dumneavoastră, voturile obținute de PAS în aceste alegeri au fost doar pentru partid și lucrurile făcute anterior ori o parte dintre alegători au votat doar pentru vectorul extern al țării, adică perspectiva de aderare la UE în 2028?

Cu siguranță, nu toată lumea a votat Partidul Acțiune și Solidaritate. Vă voi da un exemplu personal în care am fost implicat direct. Mereu când mergeam în localități, prin sate, colective de muncă, școli, grădinițe sau spitale, le spuneam oamenilor și nu neapărat purtând vestea galbenă cu inscripția PAS: nu votăm neapărat un partid anume, ci votăm pentru direcția în care vrem să mergem. Și oamenii ascultau cu atenție, pentru că, așa cum cred și cred cu sinceritate, mesajul era autentic.



Unii oameni au votat Partidul PAS pentru că aveau încredere, erau activiști sau susținători fideli. Alții au votat direcția pentru că le-am explicat clar că trebuie să continuăm ceea ce am consfințit în Constituția noastră din 2024: să mergem spre Uniunea Europeană. Uniunea Europeană înseamnă pace. În toată istoria sa nu a existat un război pe teritoriul ei. Aceasta este esența UE: să fim în siguranță, să fim protejați și, evident, să avem dezvoltare.

Unul dintre reproșuri față de PAS în această campanie a fost faptul că în partid au fost aduși oameni cu nume sonore din domeniul sportului sau culturii, însă care nu sunt pregătiți să scrie legi. Cum răspundeți?

Echipa PAS, când a venit la guvernare în 2021, practic 80-90% dintre colegi nu aveau experiență parlamentară, dar asta nu i-a împiedicat să meargă înainte și să construiască lucruri bune pentru țară. Da, au greșit, da, au corectat, au mers mai departe și au acumulat experiență. În același mod îmi propun și eu să procedez.



Colegii mei deja au experiență și mă vor putea îndruma. Eu sunt foarte deschis să învăț. Toată viața mea am învățat, fie fotbal, fie jurnalism, fie am urmat specializări în domeniul alimentației specifice pentru fotbal, fie am mers la Academia de Politici Publice. Deci, în mod constant am fost într-un proces de învățare.



Eu sunt o fire curioasă, nu mă opresc din a învăța și consider că aceasta este o calitate esențială pentru orice om, nu doar pentru un politician sau sportiv. Consider că mult mai importantă este buna intenție și grija față de oameni și față de domeniu, decât experiența în sine. Experiența va veni cu timpul.

„Un miliard de lei pentru sport și 50 de sportivi la JO 2028”

Aveți deja pregătită o inițiativă concretă?

În programul Partidului PAS pentru următorii patru ani sunt cinci direcții majore. Trebuie să majorăm bugetul pentru sport până la un miliard de lei (51,1 milioane de euro - n.r.). Bugetul actual este de 686 milioane lei. Strict pentru sport și federații sunt doar 87 milioane lei (4,45 milioane de euro - n.r.), foarte puțin.



Ne propunem ca la Olimpiada de la Los Angeles să meargă 50 de sportivi din Republica Moldova. Din acel miliard, 600 milioane vrem să le investim doar în infrastructură sportivă, un lucru fără precedent în țara noastră.



Vrem să creștem ponderea populației care practică sportul de la 3 din 10, la 5 din 10 persoane. Propun inițiative precum voucherul sportiv, asemănător voucherului cultural, infrastructura verde sportivă în cartiere rezidențiale, programul „Orășelul sportiv” , închiderea străzilor pentru câteva zile pentru activități sportive, parteneriat școală-club, sportiv-părinți, sport direct în școli, stadioane multifuncționale prin parteneriate public-private.

În ce domenii sportive vedeți cea mai mare perspectivă pentru Republica Moldova?

Trebuie să ne uităm la rezultatele obținute la Jocurile Olimpice, Europene și Mondiale. Sporturile care aduc medalii trebuie prioritizate. Nu abandonăm celelalte, dar ne focusăm pe acele discipline care aduc faimă țării. Acești sportivi performează nu datorită, ci în pofida condițiilor. Trebuie să investim în ei ca să rămână acasă, să nu fie tentați să reprezinte alte state.

Maxim Potîrniche (dreapta) în meciul Suedia - Republica Moldova din preliminariile pentru EURO 2016, octombrie 2015

„E nevoie să acceptăm că nu suntem o națiune fotbalistică”

Când va fi și fotbalul moldovenesc la un alt nivel, un nivel mai înalt?

Când ne vom tempera așteptările și vom recunoaște că nu suntem o națiune fotbalistică. Nu avem o populație foarte mare, dar putem construi de jos în sus. Avem nevoie de infrastructură în cartiere, antrenori calificați, educația părinților. Trebuie să avem răbdare: 10-15 ani pentru a construi o bază solidă.

Ce țară, în opinia dumneavoastră, poate fi un model pentru Republica Moldova în sport, mai ales în fotbal?

Belgia. Și ei, la un moment dat, nu mai erau o forță în fotbal. Au investit masiv în sportul de mase, copii și juniori. După 15 ani au ajuns top, semifinaliști la Mondiale și Europene. Moldova poate urma exemplul lor, fiind o țară comparabilă ca dimensiune.

Cum vedeți, în calitate de deputat și cetățean, Republica Moldova în 2029, la finalul mandatului?

Îmi propun maxim. Vreau ca Republica Moldova să fie deja la etapa de parafare a acordului de integrare, cu un „da” ferm din partea tuturor statelor membre UE. Îmi propun școli model în toată țara; cel puțin trei spitale regionale moderne; terenuri sportive multifuncționale la fiecare școală nouă, participarea unui număr cât mai mare de sportivi la olimpiade, universități competitive, care să atragă și studenți străini; infrastructură completă, adică apă, canalizare, drumuri - 3000 km construiți, trecerea de la probleme de bază la teme moderne: parcuri IT, hi-tech, producție, sateliți. Toate acestea nu vor fi posibile fără implicarea fiecărui cetățean. Dacă doar parlamentarii sau guvernul construiesc statul, realitățile pot să nu coincidă cu cele din teren. Avem nevoie ca toți să punem umărul pentru a construi o țară în care să vrem să trăim.

