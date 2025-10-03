Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor”, surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?”

Charalampos Kyriakou (30 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a fost în centrul atenției la pauza meciului cu Unirea Slobozia.

Momentul bizar este descris mai jos.

Dinamo și Unirea Slobozia s-au întâlnit la Clinceni, în prima partidă a etapei #12 din Liga 1.

Moment bizar la Unirea Slobozia - Dinamo

La pauza partidei de la Clinceni, camerele televiziunilor l-au surprins pe cipriotul Charalampos Kyriakou în mijlocul unei activități neobișnuite.

Acesta s-a dat cu mir pe ambele picioare, dar și pe abdomen și pe piept. Ulterior, el s-a miruit și pe frunte. La scurt timp după acest moment, a fost introdus pe teren de Zeljko Kopic la pauză, luându-i locul lui Milanov.

Florin Bratu, fost antrenor și jucător de la Dinamo, a vorbit despre momentul care l-a avut în centrul atenției pe fotbalistul cipriot.

„Își dă cu mir, e cipriot, e ortodox, are o sticluță cu mir. Eu văd mereu, în sport se practică lucruri de genul acesta. Îți faci dacă ești credincios”, a declarat Florin Bratu, la Digi Sport.

Unirea Slobozia - Dinamo, echipele de start

Unirea Slobozia: Gurău - A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma - Coadă, Hamdiu - Afalna, Jeno, Florescu - Said

Gurău - A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma - Coadă, Hamdiu - Afalna, Jeno, Florescu - Said Rezerve: R. Popa, Ibrian, Bărbuț, R. Negru, Șerbănică, A. Dragu, Vl. Pop, Deaconu, C. Rotund, Bărbuț, F. Purece, Torres, Dulcea

R. Popa, Ibrian, Bărbuț, R. Negru, Șerbănică, A. Dragu, Vl. Pop, Deaconu, C. Rotund, Bărbuț, F. Purece, Torres, Dulcea Antrenor: Ion Vlădoiu

Ion Vlădoiu Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi Rezerve: Roșca, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean

Roșca, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean Antrenor: Zeljko Kopic

Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Badea Marius, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Dima Iulian

Vidican Rareș George, Badea Marius, Ilinca Cristian Daniel, Colţescu Sebastian, Dima Iulian Stadion: Clinceni - Arena 1

VIDEO. Ploaie torențială la Unirea Slobozia - Dinamo

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport