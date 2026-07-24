Sivis, primul francez de la Orenburg Fostul fotbalist al lui Dinamo, prezentat la noua echipă: „Voia doar să-și cumpere un tricou nou de joc”

Maxime Sivis (28 de ani), fostul jucător al lui Dinamo, a fost prezentat oficial la FC Orenburg, formație din prima ligă a Rusiei.

Fotbalistul este primul francez din istoria lui Orenburg.

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Fundașul ajunsese în Ștefan cel Mare în vara lui 2024, după despărțirea de Guingamp.

Maxime Sivis, fostul fotbalist al lui Dinamo, prezentat la FC Orenburg

„Sivis este format la academia clubului francez Angers. A evoluat pentru Quevilly, Concarneau, Red Star și Guingamp. Din 2024, Maxime a jucat pentru Dinamo București.

Îl salutăm pe primul francez din istoria clubului Orenburg!

Bonjour, Maxime!”, a notat formația rusă, pe rețelele de socializare.

Orenburg a postat și un videoclip pe rețelele de socializare în care fundașul intră în magazinul clubului pentru a cumpăra un tricou de joc, iar momentul se transformă în prezentarea sa ca nou jucător al echipei:

„Și el voia doar să-și cumpere un tricou nou de joc”, a notat clubul.

Dintre fotbaliștii străini care au evoluat de-a lungul timpului la Orenburg, cei mai mulți au fost din Belarus, 13 la număr. Urmează jucătorii din Kazahstan și Ucraina, câte 8, Argentina, cu 7 fotbaliști, și Lituania, cu 5, potrivit Transfermarkt.

Orenburg a terminat sezonul trecut pe locul 12 în prima ligă din Rusia, cu 29 de puncte.

Cifrele lui Maxime Sivis:

EA Guingamp : 85 de meciuri, 5 goluri, 7 pase decisive

: 85 de meciuri, 5 goluri, 7 pase decisive Dinamo : 72 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive

: 72 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive Angers B : 34 de meciuri, un gol

: 34 de meciuri, un gol Red Star FC : 23 de meciuri, două pase decisive

: 23 de meciuri, două pase decisive US Concarneau – 18 meciuri, o pasă decisivă

– 18 meciuri, o pasă decisivă Quevilly Rouen Metropole : 13 meciuri

: 13 meciuri Quevilly Rouen Metropole B: 8 meciuri

B: 8 meciuri EA Guingamp B: un meci

Echipa rusă va debuta duminică, pe teren propriu, împotriva lui Rostov.

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