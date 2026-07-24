Barca, omagiu pentru Kobe Bryant FOTO: Cum arată noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială

FC Barcelona a prezentat oficial, vineri, noul echipament de deplasare pentru sezonul 2026/27, creat în colaborare cu brandurile Nike și „Kobe Bryant”.

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Tricourile în culorile negru și mov sunt legate de moștenirea sportivă a regretatului baschetbalist, decedat în 2020 într-un accident de elicopter, și de filosofia de joc a acestuia, „Mamba Mentality”.

VIDEO. Barcelona și-a prezentat echipamentul de deplasare, inspirat de Kobe Bryant

„Campania de lansare este construită în jurul ideii că încrederea se câștigă prin muncă, convingere și dorința continuă de a-ți depăși propriile limite.

Această mentalitate reflectă perfect identitatea competitivă a clubului FC Barcelona și moștenirea lăsată de Kobe Bryant, două simboluri unite de aceeași determinare neobosită de a concura și de a evolua constant”, a transmis Barcelona pe site-ul oficial.

Culoarea predominantă a noului echipament de deplasare este negrul, care reprezintă un simbol al determinării și intensității competitive care definesc atât Barcelona, cât și brandul Kobe Bryant .

În partea inferioară, culoarea se estompează treptat spre mov, nuanță care este strâns legată de cariera fostului baschetbalist.

Numele și logo-urile sponsorilor de pe tricou sunt aurii, o culoare care simbolizează lupta continuă pentru cele mai importante trofee, informează clubul.

Printre detaliile care mai atrag atenția se numără și modelul care imită pielea de șarpe, emblema iridescentă a clubului și logo-ul brandului Kobe Bryant de pe piept. În interiorul gulerului apare mesajul „Leave the game better than you found it” (n.r. „Lasă jocul într-o stare mai bună decât era când l-ai găsit”).

Echipamentul este realizat cu tehnologiile Nike AeroSwift și Dri-FIT ADV și este realizat din materiale ușoare, respirabile și confortabile, care îi poate ajuta pe fotbaliști în timpul meciurilor.

125 de euro este prețul unui tricou de deplasare al Barcelonei, fără personalizare (aproximativ 650 de lei)

„Lansarea noului echipament de deplasare este însoțită de o campanie globală axată pe forța mentală din spatele fiecărei mari performanțe.

Prin materiale video, fotografii, conținut digital și activări internaționale, campania pune în prim-plan încrederea în sine, determinarea și ambiția”, a mai transmis clubul catalan.

Barcelona va debuta în noul sezon din La Liga pe 23 august, împotriva lui Elche.

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