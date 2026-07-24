Barca, omagiu pentru Kobe Bryant FOTO: Cum arată noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială

- FC Barcelona a prezentat oficial, vineri, noul echipament de deplasare pentru sezonul 2026/27, creat în colaborare cu brandurile Nike și „Kobe Bryant”.
Tricourile în culorile negru și mov sunt legate de moștenirea sportivă a regretatului baschetbalist, decedat în 2020 într-un accident de elicopter, și de filosofia de joc a acestuia, „Mamba Mentality”.
VIDEO. Barcelona și-a prezentat echipamentul de deplasare, inspirat de Kobe Bryant
„Campania de lansare este construită în jurul ideii că încrederea se câștigă prin muncă, convingere și dorința continuă de a-ți depăși propriile limite.
Această mentalitate reflectă perfect identitatea competitivă a clubului FC Barcelona și moștenirea lăsată de Kobe Bryant, două simboluri unite de aceeași determinare neobosită de a concura și de a evolua constant”, a transmis Barcelona pe site-ul oficial.
Galerie foto (11 imagini)
Culoarea predominantă a noului echipament de deplasare este negrul, care reprezintă un simbol al determinării și intensității competitive care definesc atât Barcelona, cât și brandul Kobe Bryant .
În partea inferioară, culoarea se estompează treptat spre mov, nuanță care este strâns legată de cariera fostului baschetbalist.
Numele și logo-urile sponsorilor de pe tricou sunt aurii, o culoare care simbolizează lupta continuă pentru cele mai importante trofee, informează clubul.
Printre detaliile care mai atrag atenția se numără și modelul care imită pielea de șarpe, emblema iridescentă a clubului și logo-ul brandului Kobe Bryant de pe piept. În interiorul gulerului apare mesajul „Leave the game better than you found it” (n.r. „Lasă jocul într-o stare mai bună decât era când l-ai găsit”).
Echipamentul este realizat cu tehnologiile Nike AeroSwift și Dri-FIT ADV și este realizat din materiale ușoare, respirabile și confortabile, care îi poate ajuta pe fotbaliști în timpul meciurilor.
„Lansarea noului echipament de deplasare este însoțită de o campanie globală axată pe forța mentală din spatele fiecărei mari performanțe.
Prin materiale video, fotografii, conținut digital și activări internaționale, campania pune în prim-plan încrederea în sine, determinarea și ambiția”, a mai transmis clubul catalan.
Barcelona va debuta în noul sezon din La Liga pe 23 august, împotriva lui Elche.