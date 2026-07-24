DinamoFest înainte de derby Ce pregătesc „câinii” la meciul cu U Craiova: și-au anunțat deja prezența peste 1.000 de fani
„Câinii” lansează „DinamoFest” cu ocazia meciului cu U Craiova
Superliga

DinamoFest înainte de derby Ce pregătesc „câinii” la meciul cu U Craiova: și-au anunțat deja prezența peste 1.000 de fani

alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 15:13
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 15:25
  • Dinamo joacă sâmbătă seara cu U Craiova, acasă, de la ora 20:30
  • Meciul va avea loc pe arena „Arcul de Triumf”, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
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„Câinii” lansează „DinamoFest” cu ocazia acestui meci. Evenimentul se adresează suporterilor, indiferent dacă au sau nu bilet la meci, și va avea loc pe terenul de antrenament din spatele tribunei a doua.

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Ofițerul de presă al lui Dinamo a anunțat înainte de conferința de azi că s-au înscris deja peste 1000 de persoane, dintre care aproximativ 300 de copii.

Ce este DinamoFest, înainte de meciul cu U Craiova

„DinamoFest: mai mult decât un meci. Transformăm ziua de meci într-o experiență completă, iar punctul de întâlnire este DinamoFest.

Înaintea fiecărui meci de acasă, ne vedem la DinamoFest. Fie că vii la meci sau pur și simplu vrei să te bucuri de atmosfera unei zile de fotbal, te așteptăm să petrecem împreună orele dinaintea primului fluier.

Te așteptăm cu activări inedite, muzică, mâncare, băuturi, zonă pentru copii cu pictură pe față și spații de socializare.

Sâmbătă, 25.07, 17:00 – 20:15, Terenul de antrenament de lângă T2, din incinta Complexului Sportiv Arcul de Triumf, intrare din Bulevardul Regele Mihai l al României. Accesul la DinamoFest este GRATUIT, însă se face exclusiv pe baza unui check-in online gratuit.

Participarea la DinamoFest nu oferă acces la meci, iar biletul pentru meci trebuie achiziționat separat.

Minorii sunt bineveniți, însă trebuie să fie însoțiți de un adult și vor intra pe baza check-in-ului realizat de însoțitor.

În plus, toți participanții prezenți la eveniment vor intra automat în tragerea la sorți pentru:

Tricou Oficial de Joc
Fanionul Meciului
3 Mingi Puma.

Completează gratuit check-in-ul aici”, au transmis dinamoviștii.

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