Tensiuni la McLaren VIDEO. Piastri, obligat să-i dea locul lui Norris: „Nu înțeleg de ce facem asta!” » Verstappen, victorie după 4 luni

Max Verstappen (27 de ani) a câștigat Marele Premiu al Italiei, însă atenția a fost acaparată de tensiunile de la McLaren.

Lui Oscar Piastri (24 de ani) i s-a cerut să îi cedeze locul 2 lui Lando Norris (25 de ani), pe final de cursă.

Verstappen a reușit o nouă victorie după 4 luni și s-a apropiat de locul secund în clasamentului piloților, la 63 de puncte de Lando Norris.

Tensiuni la McLaren! Piastri, obligat să-i dea locul lui Norris

Victoria lui Verstappen a fost umbrită însă de evenimentele din turul 49, când Piastri a fost obligat să-i cedeze locul 2 colegului Norris.

Cum s-a ajuns acolo? Piloții McLaren se aflau în fruntea cursei, după ce Verstappen intrase la boxe.

Aflat pe primul loc, Norris a fost întrebat de echipă dacă vrea să intre înaintea lui Piastri pentru schimbul de pneuri, însă a refuzat.

Piastri a trecut pe la boxe, iar în turul 46 a venit și rândul lui Norris. Britanicul a avut însă un ghinion imens. Mecanicii au întâmpinat o problemă la anvelopa din stânga față, astfel că revenirea pe circuit a fost întârziată. Norris s-a întors în spatele colegului său.

Trei tururi mai târziu, cei de la McLaren i-au cerut lui Oscar Piastri să-l lase pe Lando să își recapete poziția.

„Oscar, te rugăm să-l lași pe Lando să te depășească, apoi sunteți liber să vă întreceți”, a fost mesajul echipei.

Iritat, Piastri a replicat: „Am spus că o oprire lentă la boxe face parte din cursă! Nu înțeleg ce s-a schimbat aici, dar, dacă vreți s-o fac, o voi face”. Și i-a cedat poziția.

Până la finalul cursei, Piastri nu a mai putut însă să îl depășească.

Clasamentul cursei

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes)

Clasamentul general - piloți

Oscar Piastri (McLaren) - 324p Lando Norris (McLaren) - 293p Max Verstappen (Red Bull) - 230p George Russell (Mercedes) - 194p Charles Leclerc (Ferrari) - 163p

Clasamentul general - constructori

McLaren - 617 Ferrari - 280 Mercedes 260 Red Bull 239 Williams 86

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport