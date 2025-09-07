Tensiuni la McLaren VIDEO. Piastri, obligat să-i dea locul lui Norris: „Nu înțeleg de ce facem asta!” » Verstappen, victorie după 4 luni

- Max Verstappen (27 de ani) a câștigat Marele Premiu al Italiei, însă atenția a fost acaparată de tensiunile de la McLaren.
- Lui Oscar Piastri (24 de ani) i s-a cerut să îi cedeze locul 2 lui Lando Norris (25 de ani), pe final de cursă.
Verstappen a reușit o nouă victorie după 4 luni și s-a apropiat de locul secund în clasamentului piloților, la 63 de puncte de Lando Norris.
Tensiuni la McLaren! Piastri, obligat să-i dea locul lui Norris
Victoria lui Verstappen a fost umbrită însă de evenimentele din turul 49, când Piastri a fost obligat să-i cedeze locul 2 colegului Norris.
Cum s-a ajuns acolo? Piloții McLaren se aflau în fruntea cursei, după ce Verstappen intrase la boxe.
Aflat pe primul loc, Norris a fost întrebat de echipă dacă vrea să intre înaintea lui Piastri pentru schimbul de pneuri, însă a refuzat.
Piastri a trecut pe la boxe, iar în turul 46 a venit și rândul lui Norris. Britanicul a avut însă un ghinion imens. Mecanicii au întâmpinat o problemă la anvelopa din stânga față, astfel că revenirea pe circuit a fost întârziată. Norris s-a întors în spatele colegului său.
Trei tururi mai târziu, cei de la McLaren i-au cerut lui Oscar Piastri să-l lase pe Lando să își recapete poziția.
„Oscar, te rugăm să-l lași pe Lando să te depășească, apoi sunteți liber să vă întreceți”, a fost mesajul echipei.
Iritat, Piastri a replicat: „Am spus că o oprire lentă la boxe face parte din cursă! Nu înțeleg ce s-a schimbat aici, dar, dacă vreți s-o fac, o voi face”. Și i-a cedat poziția.
Până la finalul cursei, Piastri nu a mai putut însă să îl depășească.
Clasamentul cursei
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
Clasamentul general - piloți
- Oscar Piastri (McLaren) - 324p
- Lando Norris (McLaren) - 293p
- Max Verstappen (Red Bull) - 230p
- George Russell (Mercedes) - 194p
- Charles Leclerc (Ferrari) - 163p
Clasamentul general - constructori
- McLaren - 617
- Ferrari - 280
- Mercedes 260
- Red Bull 239
- Williams 86