Suedia U19 - România U19 1-1. Remiză pentru „tricolorii” lui Adrian Dulcea și în cea de-a doua partidă de pregătire din această săptămână.

Mihai Boșneag, legitimat la Augsburg, a fost marcatorul unicului gol al naționalei.

România U19 s-a deplasat în Danemarca în această pauză internațională, unde a efectuat două amicale.

Suedia U19 - România U19 1-1 . Două remize în turneul de pregătire pentru juniori

România U19 a remizat, scor 1-1, în ambele partide pregătire, joi cu Danemarca U19 și duminică cu Suedia U19.

În meciul de astăzi cu Suedia , Mihai Boșneag a reușit să înscrie în minutul 65, la 6 minute după ce a intrat în locul lui Alexandru Stoian de la FCSB.

Formația trimisă în teren de selecționerul Adrian Dulcea:

România: 23. Maxim – 2. Gașpăr (3. Techereș 72), 15. Racu, 4. Fotin, 16. Ilaș – 19. Tomșa (18. Toroc 59), 6. Bodo (14. Cotor 86), 7. Gera (8. Petculescu 46) – 20. Necșulescu (22. Popa 86), 9. Stoian (17. Boșneag 59), 11. Pîrvu (10. Toma 46)

23. Maxim – 2. Gașpăr (3. Techereș 72), 15. Racu, 4. Fotin, 16. Ilaș – 19. Tomșa (18. Toroc 59), 6. Bodo (14. Cotor 86), 7. Gera (8. Petculescu 46) – 20. Necșulescu (22. Popa 86), 9. Stoian (17. Boșneag 59), 11. Pîrvu (10. Toma 46) Rezerve: 1. Ungureanu – 5. Dumitra, 13. Senciuc, 21. Grigore

În luna noiembrie, România va fi gazda grupei de calificare pentru EURO 2026, urmând să întâlnească Andorra, Finlanda și Islanda.

Primele două echipe din 14 grupe, împreună cu echipa de pe locul 3 cu cel mai bun punctaj, se vor califica la Turul de Elită din primăvara lui 2026. În total, 7 echipe vor merge la Euro 2026, turneu găzduit de Țara Galilor, potrivit frf.ro.

În 2025, naționala U19 a ajuns în semifinale, iar turneul a fost găzduit de țara noastră.

