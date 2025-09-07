Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan

Laurențiu Reghecampf (49 de ani), antrenorul lui Al-Hilal Omdurman, n-a reușit să obțină prima victorie nici cu Madani, rivala din campionatul Sudanului, scor 1-1.

E a doua remiză consecutivă înregistrată de Al Hilal în grupele CECAFA Kagame Cup.

Laurențiu Reghecampf a ajuns la Al-Hilal Omdurman în această vară, după ce în sezonul trecut a antrenat-o pe Esperance Tunis, cea mai titrată echipă din Tunisia.

Laurențiu Reghecampf, o nouă remiză în CECAFA Kagame Cup

Al-Hilal Omdurman a întâlnit-o pe Madani, locul #3 din campionatul Sudanului, în CECAFA Kagame Cup, o competiție la care participă cluburi din Estul și centrul continentului African.

Cele două echipe au intrat la egalitate la pauză, scor 0-0. Imediat după revenirea de la cabine, Al-Hilal a deschis scorul, grație golului marcat de Sunday Adetunji, atacant transferat în această vară de la Ballkani (Kosovo).

La 20 de minute distanță, Madani a restabilit egalitatea prin Ahmed Qadir. Scorul a rămas neschimbat până la final, astfel că Reghecampf a înregistrat cea de-a doua remiză pe banca formației din Sudan.

Al-Hilal Omdurman va evolua în preliminariile Ligii Campionilor CAF, în primul tur. Trupa lui Reghecampf o va întâlni pe Jamus, formație din Sudanul de Sud.

Clasamentul Grupei C din CECAFA Kagame Cup:

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. Al-Hilal 2 2 2. Madani 2 2 3. Mogadishu City 1 1 4. Kator 1 1

Echipa lui Laurențiu Reghecampf, cea mai titrată din Sudan

Al Hilal Omdurman este formația cu cele mai multe trofee din Sudan. Trupa preluată de Laurențiu Reghecampf a câștigat nu mai puțin de 31 de titluri de campioană.

Clubul din Omdurman a realizat un obiectiv inedit în stagiunea anterioară: a câștigat campionatul în Sudan, dar și în Mauritania, întrucât a participat în ambele ligi.

Pe plan continental, Al Hilal Omdurman a participat de 39 de ori în Liga Campionilor Africii, fiind de două ori finalistă, în 1987 și 1992. Sezonul trecut s-a oprit în sferturi.

