Dinamo Zagreb se întărește Croații transferă un jucător de la AC Milan înainte de meciul cu FCSB din Europa League
Ismael Bennacer. Foto: Facebook/Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb se întărește Croații transferă un jucător de la AC Milan înainte de meciul cu FCSB din Europa League

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.09.2025, ora 14:42
alt-text Actualizat: 06.09.2025, ora 14:43
  • Dinamo Zagreb l-a transferat pe Ismael Bennacer (27 de ani) de la AC Milan.
  • Croații își întăresc lotul pentru participarea în Europa League, acolo unde vor da și peste FCSB.
  • Dinamo Zagreb - FCSB se joacă joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 22:00, și este transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Conform programului din Europa League, în afară de Dinamo Zagreb, FCSB va mai da peste alte nume mari precum Fenerbahce sau Feyenoord.

Dinamo Zagreb l-a transferat pe Ismael Bennacer

Vicecampioana Croației l-a adus pe Ismael Bennacer de la AC Milan sub formă de împrumut pentru un sezon, Dinamo Zagreb având opțiunea de a-l transfera definitiv, informează en.nogomania.com.

Directorul sportiv al echipei croate, Zvonimir Boban, a fost decisiv în transferul lui Bennacer la Dinamo Zagreb, în urma relațiilor foarte bune pe care le are cu conducerea lui AC Milan. Boban a jucat timp de nouă ani la Milano, pentru care a disputat 251 de meciuri.

Ismael Bennacer a mai fost urmărit în această perioada de mercato și de Trabzonspor.

De-a lungul carierei, Ismael Bennacer a mai trecut pe la Empoli și Olimpique Marseille.

Algerianul a jucat 323 de meciuri în total și a marcat 14 goluri.

15 milioane de euro
valorează Ismael Bennacer, conform Transfermarkt

Programul celor două echipe în Europa League

FCSB și Dinamo Zagreb se vor întâlni în runda 7 din Europa League, pe 22 ianuarie, în Croația.

Până atunci, cele două echipe vor mai avea de jucat alte 6 meciuri importante în faza principală a competiției.

Programul FCSB în Europa League:

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

Programul Dinamo Zagreb în Europa League:

  • 24 septembrie: Dinamo Zagreb - Fenerbahce
  • 2 octombrie: Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb
  • 23 octombrie: Malmo - Dinamo Zagreb
  • 6 noiembrie: Celta Vigo - Dinamo Zagreb
  • 27 noiembrie: Lille - Dinamo Zagreb
  • 11 decembrie: Dinamo Zagreb - Real Betis
  • 22 ianuarie: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie: Midtjylland - Dinamo Zagreb

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Dinamo Zagreb europa league fcsb ismael bennacer
18:40
