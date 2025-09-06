Dinamo Zagreb se întărește Croații transferă un jucător de la AC Milan înainte de meciul cu FCSB din Europa League

Dinamo Zagreb l-a transferat pe Ismael Bennacer (27 de ani) de la AC Milan.

Croații își întăresc lotul pentru participarea în Europa League, acolo unde vor da și peste FCSB.

Dinamo Zagreb - FCSB se joacă joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 22:00, și este transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Conform programului din Europa League, în afară de Dinamo Zagreb, FCSB va mai da peste alte nume mari precum Fenerbahce sau Feyenoord.

Dinamo Zagreb l-a transferat pe Ismael Bennacer

Vicecampioana Croației l-a adus pe Ismael Bennacer de la AC Milan sub formă de împrumut pentru un sezon, Dinamo Zagreb având opțiunea de a-l transfera definitiv, informează en.nogomania.com.

Directorul sportiv al echipei croate, Zvonimir Boban, a fost decisiv în transferul lui Bennacer la Dinamo Zagreb, în urma relațiilor foarte bune pe care le are cu conducerea lui AC Milan. Boban a jucat timp de nouă ani la Milano, pentru care a disputat 251 de meciuri.

Ismael Bennacer a mai fost urmărit în această perioada de mercato și de Trabzonspor.

De-a lungul carierei, Ismael Bennacer a mai trecut pe la Empoli și Olimpique Marseille.

Algerianul a jucat 323 de meciuri în total și a marcat 14 goluri.

15 milioane de euro valorează Ismael Bennacer, conform Transfermarkt

Programul celor două echipe în Europa League

FCSB și Dinamo Zagreb se vor întâlni în runda 7 din Europa League, pe 22 ianuarie, în Croația.

Până atunci, cele două echipe vor mai avea de jucat alte 6 meciuri importante în faza principală a competiției.

Programul FCSB în Europa League:

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB

2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys

23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna

6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB

27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB

11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord

22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

Programul Dinamo Zagreb în Europa League:

24 septembrie : Dinamo Zagreb - Fenerbahce

2 octombrie : Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb

23 octombrie : Malmo - Dinamo Zagreb

6 noiembrie : Celta Vigo - Dinamo Zagreb

27 noiembrie : Lille - Dinamo Zagreb

11 decembrie : Dinamo Zagreb - Real Betis

22 ianuarie : Dinamo Zagreb - FCSB

29 ianuarie: Midtjylland - Dinamo Zagreb

