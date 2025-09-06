Dinamo Zagreb se întărește Croații transferă un jucător de la AC Milan înainte de meciul cu FCSB din Europa League

- Dinamo Zagreb l-a transferat pe Ismael Bennacer (27 de ani) de la AC Milan.
- Croații își întăresc lotul pentru participarea în Europa League, acolo unde vor da și peste FCSB.
- Dinamo Zagreb - FCSB se joacă joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 22:00, și este transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Conform programului din Europa League, în afară de Dinamo Zagreb, FCSB va mai da peste alte nume mari precum Fenerbahce sau Feyenoord.
Dinamo Zagreb l-a transferat pe Ismael Bennacer
Vicecampioana Croației l-a adus pe Ismael Bennacer de la AC Milan sub formă de împrumut pentru un sezon, Dinamo Zagreb având opțiunea de a-l transfera definitiv, informează en.nogomania.com.
Directorul sportiv al echipei croate, Zvonimir Boban, a fost decisiv în transferul lui Bennacer la Dinamo Zagreb, în urma relațiilor foarte bune pe care le are cu conducerea lui AC Milan. Boban a jucat timp de nouă ani la Milano, pentru care a disputat 251 de meciuri.
Ismael Bennacer a mai fost urmărit în această perioada de mercato și de Trabzonspor.
De-a lungul carierei, Ismael Bennacer a mai trecut pe la Empoli și Olimpique Marseille.
Algerianul a jucat 323 de meciuri în total și a marcat 14 goluri.
Programul celor două echipe în Europa League
FCSB și Dinamo Zagreb se vor întâlni în runda 7 din Europa League, pe 22 ianuarie, în Croația.
Până atunci, cele două echipe vor mai avea de jucat alte 6 meciuri importante în faza principală a competiției.
Programul FCSB în Europa League:
- 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
- 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
- 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce
Programul Dinamo Zagreb în Europa League:
- 24 septembrie: Dinamo Zagreb - Fenerbahce
- 2 octombrie: Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb
- 23 octombrie: Malmo - Dinamo Zagreb
- 6 noiembrie: Celta Vigo - Dinamo Zagreb
- 27 noiembrie: Lille - Dinamo Zagreb
- 11 decembrie: Dinamo Zagreb - Real Betis
- 22 ianuarie: Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie: Midtjylland - Dinamo Zagreb