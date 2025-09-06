Am scris istorie🙂 Jesse Marsch avea dreptate! Canada a obținut cel mai mare succes împotriva unei echipe din Europa » Lista horror pe care a intrat România

Declarațiile lui Jesse Marsch de la conferința de presă sunt cât se poate de reale, totodată crunte pentru România

Canada a obținut pe Arena Națională cel mai categoric succes împotriva unui adversar din Europa, 3-0

Victoria usturătoare cu România e abia al 13-lea succes pentru Canada contra europenilor, unde lista mai cuprinde naționale, în mare parte mici, precum Feroe, Cipru sau Luxemburg.

„Cred că este prima victorie pe care Canada o obţine cu un adversar din Europa în deplasare din 2009 încoace. Şi cred că este cea mai mare victorie obţinută în Europa din istoria fotbalului canadian. Deci, este o victorie specială pentru noi şi încă un pas pe calea de a ne asigura că vom fi o echipă cu adevărat bună vara viitoare“, spunea Jesse Marsch aseară, după meci.

Și nu a exagerat. Pentru cine a ridicat din sprâncene la declarația lui după victoria cu România, GOLAZO.ro a căutat în rezultatele din istoria fotbalului canadian.

Căci selecționerul nu doar că a spus adevărul, dar a spus un adevăr dureros pentru România. Canada bate atât de rar echipe din Europa, ce-i drept o frecvență ce s-a schimbat în ultimii ani, însă oricum statistica arată rău.

Ce spun cifrele:

Din 80 de meciuri cu adversari europeni, Canada are doar 13 victorii și 12 remize.

Așadar, 55 de înfrângeri împotriva echipelor din Europa

Printre acestea, câteva „mari” reușite: 2-0 cu Austria (2007), 3-1 cu Elveția (2002), 4-2 cu Ucraina (2025).

A mai fost un egal 1-1 cu Portugalia, într-un amical din 1995

Toate aceste rezultate în meciuri amicale.

Restul? Succese cu Feroe, Belarus, Cipru, Luxembourg, Irlanda de Nord sau Țara Galilor. Adică un CV care n-ar impresiona pe absolut nimeni.

Iar bilanțul cu „greii” e horror. Nici măcar cu echipe precum Polonia (6 meciuri, 4 goluri marcate, 20 primite) sau cu Scoția (6 meciuri, 3 goluri date, 14 primite, un singur egal, restul înfrângeri) palmaresul nu arată mai bine.

Cu alte cuvinte, când Marsch spune că e cea mai mare victorie a Canadei în Europa, chiar este. O echipă care abia smulge un egal cu Guatemala și e spulberată de Olanda n-are cum să nu privească un succes cu România decât ca pe o pagină de aur din istorie.

Așa că, da: pentru România e un simplu amical pierdut lamentabil, dar pentru Canada e un succes notabil, cu o națională a cărei tradiție în fotbal numără turnee finale și chiar depășirea fazei grupelor.

VIDEO. Jucătorii României au mers în fața suporterilor după înfrângerea cu Canada

VIDEO: cele mai noi imagini din sport