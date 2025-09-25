„Suntem foarte motivați”  Antrenorul lui Go Ahead Eagles a vorbit despre avantajul pe care echipa lui  îl are în meciul cu FCSB din Europa League

Melvin Boel (38 de ani), antrenorul lui Go Ahead Eagles, a prefațat meciul cu FCSB din prima rundă a grupei din Europa League.

Partida va avea loc joi, de la ora 19:45, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Antrenorul olandezilor consideră că FCSB nu trebuie subestimată, în ciuda perioadei dificile prin care trece pe plan intern.

Go Ahead Eagles-FCSB . Melvin Boel, înainte de meci: „Românii sunt foarte puternici în apărare”

Antrenorul lui Go Ahead Eagles o cataloghează pe FCSB drept o echipă puternică, care se descurcă foarte bine în apărare. Cu toate acestea, olandezii sunt foarte motivați înainte de meci.

„ FCSB nu traversează o perioadă bună, dar este o echipă care joacă într-un stil foarte «european». Prin asta vreau să spun că sunt foarte puternici în apărare.

În plus, este o echipă cu multe calități individuale și care atacă direct. Faptul că rezultatele lor în campionat nu sunt bune în acest moment nu spune totul pentru mine.

Pentru echipă, aceasta este și o șansă de a crea din nou un moral bun. Va trebui să fim foarte buni pentru a obține un rezultat bun. Dar, mai presus de toate, suntem foarte motivați”, a declarat Melvin Boel, potrivit ga-eagles.nl.

Melvin Boel, despre primul meci din Europa League: „Suporterii ne dau cu adevărat energie”

Melvin Boel a identificat și avantajul pe care îl are echipa sa în primul meci din grupa XXL din Europa League împotriva FCSB.

„ Faptul că începem cu un meci acasă în Europa League este un mare avantaj pentru noi. Suporterii ne dau cu adevărat energie. Oamenii sunt atât de mândri că echipa lor joacă în Europa.

Se simt energia și bucuria. Și jucătorii sunt emoționați când aud muzica în momentul în care ies din vestiare și aud suporterii.

Atunci inimile fotbaliștilor bat mai repede. Jucătorii știu că este ceva unic, dar sunt relaxați. Observ că sunt entuziaști și concentrați în timpul ședințelor”, a mai spus antrenorul lui Go Ahead Eagles.

Mats Deijl, căpitanul lui Go Ahead Eagles, abia așteaptă meciul cu FCSB

Căpitanul echipei olandeze așteaptă cu nerăbdare meciurile din cupele europene.

„ Există o anumită tensiune, dar asta te menține concentrat. Fotbalul este foarte popular în oraș și asta se simte și în jurul acestui meci.

Fie că este vorba de derby-ul împotriva PEC Zwolle sau de meciurile europene, oamenii te abordează în supermarket și suporterii îți urează succes. Este frumos să vezi asta.

Noi nu am mai jucat niciodată astfel de meciuri europene importante, cu excepția celui împotriva SK Brann de anul trecut. Așteptăm cu nerăbdare meciurile din deplasare și cred că și suporterii la fel.

Sperăm că mâine vom juca în fața unui stadion plin și entuziast”, a declarat Mats Deijl.

Suntem pregătiți pentru stilul lor de joc, dar ne concentrăm mai ales pe propriul nostru joc. Am demonstrat că putem opune o rezistență bună adversarilor mari. Putem obține un rezultat bun, ceea ce ar fi o lovitură importantă pentru noi. Mats Deijl, căpitanul lui Go Ahead Eagles

