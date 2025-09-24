România ratează calificarea la Euro 2026 Sub privirile lui Răzvan Burleanu , „tricolorii” au scăpat in extremis biletele pentru turneul final

România - Ungaria 2-2 (2-3 în tur). „Tricolorii” au ratat calificarea la Campionatul European din 2026.

Meciul a fost întrerupt timp de 45 de minute, după ce ultrașii români au pătruns pe teren.

Sub privirile lui Răzvan Burleanu, președintele FRF, România a pierdut duelul contra Ungariei și a ratat calificarea la turneul final din Letonia, Slovenia și Lituania.

România - Ungaria. „Tricolorii” ratează calificarea la EURO 2026

Partida de la Craiova a început perfect pentru România, care a reușit să deschidă scorul, în minutul 5, prin Daniel Nastai.

După incidentele ce au întreupt partida, maghiarii au revenit în joc și au marcat prin Janos Rabl. Replica „tricolorilor” a sosit în minutul 15, prin Daniel Araujo.

În repriza secundă, deși Petrișor Toniță, portarul României, a apărat mai multe ocazii mari ale maghiarilor, nu a putut intervenit și la reușita lui Geza Buki, în minutul 39.

În cele 90 de secunde rămase, jucătorii României n-au mai reușit să marcheze golul care ar fi trimis partida în prelungiri.

Astfel, România ratează calificarea la turneul final pentru a doua oară la rând.

Scene reprobabile la România - Ungaria 2-2 ! Ultrașii au pătruns pe teren

În prima repriză, la scorul de 1-0 pentru România, spiritele s-au inflamat din cauza unei erori tehnice.

Tabela sălii polivalente din Craiova afișa „Ungaria - Ungaria”, moment în care ultrașii români au răbufnit. La o lovitură de colț a oaspeților, fanii naționalei României au intrat pe teren și s-au bătut cu forțele de ordine.

Jucătorii lui Sergio Cabrera nu au stat pe gânduri și s-au retras la cabine. Internaționalii români au încercat să îi calmeze pe ultrași, însă fără succes.

Meciul a fost reluat după 45 de minute, când suporterii au fost evacuați.

4 prezențe are România la Europenele de futsal, unde a ajuns de două ori în faza sferturilor. „Tricolorii” nu s-au calificat niciodată la Mondiale

