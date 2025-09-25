Formația lui Răzvan Lucescu, PAOK, a remizat în prima parte a serii, scor 0-0, cu Maccabi Tel-Aviv.

Fenerbahce și Feyenoord, adversarele celor de la FCSB, au pierdut în deplasările din Portugalia, respectiv Croația.

FCSB va juca joi, de la 19:45, împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În primele meciuri ale zilei, Răzvan Lucescu a debutat cu o remiză albă în faza principală, pe teren propriu, cu Maccabi Tel-Aviv, în timp ce Midtjylland s-a impus scor 2-0 în meciul cu Sturm Graz.

Europa League, Etapa #1. Remiză pentru Răzvan Lucescu + pașii greșiți făcuți de adversarele FCSB

Spectacolul a continuat seara, unde Betis și Nottingham Forest au remizat scor 2-2, iar Roma s-a impus la limită, 2-1, în deplasarea de la Nice, în cele mai tari partide ale zilei de joi.

Cinci dintre adversarele pe care FCSB le va întâlni în acest sezon au evoluat în această seară. Doar una a reușit să câștige, însă victoria a venit tot în fața unei echipe care va înfrunta campioana României.

FCSB va evolua azi, de la 19:45, împotriva lui Go Ahead Eagles. Celelalte două rivale, Bologna și Young Boys, vor evolua, de la 22:00, cu Aston Villa, respectiv Panathinaikos.

PAOK - Maccabi Tel Aviv 0-0

Arbitru: Sven Jablonski, Asistenți: Eduard Beitinger, Lasse Koslowski, VAR: Robert Schröder, AVAR: Johann Pfeifer

Sven Jablonski, Eduard Beitinger, Lasse Koslowski, Robert Schröder, Johann Pfeifer Stadion: Toumba

Midtjylland - Sturm Graz 2-0

Au marcat: Christensen (7, autogol), Diao (89)

Arbitru: Orel Grinfeeld, Asistenți: Roy Hassan, Matityahu Yakobov, VAR: Tamás Bognár, AVAR: Clay Ruperti

Orel Grinfeeld, Roy Hassan, Matityahu Yakobov, Tamás Bognár, Clay Ruperti Stadion: Arena Herning

Dinamo Zagreb - Fenerbahce 3-1

Au marcat: Beljo (21, 51), Bakrar (90+5) / Szymanski (25)

Arbitru: Jérôme Brisard, Asistenți: Alexis Auger, Erwan Finjean, VAR: Bastien Dechepy, AVAR: Nicolas Rainville

Jérôme Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean, Bastien Dechepy, Nicolas Rainville Stadion: Maksimir

Real Betis - Nottingham Forest 2-2

Au marcat: Bakambu (15), Antony (85) / Igor Jesus (18, 23)

Arbitru: Sascha Stegemann, Asistenți: Christof Günsch, Marco Achmüller, VAR: Sören Storks, AVAR: Benjamin Brand

Sascha Stegemann, Christof Günsch, Marco Achmüller, Sören Storks, Benjamin Brand Stadion: La Cartuja de Sevilla

Braga - Feyenoord 1-0

A marcat: Navarro (79)

Arbitru: Nikola Dabanović, Asistenți: Vladan Todorović, Srđan Jovanovic, VAR: Momčilo Marković, AVAR: Willy Delajod

Nikola Dabanović, Vladan Todorović, Srđan Jovanovic, Momčilo Marković, Willy Delajod Stadion: Estádio Municipal de Braga

Steaua Roșie Belgrad - Celtic 1-1

Au marcat: Arnautovic (65) / Iheanacho (56)

Arbitru: Radu Petrescu, Asistenți: Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu, VAR: Michael Fabbri, AVAR: Marcel Bîrsan

Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu, Michael Fabbri, Marcel Bîrsan Stadion: Rajko Mitić

Freiburg - Basel 2-1

Au marcat: Osterhage (31), Eggestein (57) / Otele (84)

Arbitru: Luis Godinho, Asistenți: Rui Teixeira, Pedro Almeida, VAR: Tiago Martins, AVAR: Angelos Evangelou

Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida, Tiago Martins, Angelos Evangelou Stadion: Stadion am Wolfswinkel

Nice - AS Roma 1-2

Au marcat: Moffi (77, pen.) / Ndicka (52), Mancini (55)

Arbitru: Guillermo Cuadra Fernandez, Asistenți : José Naranjo, Iván Masso Granado, VAR: Carlos del Cerro Grande, AVAR: Cesar Soto Grado

Guillermo Cuadra Fernandez, : José Naranjo, Iván Masso Granado, Carlos del Cerro Grande, Cesar Soto Grado Stadion: Grand Stade de Nice

Malmo - Ludogorets 1-2

Au marcat: Johnsen (78) / Stanic (8, pen.), Bile (23)

Arbitru: Manfredas Lukjančukas, Asistenți: Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas, VAR: Stuart Attwell, AVAR: Kevin Clancy

Manfredas Lukjančukas, Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas, Stuart Attwell, Kevin Clancy Stadion: Malmö New Stadium

