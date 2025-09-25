Europa League, etapa #1 Remiză pentru Răzvan Lucescu + pașii greșiți făcuți de adversarele FCSB
Europa League, etapa #1 Remiză pentru Răzvan Lucescu + pașii greșiți făcuți de adversarele FCSB

alt-text Ștefan Neda , George Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 00:16
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 00:18
  • Formația lui Răzvan Lucescu, PAOK, a remizat în prima parte a serii, scor 0-0, cu Maccabi Tel-Aviv.
  • Fenerbahce și Feyenoord, adversarele celor de la FCSB, au pierdut în deplasările din Portugalia, respectiv Croația.
  • FCSB va juca joi, de la 19:45, împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În primele meciuri ale zilei, Răzvan Lucescu a debutat cu o remiză albă în faza principală, pe teren propriu, cu Maccabi Tel-Aviv, în timp ce Midtjylland s-a impus scor 2-0 în meciul cu Sturm Graz.

Europa League, Etapa #1. Remiză pentru Răzvan Lucescu + pașii greșiți făcuți de adversarele FCSB

Spectacolul a continuat seara, unde Betis și Nottingham Forest au remizat scor 2-2, iar Roma s-a impus la limită, 2-1, în deplasarea de la Nice, în cele mai tari partide ale zilei de joi.

Cinci dintre adversarele pe care FCSB le va întâlni în acest sezon au evoluat în această seară. Doar una a reușit să câștige, însă victoria a venit tot în fața unei echipe care va înfrunta campioana României.

  • Braga - Feyenoord 1-0
  • Dinamo Zagreb - Fenerbahce 3-1
  • Freiburg - Basel 2-1
  • Steaua Roșie Belgrad - Celtic 1-1

FCSB va evolua azi, de la 19:45, împotriva lui Go Ahead Eagles. Celelalte două rivale, Bologna și Young Boys, vor evolua, de la 22:00, cu Aston Villa, respectiv Panathinaikos.

PAOK - Maccabi Tel Aviv 0-0

  • Arbitru: Sven Jablonski, Asistenți: Eduard Beitinger, Lasse Koslowski, VAR: Robert Schröder, AVAR: Johann Pfeifer
  • Stadion: Toumba

Midtjylland - Sturm Graz 2-0

  • Au marcat: Christensen (7, autogol), Diao (89)
  • Arbitru: Orel Grinfeeld, Asistenți: Roy Hassan, Matityahu Yakobov, VAR: Tamás Bognár, AVAR: Clay Ruperti
  • Stadion: Arena Herning

Dinamo Zagreb - Fenerbahce 3-1

  • Au marcat: Beljo (21, 51), Bakrar (90+5) / Szymanski (25)
  • Arbitru: Jérôme Brisard, Asistenți: Alexis Auger, Erwan Finjean, VAR: Bastien Dechepy, AVAR: Nicolas Rainville
  • Stadion: Maksimir

Real Betis - Nottingham Forest 2-2

  • Au marcat: Bakambu (15), Antony (85) / Igor Jesus (18, 23)
  • Arbitru: Sascha Stegemann, Asistenți: Christof Günsch, Marco Achmüller, VAR: Sören Storks, AVAR: Benjamin Brand
  • Stadion: La Cartuja de Sevilla

Braga - Feyenoord 1-0

  • A marcat: Navarro (79)
  • Arbitru: Nikola Dabanović, Asistenți: Vladan Todorović, Srđan Jovanovic, VAR: Momčilo Marković, AVAR: Willy Delajod
  • Stadion: Estádio Municipal de Braga

Steaua Roșie Belgrad - Celtic 1-1

  • Au marcat: Arnautovic (65) / Iheanacho (56)
  • Arbitru: Radu Petrescu, Asistenți: Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu, VAR: Michael Fabbri, AVAR: Marcel Bîrsan
  • Stadion: Rajko Mitić

Freiburg - Basel 2-1

  • Au marcat: Osterhage (31), Eggestein (57) / Otele (84)
  • Arbitru: Luis Godinho, Asistenți: Rui Teixeira, Pedro Almeida, VAR: Tiago Martins, AVAR: Angelos Evangelou
  • Stadion: Stadion am Wolfswinkel

Nice - AS Roma 1-2

  • Au marcat: Moffi (77, pen.) / Ndicka (52), Mancini (55)
  • Arbitru: Guillermo Cuadra Fernandez, Asistenți: José Naranjo, Iván Masso Granado, VAR: Carlos del Cerro Grande, AVAR: Cesar Soto Grado
  • Stadion: Grand Stade de Nice

Malmo - Ludogorets 1-2

  • Au marcat: Johnsen (78) / Stanic (8, pen.), Bile (23)
  • Arbitru: Manfredas Lukjančukas, Asistenți: Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas, VAR: Stuart Attwell, AVAR: Kevin Clancy
  • Stadion: Malmö New Stadium

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
PAOK razvan lucescu europa league fcsb go ahead eagles runda 1
