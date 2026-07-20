Nici nu se terminase finala CM 2026, Spania - Argentina 1-0, că internetul se umpluse de glume la adresa naționalei lui Lionel Messi.

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Spania a câștigat cu 1-0, prin golul lui Ferran Torres în prelungiri, într-o finală tensionată, iar imaginile cu Lionel Messi trist după ultimul său meci la un Mondial au devenit simboluri pentru două povești paralele: triumful unei generații noi și sfârșitul unei ere.

FOTO: Cele mai distribuite glume, după Spania - Argentina 1-0

Pe net a apărut o avalanșă de memeuri care au transformat prestație naționalei lui Messi într-un material de comedie globală.

Lamine Yamal, simbolul noii Spanii, a fost des „invocat”, pornind de la celebra baie pe care i-a făcut-o Messi când era doar un bebeluș și ajungând la schimbul de generații.

N-au lipsit nici trimiterile la brutalitatea argentinienilor în dueluri.

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