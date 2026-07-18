CFR cere bani de la fani Clujenii le-au făcut o „ofertă specială” suporterilor pentru meciul din Conference League. Prețul: 1000 de euro
CFR Cluj
Conference League

CFR cere bani de la fani Clujenii le-au făcut o „ofertă specială” suporterilor pentru meciul din Conference League. Prețul: 1000 de euro

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 18:59
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 18:59
  • CFR Cluj se confruntă cu mari probleme financiare. Din acest motiv, formația din Gruia a pregătit o ofertă specială pentru suporterii care vor să călătorească alături de echipă în avionul care îi va duce în Armenia, la meciul tur cu Alashkert din turul al doilea preliminar al Conference League.
  • Alashkert - CFR Cluj se joacă joi, de la ora 18:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
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Formația din Gruia trebuia să plătească o datorie de 1,4 milioane o de euro până miercuri, 15 iulie, pentru a nu risca excluderea din cupele europene odată cu stagiunea 2027-2028, interdicția la transferuri sau intrarea în insolvență.

Ulterior, Ioan Varga a anunțat că UEFA a fost de acord cu prelungirea termenului până marți, 21 iulie.

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CFR Cluj, apel la fani înaintea partidei cu Alashkert

Acum, formația din Gruia a anunțat că suporterii pot să facă deplasarea deplasarea alături de echipă în Armenia contra sumei de 1.000 de euro, care include biletul la meci și zborul dus-întors. Clujenii susțin că, astfel, fanii pot ajuta la diminuarea costului deplasării pentru echipă.

„Cele mai frumoase momente au fost trăite împreună, alături de voi, așa cum și peste cele mai mari încercări am trecut tot împreună, de fiecare dată.

Ne așteaptă o deplasare lungă, încărcată de emoție, dar una în care știm că ne putem baza pe voi, toți cei care trăiți în acest spirit alb-vișiniu. Suportul, emoția și energia voastră au făcut întotdeauna diferența, astfel că, și de această dată, avem nevoie de voi alături!

Cei care doresc să facă deplasarea în Armenia își pot asigura locul în avionul cu care călătorește și echipa pentru suma de 1000 de euro (suma include zborul dus-întors și biletul la meci; cazarea nu este inclusă).

Dincolo de susținerea pe care o vor oferi echipei din tribune, prezența lor va contribui și la diminuarea costurilor acestei deplasări, reprezentând un sprijin pentru club.

Am fost mereu o singură echipă, pe teren și în afara lui. Suntem convinși că și de această dată vom demonstra că forța CFR-ului stă în oamenii care îi sunt alături.

Doritorii sunt rugați să trimită un email la [email protected], menționând și un număr de telefon pentru a putea fi contactați”, se arată în mesajul transmis de CFR Cluj pe rețelele de socializare.

CFR Cluj a mai eliminat-o pe Alashkert

Cele două formații s-au mai întâlnit în preliminariile Europa League, în 2018.

CFR Cluj a câștigat atunci ambele partide: 2-0 în Armenia și 5-0 pe teren propriu, obținând calificarea cu scorul general de 7-0.

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