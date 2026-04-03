Toată echipa la tribunal Căpitanul lui Fenerbahce, eliberat din închisoarea de maximă securitate! A fost susținut de întregul club: ce a declarat la ieșire

Căpitanul lui Fenerbahce, Mert Hakan Yandas, 31 de ani, a fost eliberat din închisoare după 4 luni

El este acuzat de plasare de pariuri ilegale, în cadrul scandalului de trucare de meciuri din Turcia

Yandas a fost reținut în decembrie 2025, împreună cu Metehan Baltaci, jucătorul lui Galatasaray, eliberat și el la finalul lunii trecute.

Pentru a-l susține pe colegul lor, mai mulți foști și actuali jucători ai lui Fenerbahce au fost prezenți la tribunal, la audiere. Acolo au venit și antrenorul Domenico Tedesco, șefii clubului și fanii.

Mert Hakan Yandas, eliberat: „Sperăm că va fi achitat”

Directorul executiv al lui Fenerbahce, Ali Gurbuz, a precizat: „După cum știți, căpitanul echipei noastre, Mert Hakan Yandaş, a fost reținut timp de 4 luni. Rechizitoriul său a fost pregătit, iar prima sa audiere a avut loc astăzi.

Împreună cu ceilalți colegi ai noștri, ne-am prezentat apărarea, argumentând că a fost reținut pe nedrept și că acuzațiile împotriva sa erau false.

Am explicat pe larg că elementele infracțiunii nu au fost prezente.

Judecătorul a dispus eliberarea căpitanului nostru. Sperăm și știm că, la sfârșitul acestui proces, căpitanul nostru va fi achitat”.

Mert Hakan Yandas: „Vreau să mă întorc în echipă”

Eliberat de la penitenciarul de maximă securitate din Silivri, lângă Istanbul, Yandas a declarat:

„Sunt puțin obosit. Nu vreau să spun prea multe. Comunitatea noastră a demonstrat că e plină de prieteni adevărați în momentele de nevoie.

Vreau să-mi exprim recunoștința nesfârșită față de întreaga noastră comunitate și față de toți cei care au fost alături de mine.

Vreau să mă reunesc cu familia mea cât mai curând posibil. Vreau să mă întorc în echipă și să contribui cât mai curând posibil. Sunt fericit!”.

Fostul director executiv al lui Fenerbahçe, Hakan Safi, speră să-l vadă din nou în teren pe liderul lui Fener: „-a făcut dreptate. A fost închis pe nedrept timp de 4 luni. L-am văzut din nou astăzi, este în formă.

Sperăm că va purta din nou tricoul lui Fenerbahçe foarte curând. Veți vedea, va fi chiar convocat la echipa națională. Mi-a promis chiar el asta”.

Comunicatul lui Fenerbahce: „Fanii noștri s-au adunat în fața Tribunalului”

„Căpitanul nostru, Mert Hakan Yandaş, a fost eliberat.

În ședința de judecată care a avut loc la Tribunalul Penal 3, s-a decis eliberarea căpitanului nostru, Mert Hakan Yandas, și a tuturor inculpaților aflați în arest în dosar.

Ședința de judecată de la Tribunalul Çağlayan din Istanbul a fost urmărită și de președintele nostru, Sadettin Saran, președintele Consiliului, Șekip Mosturoğlu, fostul nostru președinte, Ali Y. Koç, antrenorii noștri actuali și din perioadele anterioare, managerul Domenico Tedesco și fotbaliștii noștri.

Fanii noștri s-au adunat în fața Tribunalului Çağlayan din Istanbul înainte de ședință și și-au arătat sprijinul pentru fotbalistul nostru”.

Kaptanımız Mert Hakan Yandaş tahliye oldu



3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kaptanımız Mert Hakan Yandaş ile dosyada tutuklu tüm sanıkların tahliyesine karar verildi.



İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmayı Başkanımız Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu… pic.twitter.com/6cKO1ghpLf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 3, 2026

Ce spunea Mert Hakan Yandas în decembrie, despre scandalul pariurilor

Mijlocașul cu peste 100 de meciuri jucate în tricoul lui Fenerbahce a declarat că nu a pariat niciodată pe fotbal, cu atât mai puțin pe site-uri de pariuri ilegale.

Acesta susține că a jucat doar la jocuri de cazino de pe contul unui coleg de echipă de la Fenerbahce.

„Din câte știu, nu am abonamente la site-uri de pariuri legale. Nu am plasat niciodată pariuri pe rezultatele meciurilor de fotbal prin intermediul site-urilor de pariuri.

De-a lungul carierei mele profesioniste, nu am primit niciodată oferte de trucare a meciurilor. Nu am fost niciodată implicat într-un acord de trucare a meciurilor. Nimeni nu mi-a dat vreodată sugestii sau îndrumări cu privire la meciurile la care urma să joc sau la care jucasem.

Ca profesionist, nu am plasat niciodată pariuri, legal sau ilegal, pe meciurile echipelor de fotbal cu care aveam contract”, a declarat Yandaș, conform gzt.com.

