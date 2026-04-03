„Suciu a dispărut!” Șeful FRG e de negăsit! Urma să cerceteze abuzurile de care e acuzată Camelia Voinea: „Asta sună cam...”
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 18:24
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 21:49
  • Mihai Covaliu, 48 de ani, spune că nu mai știe nimic despre activitatea președintelui Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu.
  • Suciu, 48 de ani, nu a convocat nici acum Comisia de Disciplină a FRG, la câteva luni după ce anunța că „a activat o comisie care să cerceteze cazurile de abuz”.
  • România a participat la «Trofeo Città di Jesolo», desfășurat în martie, ocupând locul 8, penultimul, în concursul pe echipe.

Patru gimnaste au acuzat-o pe Camelia Voinea, în mărturii și imagini video publicate de GOLAZO.ro, de abuzuri fizice, psihice și verbale.

Mai multe clipuri au arătat cum antrenoarea își trata fiica, pe Sabrina Voinea. Una dintre sportive declară că a fost aproape de a se sinucide. Sabrina își implora mama și antrenoarea să se oprească.

Ioan Suciu, anunța, imediat după scandalul izbucnit în presă, că „a activat o comisie independentă care să cerceteze cazurile de abuz”.

După mai bine de trei luni, nimic nu s-a petrecut. Comisia de Disciplină a Federației Române de Gimnastică (FRG) nu s-a întrunit. Președintele instituției, Ioan Suciu, cel care poate convoca Comisia de Disciplină, nu răspunde la apelurile telefonice sau la mesajele GOLAZO.ro.

Mihai Covaliu: „Nici mie nu-mi răspunde”

Am luat legătura cu Mihai Covaliu, președintele COSR, pentru a încerca să aflăm mai multe detalii despre această situație.

Bună ziua, domnule Covaliu. Cum nu am mai vorbit de ceva vreme, voiam să vă întreb ce părere aveți despre câteva lucruri care se petrec în sportul românesc. În primul rând, scandalul de la Federația Română de Atletism (FRA). O firmă ce e condusă de partenerul de viață al fiicei secretarului general al federației, Inocențiu Voinea, a avut contracte cu FRA. GOLAZO.ro a scris despre asta.

Am auzit despre subiect, știu că se discută în structurile noastre, dar nu l-am urmărit. Am avut multe alte lucruri de făcut în acest timp. Dacă-mi trimiteți un link, o să mă informez și pot reveni cu un răspuns.

Înțeleg. De la Federația Română de Gimnastică (FRG) aveți vreun semn? S-a întrunit Comisia de Disciplină pentru a discuta „cazul Camelia Voinea”? Știți că a fost acuzată de abuz, am publicat clipuri în care o trata pe Sabrina... într-un mod nu tocmai pozitiv.

Știu despre ce s-a scris în presă, am văzut. Eu zic că cel mai bine să-l întrebați pe domnul Suciu (n.r. președintele FRG). Chiar nu știu ce s-a mai întâmplat cu acest caz.

Domnul Suciu nu răspunde. Nici la telefon, nici la mesaje.

Știu, pentru că nu-mi răspunde nici mie. V-aș fi dat eu mai multe detalii, dar dacă nu mă răspunde nici mie la telefon... nu știu ce să vă spun. Nici dacă s-a întrunit Comisia de Disciplină, nimic.

Sursele noastre ne spun că nici până în ziua de azi, după mai multe luni de când s-a aflat și scris despre posibilele abuzuri ale Cameliei Voinea, nu s-a întrunit Comisia de Disciplină a FRG.

Dacă nu poți să ai dialog, chiar nu știu ce să răspund. Nu știu ce-au mai făcut. Asta sună cam... Da, uite, am să mă interesez și eu mâine să văd ce mai face domnul președinte de la gimnastică. Se pare că a dispărut din activitate, ca să zic așa. Când dau de dânsul și aflu amănunte, vă dau de veste.

Rezultate modeste la Jesolo

România a participat, în perioada 28 - 31 martie la cea de-a XVII-a ediție a competiției «Trofeo Città di Jesolo». Turneul e unul de pregătire, unde marile puteri ale gimnasticii mondiale își testează garniturile secunde, sau chiar gimnaste din al treilea eșalon valoric al țării respective.

În aceste condiții, România a ocupat locul 8 în clasamentul pe echipe, în spatele Argentinei. În spatele reprezentativei noastre nu s-a situat decât Belgia. În competiția junioarelor, România a stat ceva mai bine, reușind să ocupe locul 5 în ierarhia generală. Dar asta numai pentru că au fost doar 6 țări participante în concursul pentru junioare.

Singura performanță notabilă a delegației noastre a fost argintul obținut de junioarea Aniela Tudor la sărituri, cu 13.150 puncte.

Junioare România finale aparate:

  • Aniela Tudor – argint la sărituri.
  • Bianca Holban – locul 7 la sărituri.
  • Delia Jitea – locul 7 la bârnă.
  • Ștefania Boboc – locul 7 la sol.

Senioare România finale aparate:

  • Adelina Ionescu – locul 4 la sărituri.
  • Miruna Botez – locul 6 la sărituri.
  • Alexia Blănaru – locul 6 la sol.

