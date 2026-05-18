Viitorul lui depinde de Chivu  Henrikh Mkhitaryan s-ar putea retrage în această vară, dacă antrenorul român nu va mai conta pe el 

Henrikh Mkhitaryan (37 de ani), mijlocașul lui Inter Milano, ar putea lua o decizie majoră în această vară, dacă antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) va decide să nu se mai bazeze pe el și în sezonul următor.

De patru ani la Inter Milano, mijlocașul din Armenia ar putea pleca de pe „Giuseppe Meazza” în această vară.

Henrikh Mkhitaryan s-ar putea retrage, dacă Chivu nu se va mai baza pe el

Viitorul lui Henrikh Mkhitaryan în fotbal depinde în aceste momente de ceea ce va decide Cristi Chivu.

Potrivit fcinter1908.it, mijlocașul lui Inter ar urma să se retragă din fotbal, dacă tehnicianul român îi va transmite că nu se va mai baza pe el și în următorul sezon.

Contractul armeanului expiră pe 30 iunie, însă acesta ar fi dispus să mai joace un sezon, dacă va fi nevoie de el.

„Va avea o ședință cu Chivu și vrea să înțeleagă planurile sportive ale clubului și ale antrenorului pentru el. Alternativa este să se retragă”, a transmis jurnalistul Matteo Moretto, conform sursei citate.

186 de meciuri a jucat Henrikh Mkhitaryan în tricoul lui Inter, reușind să înscrie 12 goluri și să ofere 21 de pase decisive

În cei patru ani petrecuți pe „Giuseppe Meazza”, Henrikh Mkhitaryan a câștigat șase trofee: două titluri, două Cupe ale Italiei și două Supercupe.

În plus, a jucat și două finale de Liga Campionilor alături de „nerazzurri”, în 2023, meci pierdut cu Manchester City, scor 0-1, și în 2025, 0-5 cu PSG.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport