Teja rupe tăcerea Antrenorul, despre scandalul pariurilor de la Metaloglobus : „Nu vreau să mi se fure munca! Să vină poliția”

Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul echipei din București, a declarat că jucătorii care vor fi găsiți vinovați în scandalul pariurilor „trebuie să plătească cu vârf și îndesat”.

Întrebat despre scandalul pariurilor de la Metaloglobus, antrenorul principal, Mihai Teja, a avut un mesaj ferm pentru autorități.

Mihai Teja, răspuns categoric în scandalul pariurilor: „Să plătească cu vârf și îndesat”

„De ce nu ne ajută cine face această anchetă să scăpăm și noi, dacă e așa, din interior de oamenii aceia?

Să se facă audieri, să se demonstreze și cine a greșit să plătească cu vârf și îndesat”, a spus Mihai Teja, la flash-interviu.

Antrenorul celor de la Metaloglobus s-a delimitat de acuzațiile de trucare a meciurilor:

„Eu vreau să-mi apăr 100% șansa, vin să stau 2, 3, 5, 7 ore la muncă și să-mi fac meseria.

Încerc să fac o echipă să joace pentru că îmi place și am și pasiune, și nu vreau să mi se fure munca”.

Dacă se dovedește, să plătească. Toată lumea trebuie să plătească. Să vină poliția! Mihai Teja, antrenor Metaloglobus

Mihai Teja: „Eu spun că acei jucători sunt nevinovați”

Tehnicianul echipei nou-promovate a subliniat faptul că nu crede că jucătorii săi nu își apără corect șansele în meciurile din acest sezon.

„Nu mai am încredere în nimeni, dar, așa cum am spus, eu spun că acei jucători sunt nevinovați și eu n-am simțit nimic. Eu, Mihai Teja, de pe bancă, de la firul ierbii, n-am simțit nimic.

Că vine altcineva și zice nu știu ce... Am văzut niște analize, că ăla a dat pasa în mijloc și a greșit. Păi, pe bune, dacă noi tot timpul încercăm să facem niște lucruri… Și eu nu cred asta.

Și, ca argument, luați toate meciurile lui Metaloglobus și dacă dumneavoastră vedeți lipsă de atitudine, lipsă de determinare, echipa e în genunchi, asta e”, a spus antrenorul.

Un angajat de la Metaloglobus ar fi pierdut 75.000 de euro la meciul cu U Craiova

Liga 1 e zguduită de un scandal de proporții. O investigație jurnalistică declanșată de prosport.ro a scos la iveală detalii incredibile la Metaloglobus.

Unul dintre angajații din startul acestui sezon a pariat sume imense pe meciurile propriei echipe. E vorba despre un fost maseur:

„De ce nu mă întrebați cât am pierdut la Metaloglobus cu Craiova 0-0? Vă spun eu: echivalentul a 75.000 de euro! Mai mult a durat să numere bancnotele decât până a printat biletul.

Verificați în contul meu, cu FRF și cu Poliția, și o să vă convingeți! Eu încep fiecare an cu pariurile pe 1 ianuarie, acum nu știu cum sunt, dacă mă sunați pe 31 decembrie, nu, de fapt, pe 1 ianuarie, vă pot da suma. Nu uitați să mă sunați, vorbesc serios, și vă zic! 97 la sută sunt pe plus, așa simt”, a declarat fostul maseur de la Metaloglobus.

