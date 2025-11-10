„A cedat foarte ușor” Pițurcă îi cere lui Rădoi să explice demisia: „Fă o conferință, altfel toți vor crede că e vina ta”
Victor Pițurcă. Foto: Sportpictures
„A cedat foarte ușor" Pițurcă îi cere lui Rădoi să explice demisia: „Fă o conferință, altfel toți vor crede că e vina ta"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 10.11.2025, ora 19:09
Actualizat: 10.11.2025, ora 19:09
  • Victor Pițurcă (69 de ani), fost selecționer și antrenor al Universității Craiova, a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi (44 de ani) de la formația din Bănie.

Conducerea clubului Universitatea Craiova a anunțat, astăzi, în timpul unei conferințe de presă, demisia lui Mirel Rădoi din funcția de antrenor principal.

Pițurcă îi cere lui Rădoi să explice demisia: „Fă o conferință, altfel toți vor crede că e vina ta”

„Îmi pare rău s-o spun, dar Mirel are o problemă. Ca antrenor, trebuie să fii pregătit din punct de vedere psihic. Să ai o mentalitate puternică, să poți să treci și peste momentele bune, dar și peste momentele dificile. Tu ești cel care conduce, care are frâiele în mână.

Poate are motive. Și la Al Jazira a avut probleme de genul ăsta. Trebuie să stai și să faci lucrurile să meargă. Dacă ai jucători care nu vor să înțeleagă, renunți la ei.

E păcat, Craiova era într-un moment bun. A obținut un rezultat excelent în Europa (n.r. - 1-0 cu Rapid Viena), apoi a venit un duș rece. Trebuie să treci peste. Dacă te înhami la o treabă, trebuie s-o faci. A cedat foarte ușor, la fel ca Mitriță la națională.

Dacă Rădoi nu explică, toată lumea va crede că a fost vina lui. Eu cred că e bine să facă o conferință de presă și să spună adevărul”, a declarat Pițurcă, la Digi Sport.

Rădoi a demisionat în 2024 după doar 3 luni petrecute la Al Jazira, ultima echipă antrenată înainte de revenirea la Craiova.

44 de meciuri
a adunat Mirel Rădoi pe banca oltenilor, în care a obținut o medie de 1.77 puncte pe meci, după cele 23 de victorii, 9 remize și 12 înfrângeri. Rădoi nu a strâns 50 de meciuri în niciun mandat de antrenor

Pițurcă a vorbit și despre momentul în care a părăsit el echipa din Bănie, ultima formație antrenată. A condus-o în sezonul 2019-2020, când înregistra opt victorii, trei remize și cinci înfrângeri.

Eu am plecat de la Craiova pentru că am vrut eu. Am simțit că n-am nicio șansă să obțin rezultatele pe care mi le doream. După ce am plecat, Rotaru a ieșit și a spus că am fost schimbat. Dacă mă schimba el, trebuia să îmi dea 500.000 de euro. Nu mai spun că îmi punea în cârcă și plecarea lui Tavi Popescu la FCSB Victor Pițurcă

Rotaru susține că Rădoi s-a retras de teama unui episod violent pe bancă

Mihai Rotaru, finațatorul oltenilor, a dezvăluit discuția pe care a purtat-o, duminică seara, cu Mirel Rădoi.

„Sunt convins că Mirel Rădoi regretă că pleacă. Dar mi-a spus: «Sunt epuizat emoțional, n-are sens». Aseară discutam, l-am întrebat de ce pleacă.

A dat exemplul Ganea și a zis: «Decât să fac rău echipei, mai bine plec». Acesta a fost, sigur, nu motivul principal fără discuție.

Nu discutăm asta, dar mi-a adus în discuție inclusiv acest aspect. Nu este în regulă ceea ce se întâmplă...

A fost o presiune din toate punctele de vedere. Și a zis: «Cred că este mai bine pentru echipă ca eu să plec».

Și, ca dovadă că, totuși, chiar aseară, când am avut un meci pe care l-am pierdut, și la Metaloglobus nu poate să acuze cineva jucătorii că nu au vrut, că nu și-au dorit”.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share