FCSB, o echipă întreagă la naționale Charalambous și Pintilii trebuie să repare problemele campioanei fără jumătate de lot

- Elias Charalambous (45 de ani) și Mihai Pintilii (41 de ani) nu se vor putea baza pe o întreagă echipă la antrenamentele din pauza pentru meciurile echipelor naționale.
Deși nu trece prin cel mai bun sezon, FCSB are cei mai mulți jucători convocați la echipele naționale, din întreg campionatul.
FCSB, o echipă întreagă convocată la echipele naționale
La nicio zi după remiza cu Hermannstadt, scor 3-3, campioana a publicat lista convocărilor la naționale. Nu mai puțin de 12 jucători vor pleca la loturi, urmând ca Charalambous și Pintilii să aibă un lot restrâns la antrenamente, în următoarea săptămână.
Pentru dubla cu Bosnia și San Marino, Mircea Lucescu a convocat cinci jucători de la campioană. Ștefan Târnovanu, Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Darius Olaru și David Miculescu sunt fotbaliștii pe care selecționerul se va baza la acțiunea din luna noiembrie.
La echipele naționale de juniori, FCSB trimite patru jucători. Ionuț Cercel a fost convocat la naționala U20, Mihai Toma și Alexandru Stoian vor merge la lotul de U19 iar Andrei Dăncuș se va prezenta la lotul de la naționala U17.
Campioana va trimite trei fotbaliști și la alte echipe naționale. Risto Radunovic a fost convocat la naționala Muntenegrului, David Kiki va merge la lotul Beninului, în timp ce Baba Alhassan se va prezenta în premieră la naționala Ugandei.
Lista jucătorilor convocați de la FCSB:
- Ștefan Târnovanu (România) - 3 meciuri la echipa națională
- Florin Tănase (România) - 24 meciuri / 5 goluri
- Daniel Bîrligea (România) - 5 meciuri / 1 gol
- Darius Olaru (România) - 26 meciuri / 0 goluri
- David Miculescu (România) - 5 meciuri / 0 goluri
- Ionuț Cercel (România U20) - prima convocare
- Mihai Toma (România U19) - 5 meciuri / 0 goluri
- Alexandru Stoian (România U19) - 11 meciuri / goluri
- Andrei Dăncuș (România U17) - 4 meciuri / 0 goluri
- David Kiki (Benin) - 50 meciuri / 0 goluri
- Risto Radunovic (Muntenegru) - 41 meciuri / 1 gol
- Baba Alhassan (Uganda) - debut