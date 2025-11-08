- LIGA 2, ETAPA #13. Steaua s-a impus la limită, 1-0, pe terenul celor de la Câmpulung Muscel și a urcat pe podium.
- În ultimul meci al zilei, liderul Corvinul nu a reușit să o învingă pe FC Voluntari, deși ilfovenii au avut un om în minus din minutul 79.
Corvinul (33 de puncte) ocupă primul loc în clasamentul din Liga 2, pe poziția secundă se află FC Bihor (26 de puncte), iar Steaua (26 de puncte) a urcat pe 3.
Corvinul - Voluntari 0-0
- Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi - Galaţi). A1: Dumitrache Stefan (Palanca - Prahova), A2: Cozorici Bogdan Ioan (Zalău - Sălaj)
- Stadion: Complex Sportiv "Corvinul 1921 Hunedoara" (Hunedoara - Hunedoara)
Câmpulung Muscel - Steaua 0-1
- Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae (Cluj-Napoca - Cluj). A1: Nistor Daniel (Zlatna - Alba), A2: Constantinescu Daniela (Craiova - Dolj)
- Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel - Argeş)
CS Dinamo - Metalul Buzău 0-2
- Arbitru: Filip Claudiu Andrei (Craiova - Dolj). A1: Iftime Alexandru (Buftea - Ilfov), A2: Nagy Daniel (Mediaş - Sibiu)
- Stadion: CNAF Buftea iarbă (Buftea - Ilfov)
Șelimbăr - Gloria Bistrița 3-1
- Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin (Moreni - Dâmboviţa). A1: Sandu Patrik-Stefan (Timişoara - Timiş), A2: Alexandru Eugen Petre (Buzău - Buzău)
- Stadion: Măgura (Cisnădie - Sibiu)
Dumbrăvița - Ceahlăul 1-1
- Arbitru: Haivas Viorel Mihai (Botoşani - Botoşani). A1: Cozma Alexandru (Târgu Mureş - Mureş), A2: Zifceac Ludovic (Oradea - Bihor)
- Stadion: Ştefan Dobay (Dumbrăviţa - Timiş)
CSM Olimpia Satu Mare - FC Bacău 0-1
- Arbitru: Țurcanu Dragoș Ionuț (Piatra Neamţ - Neamţ). A1: Andrei Ionut Razvan (Piatra Neamţ - Neamţ), A2: Ţurcanu Ionuţ (Coţuşca - Botoşani)
- Stadion: Olimpia - Daniel Prodan (Satu Mare - Satu Mare)
CSM Reșița - Concordia Chiajna 1-0
- Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureş - Mureş). A1: Marin Nicusor (Suseni - Argeş), A2: Mihaila Alexandru (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea)
- Stadion: Mircea Chivu (Reşiţa - Caraş Severin)
FC Bihor - Tunari 0-0
- Arbitru: Buzea Vasile (Giurgiu - Giurgiu). A1: Zamfir Doru (Slatina - Olt),A2: Barbulescu Marius (Bucureşti - Bucureşti)
- Stadion: Iuliu Bodola (Oradea - Bihor)
Sepsi - CSM Slatina 3-2
- Arbitru: Salomir Mircea (Cluj-Napoca - Cluj). A1: Băla Casian (Arad - Arad), A2: Voicu Cristian (Focşani - Vrancea)
- Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe - Covasna)
LUNI
ASA Tg.Mureş - Poli Iaşi, luni, de la 19:30
- Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş - Mureş)
- Meciul e transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1
MARȚI
Chindia Târgovişte - CS Afumaţi, marți, de la 19:30
- Stadion: Eugen Popescu (Târgovişte - Dâmboviţa)
- Meciul e transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Corvinul
|13
|33
|2
|FC Bihor
|13
|26
|3
|Steaua
|13
|26
|4
|Sepsi
|13
|26
|5
|Metalul Buzău
|13
|25
|6
|CSM Reșița
|13
|25
|7
|ASA Tg. Mureș
|13
|23
|8
|FC Voluntari
|13
|23
|9
|Chindia Târgoviște
|12
|21
|10
|Poli Iași
|12
|21
|11
|Concordia Chiajna
|13
|20
|12
|CS Afumați
|12
|17
|13
|Ceahlăul
|13
|15
|14
|CSM Slatina
|13
|13
|15
|FC Bacău
|13
|13
|16
|Șelimbăr
|13
|12
|17
|Dumbrăvița
|13
|12
|18
|CS Dinamo
|13
|11
|19
|Gloria Bistrița
|13
|10
|20
|Tunari
|13
|8
|21
|Câmpulung
|13
|8
|22
|CSM Olimpia Satu Mare
|13
|4