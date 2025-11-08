Liga 2 Nouă meciuri s-au jucat azi în etapa #13. Steaua a urcat pe podium » Program + Clasament
  • LIGA 2, ETAPA #13. Steaua s-a impus la limită, 1-0, pe terenul celor de la Câmpulung Muscel și a urcat pe podium.
  • În ultimul meci al zilei, liderul Corvinul nu a reușit să o învingă pe FC Voluntari, deși ilfovenii au avut un om în minus din minutul 79.
  • Toate partidele sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro.

Corvinul (33 de puncte) ocupă primul loc în clasamentul din Liga 2, pe poziția secundă se află FC Bihor (26 de puncte), iar Steaua (26 de puncte) a urcat pe 3.

Corvinul - Voluntari 0-0

  • Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi - Galaţi). A1: Dumitrache Stefan (Palanca - Prahova), A2: Cozorici Bogdan Ioan (Zalău - Sălaj)
  • Stadion: Complex Sportiv "Corvinul 1921 Hunedoara" (Hunedoara - Hunedoara)

Câmpulung Muscel - Steaua 0-1

  • Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae (Cluj-Napoca - Cluj). A1: Nistor Daniel (Zlatna - Alba), A2: Constantinescu Daniela (Craiova - Dolj)
  • Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel - Argeş)

CS Dinamo - Metalul Buzău 0-2

  • Arbitru: Filip Claudiu Andrei (Craiova - Dolj). A1: Iftime Alexandru (Buftea - Ilfov), A2: Nagy Daniel (Mediaş - Sibiu)
  • Stadion: CNAF Buftea iarbă (Buftea - Ilfov)

Șelimbăr - Gloria Bistrița 3-1

  • Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin (Moreni - Dâmboviţa). A1: Sandu Patrik-Stefan (Timişoara - Timiş), A2: Alexandru Eugen Petre (Buzău - Buzău)
  • Stadion: Măgura (Cisnădie - Sibiu)

Dumbrăvița - Ceahlăul 1-1

  • Arbitru: Haivas Viorel Mihai (Botoşani - Botoşani). A1: Cozma Alexandru (Târgu Mureş - Mureş), A2: Zifceac Ludovic (Oradea - Bihor)
  • Stadion: Ştefan Dobay (Dumbrăviţa - Timiş)

CSM Olimpia Satu Mare - FC Bacău 0-1

  • Arbitru: Țurcanu Dragoș Ionuț (Piatra Neamţ - Neamţ). A1: Andrei Ionut Razvan (Piatra Neamţ - Neamţ), A2: Ţurcanu Ionuţ (Coţuşca - Botoşani)
  • Stadion: Olimpia - Daniel Prodan (Satu Mare - Satu Mare)

CSM Reșița - Concordia Chiajna 1-0

  • Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureş - Mureş). A1: Marin Nicusor (Suseni - Argeş), A2: Mihaila Alexandru (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea)
  • Stadion: Mircea Chivu (Reşiţa - Caraş Severin)

FC Bihor - Tunari 0-0

  • Arbitru: Buzea Vasile (Giurgiu - Giurgiu). A1: Zamfir Doru (Slatina - Olt),A2: Barbulescu Marius (Bucureşti - Bucureşti)
  • Stadion: Iuliu Bodola (Oradea - Bihor)

Sepsi - CSM Slatina 3-2

  • Arbitru: Salomir Mircea (Cluj-Napoca - Cluj). A1: Băla Casian (Arad - Arad), A2: Voicu Cristian (Focşani - Vrancea)
  • Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe - Covasna)

LUNI

ASA Tg.Mureş - Poli Iaşi, luni, de la 19:30

  • Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş - Mureş)
  • Meciul e transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1

MARȚI

Chindia Târgovişte - CS Afumaţi, marți, de la 19:30

  • Stadion: Eugen Popescu (Târgovişte - Dâmboviţa)
  • Meciul e transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1.Corvinul1333
2FC Bihor1326
3Steaua1326
4Sepsi1326
5Metalul Buzău1325
6CSM Reșița1325
7ASA Tg. Mureș1323
8FC Voluntari1323
9Chindia Târgoviște1221
10Poli Iași1221
11Concordia Chiajna1320
12CS Afumați1217
13Ceahlăul1315
14CSM Slatina1313
15FC Bacău1313
16Șelimbăr1312
17Dumbrăvița1312
18CS Dinamo 1311
19Gloria Bistrița1310
20Tunari138
21Câmpulung138
22CSM Olimpia Satu Mare134

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
liga 2 LIVE etapa 13
