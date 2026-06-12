Andrea Bocelli (67 de ani) a acordat un amplu interviu celebrei publicații Gazzetta dello Sport .

. Legendarul tenor a abordat mai multe subiecte, printre care pasiunea sa pentru Inter, impactul lui Cristi Chivu asupra echipei și momentul dificil traversat de Italia, care a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la un Campionat Mondial.

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Suporter declarat al lui Inter, Bocelli este convins că „nerazzurrii” pot câștiga Liga Campionilor în stagiunea viitoare, după ce au realizat eventul pe plan intern în sezonul recent încheiat.

Andrea Bocelli: „Sper ca anul viitor să fie anul în care vom câștiga Liga Campionilor”

„Ca fan al lui Inter, sper ca anul viitor să fie anul în care vom câștiga Liga Campionilor.

În fotbal, la fel ca în teatru, primul act poate stabili direcția poveștii, dar nu îi decide deznodământul. Va fi nevoie de claritate și răbdare, precum și de conștientizarea faptului că un astfel de obiectiv se construiește pas cu pas. Rămân optimist”, a declarat Andrea Bocelli, citat de gazzetta.it.

Cât despre stagiunea trecută în care formația antrenată de Cristi Chivu a câștigat tot ce se putea în Italia, legendarul tenor a afirmat:

„Câștigarea Scudetto-ului cu trei etape înainte de final și apoi a Cupei Italiei a fost un cadou pe care l-am primit cu mare bucurie.

Ceea ce m-a surprins la această echipă a fost constanța ei: a menținut același ritm pe tot parcursul sezonului, fără să se clatine atunci când lucrurile s-au complicat.

În spatele tuturor acestor realizări se află o soliditate care provine din spiritul de echipă și din munca de zi cu zi, iar acestea nu sunt lucruri care se întâmplă întâmplător.”

Andrea Bocelli: „Chivu a făcut mai mult decât miracole”

Întrebat despre cât de important a fost Cristi Chivu pentru echipă, Bocelli a avut numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului român.

„Extrem de important. În timpul sezonului, am spus că Chivu avea nevoie de timp și că nu i se putea cere să facă miracole. A făcut mult mai mult de atât, câștigând încă din primul sezon, ca un om care a făcut cinste acelui tricou și în calitate de jucător, în anul în care s-a realizat tripla.

A îmbinat autoritatea cu calmul, iar acest lucru s-a văzut pe teren”, a adăugat Bocelli.

Cristi Chivu și cele două trofee câștigate cu Inter în sezonul 2025/2026 - Foto: IMAGO

Andrea Bocelli: „Îmi pare rău că Italia nu e la Cupa Mondială”

Andrea Bocelli, DJ-ul și producătorul David Guetta, cântăreața Megan Thee Stallion, de trei ori câștigătoare a premiului Grammy, și cântăreața și compozitoarea sud-coreeană EJAE au interpretat în premieră piesa „DNA” înaintea meciului de deschidere de la CM 2026 (Mexic - Africa de Sud 2-0).

Din nefericire pentru celebrul tenor, Italia a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la un turneul Mondial, după ce a fost învinsă la baraj de Bosnia.

Bocelli s-a declarat extrem de dezamăgit de perioada nefastă prin care trece „Squadra Azzurra”.

„Îmi pare rău că Italia nu este la Cupa Mondială. Este dezamăgitor, atât pentru mine, cât și pentru toată lumea, deoarece fotbalul face parte din obiceiurile noastre și reprezintă o parte a culturii noastre naționale, iar o nouă necalificare are un impact puternic, mai ales asupra suporterilor, care au fost privați de această bucurie de prea mult timp.

Totuși, eșecul în calificări, ca aproape toate eșecurile, poate deveni un punct de plecare pentru o reflecție utilă și constructivă, dacă este abordat cu sinceritate. Tradiția noastră rămâne o moștenire prețioasă, iar atunci când este cultivată cu răbdare și pricepere, rezultatele nu întârzie să apară”, a afirmat Bocelli.

2014 este ultima ediție de Cupă Mondială la care a participat Italia

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