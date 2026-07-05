Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) a dezvăluit motivul pentru care părinții săi nu au fost prezenți în loja regală de la Wimbledon.

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Campion en-titre pe iarba londoneză, italianul s-a calificat în optimi, după ce a trecut de americanul Jenson Brooksby (25 de ani, #81 ATP), scor 6-4, 6-3, 6-4.

Jannik Sinner, despre refuzul părinților săi de a sta în loja regală de la Wimbledon: „Îi înțeleg”

La finalul partidei, Jannik a fost întrebat despre absența părinților săi din loja regală de pe centralul de la Wimbledon.

Sinner a recunoscut că i s-a oferit oportunitatea de a-și invita familia, însă mama și tatăl său au ales, din nou, să rămână discreți și să stea departe de lumina reflectoarelor.

„De ce nu au fost părinții mei în loja regală la debutul meu ca deținător al titlului? Da, mi s-a oferit această posibilitate, dar îi cunosc foarte bine. Am încercat și i-am întrebat, însă conversația nu a durat prea mult

Vom vedea, poate se va întâmpla în cele din urmă. Ei au și alte lucruri de făcut, așa că îi înțeleg”, a declarat Sinner, citat de gazzetta.it.

Jannik Sinner (dreapta) alături de familie: tatăl, mama și fratele, după trofeul câștigat la Turneul Campionilor în 2024/ Foto: IMAGO

Liderul mondial va da piept cu japonezul Shintaro Mochizuki (23 de ani, #151 ATP) pentru un loc în sferturile turneului de la Wimbledon.

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