Gazonul a luat foc! Franța - Paraguay, jucat în condiții inumane: temperatură șocantă la nivelul gazonului + Comparație cu România - Argentina, de la Mondialul din '94

Cu puțin timp înaintea fluierului de start din optimile CM 2026, dintre Franța și Paraguay, meci jucat la Philadelphia, un termometru așezat la nivelul gazonului indica aproximativ 60 de grade Celsius!

Pe unele suprafețe din stadion, aflate în bătaia directă a soarelui, precum scaunele din tribună, telefoanele și camerele cu senzori termici indicau chiar valori apropiate de 70°C!

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Temperatura oficială a aerului era însă cu mult mai mică: între 37 și 38°C. Chiar și așa, a fost suficient pentru ca partida să intre în istoria Cupei Mondiale drept cea disputată în cele mai ridicate temperaturi atmosferice înregistrate vreodată la un turneu final.

Meteorologii explică faptul că iarba sintetică sau naturală expusă ore întregi la soare poate ajunge cu 20-30 de grade peste temperatura aerului , iar suprafața era aproape la fel de încinsă ca asfaltul într-o zi caniculară.

Saber Desfarges, jurnalist francez, a postat pe rețeaua X o imagine concludentă:

Température mesurée sur les sièges du stade de Philadelphie ?

Près de 70 degrés… 🥵🤯 #PARFRA pic.twitter.com/k2IOmFO1NZ — Saber Desfarges (@SaberDesfa) July 4, 2026

RMC Sport a scris că temperatura simțită este de aproximativ 50 °C. De menționat că arena din Philadelphia nu e dotată cu aer condiționat.

Lângă băncile de rezerve a fost instalat un aparat de aer condiționat.

Cu două zile înaintea meciului, selecționerul Franței, Didier Deschamps, avertiza că vremea ar putea deveni unul dintre adversarii echipei sale.

Prognozele indicau temperaturi de până la 38°C și o umiditate ridicată, iar tehnicianul francez spunea că experiența acumulată la Cupa Mondială a Cluburilor, disputată tot în Statele Unite, îl ajutase să înțeleagă cât de mult poate influența căldura desfășurarea unui meci.

FIFA a pregătit pauze de hidratare și bănci tehnice răcite, însă regulamentul nu prevede amânarea unui meci doar din cauza temperaturilor ridicate.

Singurul motiv pentru întreruperea sau decalarea partidei îl reprezintă riscul de furtuni și descărcări electrice.

Caniculă ca în 1994. Tot la un Mondial disputat în SUA

Turneul organizat în Statele Unite în 1994 rămâne și astăzi unul dintre cele mai controversate din cauza condițiilor climatice.

Pentru a satisface intervalele orare de televiziune din Europa, multe meciuri au fost programate în jurul prânzului sau după-amiaza devreme, exact în cele mai fierbinți momente ale zilei.

Jucătorii și antrenori au vorbit despre senzația că respiră aer fierbinte, iar presa internațională relata că temperatura de la nivelul terenului a ajuns în jurul a 48°C la meciul Germania – Coreea de Sud, una dintre cele mai dure probe fizice din istoria competiției.

România a învins Argentina în mijlocul caniculei

Victoria cu 3-2 împotriva Argentinei, una dintre cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc, a avut loc pe „Rose Bowl” din Pasadena, pe 3 iulie 1994, într-o atmosferă sufocantă.

Nu există relatări exacte de la acea vreme, dar foștii fotbaliști descriu o căldură extremă și condiții foarte dificile pentru ambele echipe.

Ar fi fost vorba despre o temperatură de peste 40 de grade.

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