I-au insultat mama decedată?! Selecționerul Franței lansează acuzații grave la adresa paraguayenilor. Reacția antrenorului advers: „Inacceptabil”
Didier Deschamps, încercând să-i protejeze pe jucătorii francezi de atacurile paraguayenilor. Foto: Imago
Campionatul Mondial

I-au insultat mama decedată?! Selecționerul Franței lansează acuzații grave la adresa paraguayenilor. Reacția antrenorului advers: „Inacceptabil”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 12:13
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 12:13
  • Didier Deschamps a zis ceva la conferință care i-a făcut pe jurnaliștii francezi să creadă că paraguayenii au făcut aluzie la dispariția mamei sale. 
  • Gustavo Alfaro, selecționerul Paraguayului, a fost întrebat după meci și despre acest subiect. Replica antrenorului sud-american.
  • Franța a învins cu 1-0 în „optimi” și va juca în „sferturi” împotriva Marocului, repetarea semifinalei de la CM 2022, câștigată de albaștri cu 2-0. 
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După un meci tensionat la maximum, exact cum se aștepta Didier Deschamps, cu paraguayenii agresivi, lovind, insultând și încercând să-i provoace permanent pe francezi, selecționerul albaștrilor nu a ascuns la conferință ce l-a enervat la adversari.

Nu doar la jucătorii sud-americani, ci mai ales la membrii staffului tehnic al rivalilor.

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Deschamps: „Insultele de pe banca adversă. În special, unele dintre ele”

„Nu voi critica Paraguay. Fiecare echipă joacă așa cum vrea, deși m-aș fi descurcat mai bine fără insultele de pe banca adversă. În special, unele dintre ele”, a declarat Deschamps, potrivit L’Equipe.

A sugerat că acele atacuri ar fi avut-o ca țintă pe mama sa decedată. Așa au interpretat și oficialii delegației, și jurnaliștii din Hexagon.

Antrenorul în vârstă de 57 de ani s-a întors acasă după meciul cu Irak, al doilea din grupă, pentru înmormântarea părintelui, ratând duelul cu Norvegia.

Didier Deschamps va părăsi la sfârșitul CM 2026 naționala Franței, după 14 ani ca selecționer. Speră să câștige al 2-lea titlu mondial. Foto: Imago Didier Deschamps va părăsi la sfârșitul CM 2026 naționala Franței, după 14 ani ca selecționer. Speră să câștige al 2-lea titlu mondial. Foto: Imago
Didier Deschamps va părăsi la sfârșitul CM 2026 naționala Franței, după 14 ani ca selecționer. Speră să câștige al 2-lea titlu mondial. Foto: Imago

Antrenorul rival, legat de aluzia lui Deschamps: „Nu avem un comportament atât de josnic”

Gustavo Alfaro, selecționerul Paraguayului, a afirmat: „Fotbalul implică multe conflicte, multe bătălii. Dar lucrurile încep și se termină pe teren”.

Întrebat de aluzia făcută de Deschamps, tehnicianul argentinian a negat:

„Nu, nu, nu, nu. Nu se poate coborî atât de jos în fotbal. Credeam că vorbiți despre dispute între jucători.

Gustavo Alfaro, selecționerul înconjurat de jucătorii de rezervă în timpul meciului cu Franța. Foto: Imago Gustavo Alfaro, selecționerul înconjurat de jucătorii de rezervă în timpul meciului cu Franța. Foto: Imago
Gustavo Alfaro, selecționerul înconjurat de jucătorii de rezervă în timpul meciului cu Franța. Foto: Imago

Sigur, au existat dezacorduri, precum cele legate de decizia VAR, o parte cerând penalty, cealaltă contestând, dar nu, nu, nu.

Sincer, eu nu am auzit așa ceva. Nu cred, pentru că îmi cunosc stafful, nu avem un comportament atât de josnic.

Dacă aș fi auzit așa ceva, aș fi reacționat. Nu, nu, nu. Ar fi inacceptabil în orice circumstanță”.

Charlie Hebdo: „Didier Deschamps aduce cupa acasă”. Urna mamei

Selecționerul francez a fost atacat și de săptămânalul de satiră Charlie Hebdo după dispariția părintelui.

Antrenorul a apărut în caricatura CH cu o urnă de cenușă deasupra capului. Urnă pe care scria „mamă”.

Mesajul: „Didier Deschamps aduce cupa acasă”.

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